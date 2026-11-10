Kicillof aprovecha la visita del papa para seducir a los intendentes del PJ de Santa Fe

El gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof , invitó formalmente a intendentes de distintas tribus del peronismo santafesino a participar de la misa que el papa León XIV celebrará en la localidad de Luján el miércoles 11 de noviembre. Mediante el convite, busca asfaltar el puente que viene construyendo con los referentes territoriales de la bota.

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El mandatario bonaerense envió invitaciones a referentes de tres grupos de alcaldes: Vamos , el sector que encabeza Pablo Corsalini ( Pérez ); RAIS , cuyos máximos exponentes son Roly Santacroce ( Funes ) y Enrique Vallejos ( Reconquista ); y el conglomerado de jefes comunales del sur que organiza Iván Camats , exjefe comunal de Máximo Paz .

Como viene contando Letra P , Kicillof no tiene previsto entrometerse en la interna del justicialismo santafesino . El economista no tomará partido entre los sectores cercanos a la cúpula del PJ y los desencantados con los manejos de la conducción.

En cambio, el bonaerense viene construyendo vínculos con el peronismo mediante su relación con los intendentes. La invitación a participar de la misa papal se inscribe en esa línea. “Fue un gesto directo del gobernador con los intendentes”, comentó a este medio un dirigente al tanto de la organización.

Nos estamos preparando para recibir al Papa León XIV con un gran operativo que movilizará a más de 30 mil voluntarios y agentes del Gobierno provincial. Es muy importante que accedan a nuestra web https://t.co/F1N2YPpD4N . Pueden descargar la información para tenerla disponible… pic.twitter.com/6shDT7rEZZ

Durante el último año, distintos ministros kicillofistas recorrieron la provincia de Santa Fe junto a dirigentes locales del peronismo. Incluso, en algunos de esos encuentros el gobernador participó de manera remota. Javier Rodríguez , a cargo de Desarrollo Agrario , y Javier Alonso , al frente de Seguridad, son dos de los funcionarios más abocados a esa tarea. Según pudo saber este medio, ambos jugaron un rol clave en la organización del viaje de los santafesinos a Luján .

El gobernador Axel Kicillof envió un mensaje grabado a la militancia que se reunió en Santa Fe.

Los intendentes con boleto a Luján

Fuentes de las tres tribus invitadas a la misa del papa León XIV en la provincia de Buenos Aires -Raís, Vamos y el grupo de Camats- confirmaron que enviarán emisarios, aunque evitaron dar una lista cerrada de dirigentes.

Con @Kicillofok recibimos a intendentes, presidentes comunales, legisladores, dirigentes sindicales, concejales y referentes del peronismo de Santa Fe para escuchar sus propuestas y conversar sobre las situación en nuestras provincias.



Seguimos construyendo la alternativa amplia… pic.twitter.com/K2CDHdoBUx — Andrés Larroque (@larroqueandres) October 29, 2026

El gesto de Kicillof con los representantes territoriales del PJ de Santa Fe se da en medio del afianzamiento del gobernador en la provincia. Días atrás, el exministro de Economía recibió a más de una veintena de dirigentes santafesinos. Durante la reunión, les encomendó a los presentes que organicen, antes de fin de año, un acto para recibirlo en la provincia.

Al cierre de esta nota, únicamente estaban confirmadas las presencias de Vallejos (Reconquista) y Horacio Compagnucci (Las Parejas).

La concurrencia del mandatario reconquistense obedece a un alineamiento directo con la figura de Kicillof. Consultado por este medio, “Enri” mencionó que estaba “acompañando a Axel desde Reconquista” y que su participación no se inscribía en el marco del agrupamiento de dirigentes RAÍS. Minucias a resolver.

Los demás referentes del peronismo de Santa Fe que estarán en Luján

Además de los tres grupos de intendentes, otras tribus tienen intenciones de participar del encuentro de León XIV con los argentinos en Luján. Según pudo saber este medio, el miércoles viajarán al menos Juan Monteverde y Caren Tepp (Ciudad Futura); referentes del Movimiento Evita, probablemente sus dos principales figuras en la provincia, Lucila De Ponti y Eduardo Toniolli; Diego Giuliano (Frente Renovador); Agustín Rossi y Germán Martínez (La Corriente); y Marcelo Lewandowski y Miguel Rabbia (Activemos).