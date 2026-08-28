Santa Fe: Pucciarello no descarta ser candidato a gobernador del peronismo, pero pone la unidad como condición

El peronismo de Santa Fe sigue sumando nombres mientras busca las piezas adecuadas para rearmarse y competir en 2027 . Uno de ellos es el del empresario rosarino Federico Pucciarello que, según averiguó Letra P , no descarta su candidatura para la gobernación siempre que se logre la unidad en el PJ y exista un proyecto sólido para la provincia.

El peronismo santafesino intenta salir del laberinto de su propia interna. Las discusiones y la falta de acuerdo entre sus tribus son parte de una realidad que arrastra desde la caída en las elecciones de 2023.

Ese es el escenario que debería resolverse para que Pucciarello, industrial vinculado al biocombustible y presidente de Energy Essential Holding , evalúe la posibilidad de calzarse el traje de candidato.

Más allá de tratarse de una cara nueva para la política santafesina, su recorrido empresarial y sus vínculos con el sector privado aparecen como un diferencial. En especial, para un peronismo que busca recuperar una agenda productiva y ampliar su capacidad de interpelar a sectores del electorado más allá de su estructura tradicional.

Tal como contó Letra P , el grupo de senadores provinciales que maneja las riendas del partido se acercó al rosarino para tentarlo. Si bien en un primer momento el empresario rechazó el convite, pasado el tiempo entreabrió la puerta.

Pucciarello, que se asume públicamente como peronista y reconoce que proviene de una familia justicialista, tuvo contactos con diferentes tribus partidarias y admitió que sellar la unidad para el 2027 podría ser la llave para decidirse a competir.

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Pide retenciones cero y torea a Milei



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“Es con todos adentro. Si alguien saca los pies del plato se cae todo”, le mencionaron en su entorno a este medio.

El empresario piensa en una confluencia que incluya desde el rossismo a Omar Perotti y los intendentes de Vamos, sumando además al sector de Marcelo Lewandowski, La Cámpora y el Movimiento Evita.

La intención, además, es abrirle la puerta a quienes quieran sumarse. En la situación actual que atraviesa el PJ, que no puede siquiera concretar una nueva reunión para ordenar las demandas internas, parece difícil que ese objetivo de unidad se cumpla, aunque cerca del empresario no pierden la esperanza de que se logre alcanzar cierta concordia.

El proyecto de provincia y las reuniones

Pucciarello es un empresario que entiende que uno de los motores de la provincia debe ser la industria. Hace unos meses su nombre fue noticia porque su empresa se asoció con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). El acuerdo permitirá la construcción de Santa Fe Bio, una planta que producirá combustible de aviación sostenible (SAF) en San Lorenzo, en pleno cordón industrial del sur provincial. El proceso se inició a partir de una carta que el rosarino le envió al titular de la empresa estatal, Horacio Marín.

Para el empresario, idear un proyecto que le permita disputar la conducción de la Casa Gris es tan importante como la unidad al interior del PJ.

Pucciarello nació en Rosario, pero se fue de muy joven a girar por el exterior para jugar al rugby. Estuvo en la élite de la ovalada, jugó en Francia, Irlanda, Inglaterra e Italia, país al que también representó a nivel de selecciones. Una vez retirado, se metió de lleno en el mundo industrial.

En la actualidad divide su tiempo entre Italia y Rosario, aunque está conectado a diario con las noticias de Santa Fe. Cuando retorne a Argentina, en las próximas semanas, tiene previsto iniciar distintas reuniones con las tribus del peronismo.