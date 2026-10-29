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TEMPORADA DE ROSCA

El plan de Giuliano para ganar la interna del PJ en Santa Fe: casilleros para Lewandowski, Tepp y Monteverde

El massista se prueba el traje de candidato y avanza en acuerdos. El senador y las figuras de Ciudad Futura, a la cabeza. El juez supremo en danza.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
La tira ideal de Diego Giuliano para ganar la interna del PJ en Santa Fe

La tira ideal de Diego Giuliano para ganar la interna del PJ en Santa Fe

Hace unos 45 días, Sergio Massa lo entusiasmó al diputado Diego Giuliano al revelarle, con encuestas en la mano, que el peronismo tiene chances de victoria en Santa Fe para 2027. El rosarino aceleró entonces y empezó a delinear su tira ideal de candidaturas en toda la Bota. Profundizar la alianza con Ciudad Futura, su principal objetivo.

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La tira ideal de Giuliano en Santa Fe

Giuliano se ve como candidato a gobernador por dentro del PJ, con un apoyo amplio de las diversas tribus del partido. Comulgará con Juan Monteverde, que ya se mueve como candidato a la Intendencia de Rosario, pero también aspira a que el senador Marcelo Lewandowski lidere la lista de diputados provinciales, secundado del intendente de Pérez, Pablo Corsalini, y que la diputada Caren Tepp encabece una lista a senadora por el departamento Rosario.

El esquema de máxima contempla también la incorporación del todavía presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, como candidato a diputado provincial en un puesto expectante. El cortesano, de diálogo con Giuliano, se retira del tribunal el 30 de noviembre y ya había dado a entender que tiene interés en lanzarse a la política.

Un cortesano en la boleta y el candidato que no arranca

Ese fue de los temas abordados en el almuerzo que hace un mes se realizó en Buenos Aires, entre Massa, el propio Gutiérrez y el senador Armando Traferri. El trío habló de política electoral y las chances de reales del PJ en Santa Fe. También abordó una agenda judicial de intereses mutuos.

A priori, Gutiérrez comparte terminal con Traferri y el senador todavía promociona la candidatura a gobernador del empresario Federico Pucciariello, de quien se aguardaba una respuesta por sí o no en los últimos días. El hombre fuerte del biodiesel lideró la semana pasada otra reunión con dirigentes del PJ, similar a la que se hizo en la casa de la exvicegobernadora Alejandra Rodenas, pero no dio certezas sobre su postulación y ahora hay más dudas y preguntas que certezas ¿competirá?

Giuliano tiene, en paralelo, una óptima relación con Gutiérrez y podría cobijarlo en una tira. El juez de la Corte no está para encabezar, pero sí para ocupar un casillero que le garantice una banca en el reparto final.

El plan de Giuliano para 2027

Con toda una masa crítica sobre el lomo, Giuliano tiene preparadas otras acciones de posicionamiento y pre-campaña antes de fin de año, entre ellas un acto grande en la ciudad capital, con una fuerte impronta dirigencial y militante.

El plan del presidente del Frente Renovador choca por el momento con las intenciones de sus socios preliminares. Corsalini, por ejemplo, se muestra dispuesto a entablar una alianza con el diputado, pero remarca que él arranca para disputar una contienda provincial y se queja cuando Giuliano lo coloca de antemano como candidato a diputado provincial y no en la cúspide de la nómina.

De ello y otras minucias se iba a hablar este lunes, en una cumbre entre ambos y Monteverde, pero la reunión se suspendió porque Giuliano viajó a Brasil a contemplar y celebrar el triunfo de Lula Da Silva.

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