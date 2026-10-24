Santa Fe: Roly Santacroce cruzó a la conducción del PJ y la acusó de tener "secuestrado" al partido

Santa Fe: Roly Santacroce cruzó a la conducción del PJ y la acusó de tener al partido "secuestrado"

El intendente de Funes, Roly Santacroce , volvió a subir la temperatura de la interna del PJ de Santa Fe . Durante un encuentro de la Red de Acción e Identidad Santafesina (RAÍS) en Rosario , acusó a la conducción partidaria de tener "secuestrado" al justicialismo y volvió a reclamar protagonismo para los intendentes rumbo a 2027.

La nueva embestida tuvo lugar este jueves en el Complejo Cultural Atlas, ante dirigentes, empresarios y militantes. Allí, Santacroce retomó uno de los principales caballitos de batalla discursivos del scrum de alcaldes: los jefes territoriales son convocados cuando hay que juntar votos, pero quedan afuera de la mesa cuando llega el momento de tomar decisiones.

"Necesitamos una generación de dirigentes políticos que la sociedad diga: esto es lo que queremos. Tenemos un pueblo lastimado, descreído, con un partido que no escucha, que no cree, que no emite opinión y que está cerrado en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo hacemos si nosotros tenemos que gobernar nuestras ciudades?", disparó el mandatario.

Aunque esta vez evitó personalizar sus críticas, los destinatarios son conocidos. Como contó Letra P , Santacroce ya había apuntado en agosto contra el tándem que integran Agustín Rossi y Armando Traferri , a quienes identifica como los principales responsables del manejo partidario, hoy bajo la presidencia de Guillermo Cornaglia .

El funense fue incluso más allá y acusó a la conducción de priorizar la conservación de cargos nacionales por encima de la reconstrucción del peronismo santafesino. Según su lectura, esa lógica los lleva incluso a "jugar a perder" antes que permitir que dirigentes con peso territorial y tracción electoral ocupen los casilleros.

PERONISMO PARA ARMAR Santa Fe: intendentes del PJ avisan que tendrán candidato a gobernador para enfrentar a "Rossi y su pandilla"https://t.co/2hDSvsMScS — LETRA P (@Letra_P) August 12, 2026

El reproche tiene como telón de fondo la derrota de 2023, que dejó al PJ fuera de la Casa Gris y con apenas doce intendentes, según el recuento de Santacroce. La posterior renovación de autoridades tampoco conformó al mandatario, que cuestiona la continuidad de las mismas prácticas y reclama que un jefe municipal conduzca la reconstrucción partidaria.

El antecedente de 2025 y las dos rupturas electorales

Para graficar las tensiones, Santacroce recordó una reunión de enero de 2025 en el Senado provincial, donde los intendentes esperaban ganar protagonismo en el armado de las listas para la elección de convencionales constituyentes.

La expectativa duró poco. En febrero, el cierre de listas terminó con Juan Monteverde al frente de la nómina del PJ y sus aliados, una definición que, según cuestionó, volvió a dejar a los jefes municipales al margen de las decisiones. El propio Santacroce decidió jugar por afuera y fue candidato por el departamento Rosario en el frente Activemos, encabezado por Marcelo Lewandowski.

La ruptura volvió a quedar expuesta meses después, en las elecciones legislativas nacionales de octubre. El intendente le dio la espalda a Fuerza Patria, cuya lista encabezaban Caren Tepp y Agustín Rossi, y apoyó a Provincias Unidas, el armado del gobernador Maximiliano Pullaro que llevaba como primera candidata a Gisela Scaglia.

RAIS y la disputa de los intendentes por la gobernación en 2027

La avanzada no es individual. RAIS nació como un scrum de intendentes, exmandatarios y referentes territoriales que buscan disputar la lapicera del justicialismo y recuperar protagonismo en las decisiones partidarias.

El armado ya avisó que pretende tener candidato propio a gobernador en 2027 y que está dispuesto a competir en las PASO. Todavía no hay un nombre definido, aunque Santacroce aparece como una de las principales caras del espacio. En el Atlas insistió en que la apuesta no pasa por conseguir cargos, sino por construir una alternativa política.

DISCUSIÓN 2027 Santa Fe: el intendente Roly Santacroce dio una charla con aroma a lanzamiento para la Casa Gris



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Llamativa presencia de un excamporista



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"Estamos en una de las peores posiciones habidas y por haber, necesitamos de cada uno, de todos. La sociedad está descreída, no le cree nada a ningún dirigente político. Solamente nos cree a nosotros, los intendentes, porque somos los que estamos al lado de ellos en los peores momentos", sostuvo.

En esa línea, el mandatario volvió a sacar pecho por su gestión en Funes e invitó a los presentes a recorrer la ciudad y comprobar con sus propios ojos lo que, según reivindica, se puede lograr cuando se gobierna bien.