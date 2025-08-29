La campaña de Fuerza Patria en Santa Fe: Ciudad Futura al frente, territorialidad y Milei de enemigo

Toni Salinas junto a Juan Monteverde y Caren Tepp, figuras claves de Ciudad Futura.
Quien comandará la expedición electoral es Salinas, odontólogo de profesión y presidente de Ciudad Futura. En diciembre se transformará en concejal de la ciudad de Rosario. Según pudo averiguar Letra P, fue el encargado de coordinar las políticas territoriales del espacio que comanda Juan Monteverde dentro de esa ciudad y, en materia electoral, dirigió las últimas campañas.
La campaña del peronismo: territorio y recorridas permanentes
“Campaña permanente”, la definieron a Letra P en el corazón del armado. La militancia cumplirá un rol fundamental, pero también se apelará a las figuras territoriales de cada ciudad o departamento. Más allá de la participación de quienes integren la lista, el llamado especial es para intendentes, presidentes comunales y también senadores, que son quienes tienen peso específico en cada lugar.
La clave será “conectar” con diferentes colectivos, organizaciones y también personas que no pertenecen orgánicamente a ningún espacio. “Vamos a buscar mucho al vecino organizado y militante que hoy está apagado”, agregan. Redes sociales sí, pero por sobre todas las cosas, el contacto.
Elección de tres tercios con Javier Milei como oponente
“Vamos a polarizar contra dos tercios que se parecen y mucho: los que entren en la Cámara de Diputados por parte de LLA o Provincias Unidas van a votar lo mismo”, resumen en el peronismo. Tratarán de aglutinar diferentes espacios descontentos con el gobierno como los jubilados y los colectivos vinculados a la discapacidad. Ven allí un potencial caudal de votos.