Sergio Massa se sube al sprint final de la campaña de Fuerza Patria

En el sprint final, Sergio Massa se subió a la campaña en Buenos Aires . Lo hizo este viernes con una visita a dos distritos del interior y continuará este sábado con otras actividades en la Primera sección electoral y en la Tercera.

Hasta ahora, el exministro de Economía había mantenido un extremo bajo perfil , que rompió días atrás con la aparición en un canal de streaming. La última vez que se lo había visto a en campaña fue en 2023 cuando se postuló como candidato a presidente y perdió el ballotage con Javier Milei .

El tigrense está convencido que el 7 de septiembre, el peronismo puede ganar la elección bonaerense, desdoblada de la nacional por iniciativa de Axel Kicillof , una propuesta que tanto él como Cristina Fernández de Kirchner habían rechazado. En medio de la batalla interna, sin embargo, Massa sigue de forma constante en contacto con ambos. En La Plata aseguran que el diálogo del gobernador con el exministro es "diario".

Días después de la visita de Milei en la ciudad, este viernes al mediodía, el líder del Frente Renovador , visitó Junín, cabecera de la Cuarta sección electoral. Allí acompañó a la candidata a senadora provincial Valeria Arata en un encuentro con vecinos afectados por el ajuste del gobierno libertario con quienes recorrieron una obra paralizadas de 149 viviendas del plan Procrear desde diciembre 2023 con casas que están apunto de finalizarse.

Más tarde, estuvo en Baradero, en la Segunda sección, junto a un grupo de jóvenes de la zona. Allí estuvo acompañado por el candidato a diputado provincial, Carlos Pugleli , y el candidato a concejal de ese distrito, Juan Bautista Morales . Según explicó alguien de su entorno, “Massa acompañó con un rol de apoyo, solo con la idea de ayudar a los candidatos”.

En Junín, muchas familias siguen esperando algo tan básico como un techo propio. La falta de políticas públicas que pongan a las personas en primer lugar duele y genera desesperanza. Gracias @SergioMassa por venir a escuchar a nuestros vecinos y vecinas, que conviven con la… pic.twitter.com/y5OHsQPJ5Q — (@ValeriaArata) August 30, 2025

Sprint final en el conurbano

Este sábado, Massa se mostrará en el conurbano bonaerense, con visitas en la Primera y Tercera. Primero estará en San Martín, donde compartirá un encuentro con adultos mayores para “escuchar de primera mano las dificultades que atraviesan a partir del fuerte ajuste en jubilaciones, medicamentos y atención médica”.

Ese distrito será sede del cierre de campaña de la Primera sección el martes a las 17 en el Centro Miguelete, en el marco del Día de la Industria. Esa actividad va a estar encabezada por Kicillof y Gabriel Katopodis, el primer candidato a senador de la sección. La segunda en esa lista es Malena Galmarini, por lo que no se descarta que pueda llegar a estar Massa, pero aún no está definido.

Habrá también empresarios industriales y PyMEs, dirigentes de diferentes cámaras, sindicatos, rectores de universidades, INTI, INTA, CONICET, y miembros del gabinete bonaerense, intendentes de la sección y candidatos a legisladores de los municipios que no gobierna el peronismo.

Después, este sábado, el excandidato presidencial estará en San Vicente junto al intendente Nicolas Mantegazza y los candidatos a diputados Roberto Vázquez y Ayelén Rasqueti con quienes compartirá un encuentro con eje en seguridad.