Omar Perotti deshoja la margarita y pone en duda su candidatura en 2027

Omar Perotti volvió a caminar Santa Fe y, como sucede cada vez que el exgobernador suma exposición, la pregunta sobre si será candidato en 2027 comenzó a sobrevolar en el peronismo. Por ahora, internamente enfrían esa posibilidad. No está descartada, pero hoy la prioridad del rafaelino pasa más por promover nuevos cuadros que por volver a encabezar una boleta.

La discusión aparece cuando el PJ empieza a acelerar la rosca para el año próximo. Hay nombres que se prueban para la gobernación, movimientos en Rosario y sectores que intentan encontrar algún mecanismo de síntesis después de años de internas. En ese mapa, el perottismo conserva sus diferencias con la conducción partidaria y pretende tener voz propia, con o sin Perotti en la boleta. Hoy, el rafaelino pareciera decantar más a un no que a un sí.

El escenario elegido por Perotti para volver a mostrarse fueron los Juegos Suramericanos . En pocos días recorrió las tres sedes: pasó primero por Rafaela , luego por Santa Fe y este miércoles desembarcó en Rosario . En la capital provincial incluso compartió actividades con el gobernador Maximiliano Pullaro y con el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli .

La recorrida tuvo un argumento que el exgobernador se encargó de repetir: los Juegos comenzaron a gestarse durante su administración y tuvieron como antecedente inmediato los Suramericanos de la Juventud de Rosario 2022. La sede para la competencia de mayores fue confirmada en marzo de 2023, durante su mandato.

Perotti evitó convertir esa reivindicación en una disputa por la paternidad del evento. Por el contrario, destacó públicamente que Pullaro hubiera continuado las obras y la organización. “Cuando se habla de política de Estado, es un ejemplo muy claro de eso”, sostuvo, y remarcó que las diferencias políticas no deberían impedir la continuidad de determinadas políticas públicas.

La apuesta hacia adelante es todavía mayor. El exgobernador plantea que la infraestructura construida debe servir para posicionar a Santa Fe como sede permanente de grandes competencias, fortalecer clubes y federaciones y alimentar la posibilidad de ir en busca de nuevos eventos internacionales.

FLORES DE PRIMAVERA | Santa Fe: con Scioli de invitado, Pullaro le envió otro guiño a Mileihttps://t.co/DYfRhZdBN9 — LETRA P (@Letra_P) September 23, 2026

No obstante, detrás de la agenda deportiva apareció inevitablemente la política. Perotti volvió a mostrarse, recorrió las tres ciudades sede de los Juegos y recuperó una vidriera provincial justo cuando el peronismo comienza a ordenar sus fichas para 2027. Sin embargo, ante cada consulta de los medios, el exmandatario eligió evitar definiciones. “Se habla de los Juegos”, repitió. En Rosario, también vio la agónica victoria en fútbol del Sub-19 frente a Perú. Previo a eso, en el estadio de Newell's compartió un momento con Ignacio Boero, el presidente del club rojinegro, y otros dirigentes de la institución.

Ser o no ser

En el entorno del rafaelino aseguran que, si las elecciones fueran ahora, rechazaría ser candidato. Para 2027, sostienen sus más cercanos colaboradores, su intención es abrir espacio a dirigentes nuevos que permitan mostrar una renovación del peronismo santafesino.

Eso no significa que haya una decisión tomada. Falta demasiado, nadie en el perottismo cierra definitivamente la puerta y en su entorno empujan para que sea candidato tomándose de presuntas mediciones. “¿Quién mide más que Omar?”, aseguran. El rafaelino, mientras tanto, pareciera querer jugar otro partido: piensa en promover candidaturas, pero por ahora ve lejana la chance de integrar alguna lista. “En la política va a estar siempre”, resumen.

Perotti conserva volumen político, tiene un bloque propio en Diputados y su espacio participa formalmente de la estructura partidaria a través de Juan Manuel Pusineri, aunque el exgobernador evita sentarse en algunas de las mesas donde comienza a cocinarse el 2027. La pregunta es qué escenario queda para el perottismo sin Perotti en la boleta.

Las diferencias con la conducción del PJ

La ausencia también expone una cuestión más profunda. Las diferencias entre el perottismo y buena parte de la conducción del PJ siguen abiertas. Quedaron nuevamente a la vista en la cena organizada alrededor del empresario Federico Pucciariello, tentado por Armando Traferri y Alejandra Rodenas como una posible figura para disputar la gobernación.

De aquella mesa participaron, entre otros, Diego Giuliano, Agustín Rossi, Germán Martínez, Caren Tepp, Eduardo Toniolli y Pablo Corsalini. El perottismo no fue invitado, algo que el propio Traferri terminó reconociendo públicamente.

Eso no significa que Perotti objete la aparición del industrial. Lo conoce y, según cuentan cerca suyo, observa con buenos ojos que un dirigente proveniente del sector privado se incorpore a la discusión y recorra las distintas terminales del justicialismo si efectivamente quiere construir una candidatura.

La diferencia está en otro lado. En el perottismo cuestionan que buena parte de la dirigencia partidaria esté más concentrada en determinar qué casillero electoral ocupará cada sector que en producir la renovación de nombres que, entienden, necesita el PJ después de las derrotas de los últimos años.

Sonia Martorano, la carta que prepara el perottismo en Rosario

Mientras la incógnita provincial lleva inevitablemente hasta Perotti, en Rosario el espacio empieza a empujar otro nombre. Sonia Martorano es una de las dirigentes a las que el exgobernador pretende dar mayor protagonismo de cara al próximo turno electoral. En el Parque Independencia, una de la sede de los Suramericanos, la diputada acompañó al rafaelino.

Perotti junto a Sonia Martorano.

La exministra de Salud es la única rosarina entre los cinco integrantes del bloque perottista de Diputados y conserva el nivel de conocimiento que construyó durante la pandemia. En su espacio creen que ese capital, sumado a su perfil de gestión y a su pertenencia a la ciudad, la convierte en una figura para potenciar. “Es un gran cuadro”, ponderan en el espacio.

Como contó Letra P días atrás, la intendencia aparece dentro de las alternativas, aunque no es hoy el escenario más probable. Juan Monteverde sigue siendo el dirigente opositor mejor posicionado en la discusión rosarina y ya trabaja abiertamente para disputar el Palacio de los Leones, pero sectores del PJ que no terminan de alinearse detrás suyo quieren llegar a la conversación con cartas propias.

Así, mientras otros sectores del justicialismo empiezan a poner nombres sobre la mesa, Perotti juega por ahora otro partido. Promueve figuras, cuestiona el rumbo de la conducción y evita confirmar qué hará personalmente en 2027.