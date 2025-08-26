Con la caja de herramientas de Maximiliano Pullaro, Gisela Scaglia prepara una campaña cercana y posmileísta

La campaña de Gisela Scaglia ya empezó. La candidata de Provincias Unidas en Santa Fe se prepara para semanas intensas en las que deberá seguir al pie de la letra el plan diseñado por los mismos estrategas que llevaron a Maximiliano Pullaro a ser gobernador. Gestión, cercanía y narrativa posmileísta para enfrentar a La Libertad Avanza .

Detrás de la vicegobernadora estará toda la plana mayor del gobierno provincial. Tiene sentido: su candidatura es una apuesta de Pullaro , quizás la más arriesgada de su trayectoria. El gobernador sabe y le repite a su entorno que las elecciones que se avecinan son el desafío más difícil de su gobierno. Tuvo un rol preponderante en el armado de Provincias Unidas y, al proponerle a su compañera de fórmula que sea la candidata, demostró que jugará a fondo. Ahora, todo el gobierno se prepara para trabajar detrás de Scaglia.

Por esa razón, la galvense tendrá el mismo jefe de campaña que Pullaro en 2023 -y en toda su carrera-: Luis Persello , el secretario de Comunicación que es el cerebro narrativo del gobierno santafesino . Aunque la mesa chica no se terminó de conformar, se supo también que a cargo de la agenda de actividades para la vicegobernadora estará su armador, Nacho Rainero ; y que en Rosario la coordinación será responsabilidad del secretario de gobierno Sebastián Chale , un viejo conocido de Persello y hombre de extrema confianza de Pablo Javkin .

Ese trío ya entró en funciones. La semana pasada, una reunión de una mesa interministerial de gestión que integran representantes de la Casa Gris y de la Municipalidad de Rosario -y que coordina el socialista Fernando Asegurado - los tuvo como protagonistas. Allí se mostraron los primeros bocetos de lo que será la campaña, especialmente en la ciudad más habitada de la Bota . Sin embargo, aún no hubo encuentros de mesa política. Lo territorial, por su parte, será coordinado en cada lugar por los intendentes o senadores departamentales de Unidos .

El concepto que repiten quienes están involucrados en la cocina de la campaña es el de cercanía. “La idea es que no sea una campaña de aparato, sino que haya mucho mano a mano, mucha historia para contar”, dicen. La idea que se trasunta es la de contar, a partir de historias personales de gente anónima, cómo las transformaciones del gobierno provincial repercutieron en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. “Como una vieja campaña del PRO ”, suman, haciendo referencia al método que patentó Jaime Durán Barba . Pareciera que, otra vez, lo viejo funciona.

ScagliaComite3 La vicegobernadora Gisela Scaglia en su visita al comité de la UCR en Rosario, una de las pocas actividades políticas duras que tendrá su campaña.

Así será la forma que tomará la campaña de Scaglia en el primer tramo. Ya inmersa en el rol, la vicegobernadora suma kilómetros en recorridas por la provincia y los mecha con actos de gobierno que refuerzan los valores y los logros que se quieren resaltar. Por ejemplo, el jueves participará de la apertura de sobres con las ofertas para la construcción de la nueva estación de policía en la zona norte de Rosario. La seguridad, lógicamente, será uno de los caballitos de batalla, al igual que la obra pública. Logros palpables que permiten surfear la grieta entre el peronismo y La Libertad Avanza.

Por lo pronto, no habrá muchos actos políticos hasta el sprint final de la campaña. “Va a ser como la campaña de Maxi a convencional, al principio todo gestión y recién en los últimos veinte días habrá más política”. En ese sentido, las recorridas que se imaginan para Scaglia no serán multitudinarias: al menos en Rosario, la acompañarán pocas figuras, “aquellas cuya participación otorguen un diferencial”. Javkin y Pullaro lo son, claro, pero también mencionan a Ciro Seisas, a Anita Martinez y a María Eugenia Schmuck.

Esa regla tendrá una excepción el miércoles, cuando el PRO reúna a todas sus tribus en las oficinas de la Fundación Pensar en Rosario para bancar a su presidenta y candidata. El objetivo es mostrar músculo y ganas: “Ya hicimos dos campañas en el año, pero esta es la más importante porque encabezamos”, dicen, conscientes del desafío. “Es una oportunidad que no teníamos en el cuadrante y que tenemos que aprovechar, comernos la cancha”. Con esa meta, convocaron a todos los dirigentes y militantes del macrismo santafesino.

La narrativa para enfrentar a Javier Milei

Detrás de la idea de hacer una campaña a pie asoma la intención de esquivar todo lo que huela a casta, el concepto preferido del mileísmo vernáculo. Cómo disputar el electorado no peronista con La Libertad Avanza es el desafío más importante que enfrenta Scaglia en los próximos dos meses. La narrativa elegida ya empezó a asomar en boca del gobernador y también de la candidata, que en una entrevista al diario La Capital sorprendió cuando dijo que “no hay cadáveres en la calle porque sostenemos lo que la Nación abandonó”.

PullaroAeropuerto2 Maximiliano Pullaro y la obra pública, clave para enfrentar a Javier Milei.

Una persona que tiene silla en la mesa chica de la campaña definió la narrativa elegida como “una suerte de posmileísmo”. “Bancamos el equilibrio fiscal, que se cuiden los recursos, pero no nos quedamos en el Excel”, explicó. Es decir, la obra pública -uno de los baluartes de la gestión pullarista- será la principal espada para ese relato. No será la única ya que, forzada por el Karinagate, la cuestión de la honestidad también aparecerá: “La gente votó al Presidente por la inflación y porque estaba cansada de la corrupción kirchnerista, y ahora aparecieron cosas que son similares”.

Con el peronismo será más sencillo. No solo porque no pescan en la misma pecera, sino también porque en Provincias Unidas creen que la candidatura de Agustín Rossi es a pedir de boca. “Caren Tepp es la Alberto Fernández de CFK: una cara para tapar el cuco Rossi”, dijo Scaglia en la entrevista antes mencionada, desnudando la estrategia. La seguridad también servirá como clivaje, concretamente en Rosario: no faltarán los recuerdos sobre la situación de la ciudad antes de diciembre de 2023, cuando el peronismo gobernaba la provincia y la Nación.