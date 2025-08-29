ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

La campaña de Fuerza Patria en Santa Fe: Ciudad Futura al frente, territorialidad y Milei de enemigo

El jefe será un dirigente del partido que lidera Juan Monteverde. Polarizar con la Casa Rosada, pero sin correr a Pullaro. Tour por los 19 departamentos.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
La lista de Fuerza Patria en Santa Fe, con Caren Tepp y Agustín Rossi al frente.

Quien comandará la expedición electoral es Salinas, odontólogo de profesión y presidente de Ciudad Futura. En diciembre se transformará en concejal de la ciudad de Rosario. Según pudo averiguar Letra P, fue el encargado de coordinar las políticas territoriales del espacio que comanda Juan Monteverde dentro de esa ciudad y, en materia electoral, dirigió las últimas campañas.

“Campaña permanente”, la definieron a Letra P en el corazón del armado. La militancia cumplirá un rol fundamental, pero también se apelará a las figuras territoriales de cada ciudad o departamento. Más allá de la participación de quienes integren la lista, el llamado especial es para intendentes, presidentes comunales y también senadores, que son quienes tienen peso específico en cada lugar.

La clave será “conectar” con diferentes colectivos, organizaciones y también personas que no pertenecen orgánicamente a ningún espacio. “Vamos a buscar mucho al vecino organizado y militante que hoy está apagado”, agregan. Redes sociales sí, pero por sobre todas las cosas, el contacto.

Elección de tres tercios con Javier Milei como oponente

En el comando de Fuerza Patria creen que la elección será de tercios, o por lo menos de antemano así se plantea el panorama: La Libertad Avanza (LLA), Provincias Unidas, el espacio del gobernador Pullaro, y el peronismo. Ante ese escenario, la narrativa pasará por posicionarse como una alternativa a Milei.

“Vamos a polarizar contra dos tercios que se parecen y mucho: los que entren en la Cámara de Diputados por parte de LLA o Provincias Unidas van a votar lo mismo”, resumen en el peronismo. Tratarán de aglutinar diferentes espacios descontentos con el gobierno como los jubilados y los colectivos vinculados a la discapacidad. Ven allí un potencial caudal de votos.

Por otra parte, explotarán la figura de Caren Tepp como una señal de renovación. “Es parte del futuro”, dicen. Si bien la concejala es conocida en Rosario y el sur de la Bota, en el resto de la provincia será una figura nueva. En la vereda de enfrente del peronismo chicanean y recuerdan que detrás de Tepp se esconde la figura de Agustín Rossi, con muchos años en política.

