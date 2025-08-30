ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: el Karinagate paralizó la campaña de La Libertad Avanza

La apuesta al sello de la lista pura cepa que encabeza Agustín Pellegrini quedó atada a la espinosa coyuntura. Dudas sobre un lanzamiento oficial.

Letra P | Ramiro Porchietti
Por Ramiro Porchietti
La jefa de La Libertad Avanza en Santa Fe, Romina Diez, junto a Javier y Karina Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario.

La jefa de La Libertad Avanza en Santa Fe, Romina Diez, junto a Javier y Karina Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario.

La campaña de La Libertad Avanza en Santa Fe quedó inmersa en la coyuntura turbulenta del Karinagate. En medio de audios y denuncias mediante, el mileísmo de la Bota espera señales de la Casa Rosada, que por ahora resuelve urgencias con los distritos que van a las urnas antes, como Corrientes y Buenos Aires.

Notas Relacionadas
Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en Santa Fe, junto a Romina Diez y Karina Milei.
UNO, DOS ULTRAVIOLETA

Santa Fe: contrarreloj y sin figuras, cómo fue el cierre de la lista de pura cepa de La Libertad Avanza

Por  Ramiro Porchietti

Si bien la reforma constitucional movió el avispero y el esquema libertario se activó tras un dictamen de la Fiscalía de Cámara dando lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por el espacio, en el terreno electoral el engranaje se muestra paralizado. Con un candidato casi sin imagen pública como Agustín Pellegrini, la apuesta total al sello es al momento la carta libertaria, aunque con tiempo aún de desarrollo.

La réplica del discurso nacional y sin apariciones públicas

Embanderados tras Karina Milei, en el partido que comanda Romina Diez en Santa Fe la lógica aplicada por estos días es la que viene llevando adelante el joven partido en estos años: replicar y amplificar los mensajes nacionales, con banca a Ell Jefe, Martín y Lule Menem incluidos.

"El presidente Javier Milei está cambiando el país para siempre. No permitamos que el kirchnerismo tire a la basura todo el esfuerzo de los argentinos", posteó Pellegrini en X, en una de sus escasas apariciones sin tener en cuenta reposteos. El mensaje baja desde arriba: grieta y riesgo kuka. En esos términos discutirá de acá al 26 de octubre La Libertad Avanza.

Embed

Silenzio stampa”, sintetizó un satélite libertario consultado sobre el andar de la campaña provincial. Puertas adentro tampoco pareciera ser una sorpresa: como contó Letra P días atrás, Pellegrini es un cultor del perfil bajo y aplica obediencia total a Diez y a la hermana del Presidente. No obstante ello, algunos ven riesgo en la estrategia, aunque aún hay tiempo de apariciones públicas en actos o entrevistas.

Lanzamiento oficial en Santa Fe, la incógnita

Mientras en otros distritos se llevan adelante desembarcos de funcionarios del Gobierno, no hay respuestas oficiales sobre la posibilidad de que se realice un acto similar en Santa Fe. Inclusive este sábado ocurrirá lo propio en Córdoba, provincia en la que Milei aspira a tener una cosecha importante. Tendrá allí a un rival también presente en la Bota: Provincias Unidas, que confronta a cielo abierto y plantea posmileísmo aunque marcando clara distancia con el kirchnerismo. Fuerza Patria, a su vez, también polariza con su rival nacional.

Embed

Ahora bien: para que el sello -aún con buenos números, según coinciden la mayoría de los consultores- pueda mostrar su potencia, parece condición ineludible un acompañamiento en el territorio de sus principales figuras. Días atrás, tanto el Presidente como su hermana estuvieron en la Bolsa de Comercio de Rosario, cuando el escándalo desatado por Diego Spagnuolo mostraba sus primeras consecuencias. Una foto con Diez y sin mayor contacto con la feligresia libertaria, el saldo.

Impacto incierto

¿Cuánto y cómo impactará el Karinagate? Es lo que se mide y desvive por estas horas al Gobierno, mientras toma la ofensiva tras la aparición de audios de la propia Secretaria General de la Presidencia. “Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes”, escribió en X Manuel Adorni en referencia a la posibilidad de que hayan grabado a la funcionaria en la Casa Rosada.

Con esa tónica, y siempre bajo el paraguas de que lo sucedido con Spagnuolo hacia acá es "una operación orquestada”, en Santa Fe saben que gran parte de lo que ocurra en las urnas dependerá de cómo la opinión pública interpreta lo sucedido. Con la intención inicial de sumar cinco de las nueve bancas en juego, sus opositores ya ven posible un escenario de tercios, mientras que en LLA creen que los números muestran un escenario de victoria.

Temas
Notas Relacionadas
Agustín Pellegrini, el candidato de La Libertad Avanza en Santa Fe, junto a Karina Milei.
UNO, DOS, ULTRAVIOLETA

Santa Fe: quién es Agustín Pellegrini, la sombra de Romina Diez al que le toca jugar en la cancha grande

Mano derecha de la diputada, el candidato libertario es avalado por Karina Milei, pero tiene resistencias internas. Obediencia total y culto al perfil bajo.
Gabriel Bornoroni, Gonzalo Roca y Laura Soldano, referentes de LLA en Córdoba.
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: La Libertad Avanza largó la campaña con actos múltiples, la grieta como consigna y el norte en el '27

El armado de Bornoroni apuesta a recorridas en el interior. Acto central en capital con arenga anticipada para la gobernación. Bajo perfil por el Karinagate.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

La sucesión de Gustavo Valdés se define entre cuatro candidatos centrales que protagonizarán la elección del domingo en Corrientes. 
ELECCIONES | 31 DE AGOSTO

Las cinco claves para leer los resultados de las elecciones en Corrientes

Por  César Pucheta
Gustavo Valdés junto los candidatos de Vamos Corrientes, Claudio Polich y Juan Pablo Valdés. A la par, una parte de la plana mayor de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, Maximiliano Pullaro y Nacho Torres.
ELECCIONES | 31 DE AGOSTO

Corrientes: la campaña de los Valdés cerró con promesa de triunfo y escenificó el scrum de los gobernadores

Por  César Pucheta
Tincho Ascúa cerró su campaña en Corrientes: El peronismo está en segunda vuelta y preparado para la victoria
ELECCIONES | 31 DE AGOSTO

Tincho Ascúa cerró su campaña en Corrientes: "El peronismo está en segunda vuelta, preparado para la victoria"

Por  Letra P | Periodismo Político
Martín Menem y Karina Milei en el cierre de campaña de Lisandro Almirón, en candidato de gobernador de La Libertad Avanza en Corrientes. 
ELECCIONES | 31 AGOSTO

Almirón cerró su campaña en Corrientes con Karina Milei y denunció violencia política

Por  César Pucheta