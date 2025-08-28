Corrientes: Lisandro Almirón cerró su campaña con Karina Milei y denunció violencia política

Lisandro Almirón está convencido de que las banderas de La Libertad Avanza son su carta más fuerte de cara a las elecciones del domingo en Corrientes . Por eso, el candidato de Javier Milei cerró su campaña acompañado de Karina Milei y Martín Menem , los armadores nacionales del espacio, actualmente en el ojo de la tormenta.

El aspirante a la gobernación correntina se alineó con la postura violeta que se repite a lo largo y a lo ancho del país, le resta importancia a los efectos del Karinagate y apuesta a que el apoyo explícito que volvió a ponerse en el centro de la escena este jueves sea su pasaporte a una eventual segunda vuelta en el litoral.

Un día después de la accidentada caravana que lideró el Presidente por Lomas de Zamora , el elenco libertario repitió receta en Corrientes y los resultados fueron los mismos. Un grupo de manifestantes impidió el desarrollo de la actividad y las autoridades nacionales de La Libertad Avanza tuvieron que retirarse (una vez más) escoltadas por la policía. Almirón denunció "violencia política".

Según entienden los libertarios correntinos, la marcha planificada para el cierre de campaña "se vio empañada por el violento accionar de un grupo de manifestantes políticos identificados con el gobernador radical Gustavo Valdés , que interrumpió la actividad con hechos de violencia que obligaron a suspender la multitudinaria caravana para poder poner a resguardo a los vecinos y comerciantes que se habían sumado a la movilización".

“Patearon las puertas de los vehiculos y vinieron a alterar el cierre de campaña que habíamos organizado en paz y con mucha alegría", describió Almirón en diálogo con la prensa presente en el lugar. "Hay gente en Corrientes que no se banca competir, nosotros vinimos a combatir el feudalismo y eso pone nerviosos a muchos", agregó el candidato que tiene como principal objetivo ganarle la pulseada a Juan Pablo Valdés , el hermano del gobernador que marcha como favorito en las encuestas.

Durante la caminata, cientos de vecinos se sumaron con entusiasmo, en lo que fue definido por los organizadores como "un día histórico" para la militancia local. “Este cierre es una demostración de fuerza y de confianza en un futuro distinto. Estamos convencidos de que juntos vamos a hacer temblar a la casta”, expresó Almirón que está acompañado en la fórmula por Evelyn Karsten, de ELI, el histórico sello de centroderecha que históricamente acompañó al radicalismo pero con la llegada de Javier Milei a la Presidencia se pinto de violeta.

La campaña de Lisandro Almirón

La campaña del candidato de La Libertad Avanza se apoyó en la figura del Presidente de la misma forma en que lo hicieron los ocho distritos que también decidieron desdoblar su calendario electoral y ya votaron en este 2025. “Almirón es Milei” rezó la campaña que también se subió a la consigna “Kirchnerismo Nunca Más”, leivmotiv de la batalla cultural bonaerense que se nacionalizará de cara al 26 de octubre. En Corrientes, después de un frustrado coqueteo electoral, el mote de "kichnerista" también le cabe al gobernador Valdés.

Recordémosle a Valdés quién es.



Gustavo tiene más pasado que cualquiera de los que tiene en la vereda del frente, y si hay algo que detesta con toda su alma, es que se lo recuerden.



Fue:

- Concejal de Arturo Colombi en 2007

- Ministro de Gobierno de Ricardo Colombi en la misma…

Sin embargo, la discusión no se nacionalizó tanto como los libertarios correntinos lo hubiesen deseado y, cuando el cierre de listas nacionales habilitó el movimiento, el estallido del escándalo por las supuestas coimas que desataron los audios Diego Spagnuolo chocó contra la campaña.

A pesar de eso, ni Almirón ni nadie en el equipo pensó en sacar los pies del plato. Soldado de Karina Milei desde el día en que, por recomendación de Martín Menem, lo bendijo para izar las banderas de la libertad en Corrientes, el candidato confía en que el apoyo de la secretaria general de la Presidencia servirá para afianzar al electorado propio.

A pesar de los escraches y las manifestaciones opositoras, en la mesa estratégica del equipo violeta entienden que, en un escenario de cuartos como el que se prevé para el domingo, lo más importantes es afirmar la base. Cuando se cuenten los votos se develará si haber apostado a una nueva visita de Karina Milei colaboró para ese fin.