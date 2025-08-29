Ahora aparecieron audios de Karina Milei: el Gobierno dice que es "un escándalo sin precedentes"

Karina Milei y Manuel Adorni.

El escandalo desatado por los audios de Diego Spagnuolo, en los que reveló un sistema de retornos alrededor de la compra de medicamentos en la ANDIS, sigue sumando capítulos. Ahora salió a la luz una supuesta grabación de Karina Milei, que el vocero presidencial, Manuel Adorni, catalogó como "un escándalo sin precedentes".

En los nuevos audios, difundidos por Carnaval Stream, el mismo medio que dio a conocer los de Spagnuolo, la secretaria general de la Presidencia no hace ninguna mención a lo denunciado en la Agencia Nacional de Discapacidad. “No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”, se la escucha decir, en referencia a la interna libertaria.

“Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada", dice en otro audio.

Ambos fragmentos, de unos pocos segundos, serían apenas extractos de una grabación que dura 50 minutos. Apenas un teaser, pero suficiente para que -a diferencia que lo que ocurrió con los de Spagnuolo que el Gobierno se tomó varias horas para reaccionar- en este ocasión hubiera una réplica oficial casi inmediata.

La reacción de Manuel Adorni Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1961558600385716289&partner=&hide_thread=false En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei:- Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada- La difusión de estos audios, a 10 días de la… — Manuel Adorni (@madorni) August 29, 2025 Frente a esta difusión, Adorni posteó en su cuenta de Twitter que "si los audios son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes". "Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada", añadió el vocero.

Por otra parte, así como el caso Spagnuolo es tomado por el oficialismo como una supuesta operación, de cara los comicios del 7 de septiembre, lo mismo calificó Adorni a esta nueva filtración. "La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral", escribió el vocero.

