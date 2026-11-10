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SANTA ROSCA

Kicillof aprovecha la visita del papa para seducir a los intendentes del PJ de Santa Fe

El gobernador invitó a los jefes locales de la bota a la misa de León XIV en Luján. Los puentes con el peronismo territorial.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
Axel Kicillof junto a los dirigentes del peronismo de Santa Fe

Axel Kicillof junto a los dirigentes del peronismo de Santa Fe

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, invitó formalmente a intendentes de distintas tribus del peronismo santafesino a participar de la misa que el papa León XIV celebrará en la localidad de Luján el miércoles 11 de noviembre. Mediante el convite, busca asfaltar el puente que viene construyendo con los referentes territoriales de la bota.

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En cambio, el bonaerense viene construyendo vínculos con el peronismo mediante su relación con los intendentes. La invitación a participar de la misa papal se inscribe en esa línea. “Fue un gesto directo del gobernador con los intendentes”, comentó a este medio un dirigente al tanto de la organización.

El gobernador Axel Kicillof envió un mensaje grabado a la militancia que se reunió en Santa Fe.

El gobernador Axel Kicillof envió un mensaje grabado a la militancia que se reunió en Santa Fe.

Durante el último año, distintos ministros kicillofistas recorrieron la provincia de Santa Fe junto a dirigentes locales del peronismo. Incluso, en algunos de esos encuentros el gobernador participó de manera remota. Javier Rodríguez, a cargo de Desarrollo Agrario, y Javier Alonso, al frente de Seguridad, son dos de los funcionarios más abocados a esa tarea. Según pudo saber este medio, ambos jugaron un rol clave en la organización del viaje de los santafesinos a Luján.

Los intendentes con boleto a Luján

Fuentes de las tres tribus invitadas a la misa del papa León XIV en la provincia de Buenos Aires -Raís, Vamos y el grupo de Camats- confirmaron que enviarán emisarios, aunque evitaron dar una lista cerrada de dirigentes.

El gesto de Kicillof con los representantes territoriales del PJ de Santa Fe se da en medio del afianzamiento del gobernador en la provincia. Días atrás, el exministro de Economía recibió a más de una veintena de dirigentes santafesinos. Durante la reunión, les encomendó a los presentes que organicen, antes de fin de año, un acto para recibirlo en la provincia.

Al cierre de esta nota, únicamente estaban confirmadas las presencias de Vallejos (Reconquista) y Horacio Compagnucci (Las Parejas).

La concurrencia del mandatario reconquistense obedece a un alineamiento directo con la figura de Kicillof. Consultado por este medio, “Enri” mencionó que estaba “acompañando a Axel desde Reconquista” y que su participación no se inscribía en el marco del agrupamiento de dirigentes RAÍS. Minucias a resolver.

Los demás referentes del peronismo de Santa Fe que estarán en Luján

Además de los tres grupos de intendentes, otras tribus tienen intenciones de participar del encuentro de León XIV con los argentinos en Luján. Según pudo saber este medio, el miércoles viajarán al menos Juan Monteverde y Caren Tepp (Ciudad Futura); referentes del Movimiento Evita, probablemente sus dos principales figuras en la provincia, Lucila De Ponti y Eduardo Toniolli; Diego Giuliano (Frente Renovador); Agustín Rossi y Germán Martínez (La Corriente); y Marcelo Lewandowski y Miguel Rabbia (Activemos).

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