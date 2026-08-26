Sergio Massa pidió la unidad del PJ en Santa Fe, pero habilitó a que "todos" puedan jugar

El paso de Sergio Massa por Rosario este martes dejó una postal difícil de conseguir, con todas las tribus del peronismo de Santa Fe juntas, y algunas señales esquivas del exministro de Economía: a la vez que pidió la "unidad" del PJ en la provincia, celebró que "todos" puedan "presentar sus iniciativas".

El tigrense visitó Rosario con motivo de la presentación de La Santa Fe que viene, el libro del presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano ., lo que a priori asomaba como su virtual lanzamiento como precandidato a gobernador. No obstante, la figura de Massa imantó a referentes de diversas tribus del PJ de la bota que volvieron a mostrarse juntos en público, incluso dirigentes con las mismas ambiciones que el anfitrión.

Se trató de un remanso en medio de las disputas internas del justicialismo. Al encuentro concurrieron representantes de la conducción provincial -como el diputado rossista, Germán Martínez , y senadores como Armando Traferri -, pero también dirigentes que han criticado a la cúpula del PJ, como el senador Marcelo Lewandowski o el exdiputado Eduardo Toniolli , del Movimiento Evita.

Sergio Massa negó con la cabeza cuando vio que un scrum de periodistas lo acechaba, pero cuando se supo rodeado, tuvo que devolverles una respuesta gentil: “Vine a acompañar a Diego ( Giuliano ) que es la estrella hoy, hablen con él”. Acto seguido, gambeteó a un cronista que le pidió una “reflexión del momento de la Argentina”.

Tras algunas fotos y abrazos con los asistentes al evento, Massa giró para atender una consulta y aprovechó para hacer un comentario sobre el momento del peronismo santafesino. “Es muy lindo que todos puedan compartir sus iniciativas. Que un día Diego presente su libro, otro día Lewandowski presente su iniciativa, Juan ( Monteverde ) presente su iniciativa y todos se acompañen entre ellos”, soltó a la pasada, instando a los distintos espacios a competir en el terreno provincial.

Massa evitó dar definiciones en su paso por Rosario. Se limitó a decir que “es muy lindo que todos compartan sus iniciativas” y mencionó a Giuliano, Lewandowski y Monteverde, ante la pregunta de @gayosofede sobre el peronismo de Santa Fe pic.twitter.com/OM77AAPKQx

Como anticipó Letra P, la presentación del libro de Giuliano fue el lanzamiento extraoficial de la precandidatura a gobernador del presidente del Frente Renovador, pero en esa carrera también hay otros contendientes anotados. Como contó este medio, Lewandowski, Martínez y el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, ya coquetearon con la posibilidad de ir por la Casa Gris.

“Lo más importante es la unidad”, fue la última declaración del tigrense antes de finalizar la improvisada rueda de prensa, esta vez en referencia al momento del justicialismo.

La mesa de la unidad del peronismo de Santa Fe

Según pudo saber este medio, tras el evento hubo una cena de camaradería entre los referentes del justicialismo presentes en Rosario. Del encuentro participaron cerca de sesenta dirigentes, incluidos legisladores nacionales, provinciales y municipales, intendentes y jefes comunales y representantes del sindicalismo.

Durante el asado, que tuvo lugar en el Centro Vasco de Rosario, Massa volvió a repetir el llamado a la unidad y recalcó que estaba trabajando en esa dirección. “Si hay PASO, que haya PASO”, soltó ante los asistentes.

Los presentes

A la presentación de La Santa Fe que viene, el nuevo libro de Giuliano, concurrieron los líderes de Ciudad Futura, Caren Tepp y Juan Monteverde, quienes vienen exhibiendo una buena sintonía con el Frente Renovador desde mediados de 2025.

El abrazo entre Sergio Massa y Caren Tepp en la presentación del libro de Diego Giuliano https://t.co/MtuzP9tzVi pic.twitter.com/fCOOL7p1MT — Alvy Singer (@alvaromate201) August 25, 2026

La Cámpora envió a dos de sus emisarias, las diputadas nacionales Alejandrina Borgatta y Florencia Carignano. También participaron intendentes como Enri Vallejos de Reconquista y Pablo Corsalini de Pérez.

La Legislatura de Santa Fe también aportó sus nombres. Además del mencionado Traferri, concurrieron los senadores Guillermo Cornaglia (Belgrano), quien ocupa el cargo de presidente del partido en la bota, y Alcides Calvo (Castellanos). Las diputadas provinciales, Lucila De Ponti (Movimiento Evita) y Alejandra Rodenas y su par Miguel Rabbia (Activemos), también se contaban entre los presentes.

Actores extrapartidarios también se arrimaron. Dos hombres con pasado en el socialismo como el exsenador Rubén Giustiniani y el concejal rosarino Leonardo Caruana dieron el presente.

Las dos ausencias más resonantes

La tribu de Omar Perotti acaso fue la menos representada en el evento de Rosario. En las filas del exgobernador alientan críticas duras contra la plana mayor del justicialismo de Santa Fe desde hace tiempo. El espacio del rafaelino incluso trazó una línea roja con la conducción. "El límite son Rossi y Traferri", definieron meses atras,



Consultados por este medio sobre la ausencia de sus referentes, desde el perottismo se limitaron a recalcar que “fue Alcides”, en relación a la presencia del senador Calvo. Si bien es cierto que el senador por Belgrano trabó una sociedad duradera con el exgobernador, en las elecciones de concejales de 2025 tomó distancia del rafaelino.

La otra ausencia que notaron los asistentes fue la del intendente de Funes, Roly Santacroce. Al igual que Perotti, el funense había lanzado dardos envenenados hacia la cúpula del PJ, caracterizándola como “Rossi y su pandilla”.