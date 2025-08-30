Corrientes, a horas de las elecciones: primavera adelantada y campaña sin fin en las redes

CORRIENTES (Enviado) La participación vuelve a ser el dato en torno al que todos especulan en las elecciones de Corrientes . La ciudad espera las elecciones entre temperaturas que ya superan los 30 grados y una primavera que se adelanta al resto del país, aunque con un elemento particular. La batalla electoral parece haberse trasladado a las redes.

El oficialismo copó las carteleras de la ciudad haciendo gala de un poderío del que se quejaron sus adversarios, que encontraron en los medios alternativos una forma de sortear la homogeneización de la campaña callejera que llenó la capital provincial con las caras de los candidatos de Vamos Corrientes . Principalmente de Juan Pablo y Gustavo Valdés , pero también con la del intendente de la ciudad, Eduardo Tassano , y con la de Claudio Polich , el candidato a sucederlo.

Los principales aspirantes a arruinar la fiesta que los Valdés imaginan para la noche del domingo se apoyaron en las redes. Tincho Ascúa , el candidato del peronismo, desarrolló una estrategia que casi prescindió de los medios tradicionales, pero elevó exponencialmente su figura en las redes y las plataformas digitales.

Lisandro Almirón tuvo a su servicio una buena parte de la tropa digital de La Libertad Avanza que viajó a Corrientes en reiteradas oportunidades y generó el contenido necesario para volver a apostar a que sea ese territorio el que empuje un eventual batacazo. Ricardo Colombi , que este sábado cumplió 68 años, abrió y cerró su campaña con una transmisión vía streaming.

Las expectativas en Corrientes

El Servició Meteorológico pronosticó una máxima que podría llegar a los 34 grados durante el domingo. Entre los sondeos que ponen su atención sobre la posibilidad de una segunda vuelta, el más reciente al que tuvo acceso Letra P indica que el 79% de los correntinos está decidido a participar de las elecciones en las que, además de gobernador y vice, se eligen autoridades en 73 municipios.

En ese testeo de Federico González y Asociados, hay un 14% que asegura que no participará y casi un 7% que todavía no lo tiene decidido.

El número resulta relevante porque da forma a la base sobre la cual se repartirán los votos que definirán si el próximo gobernador de Corrientes se consagra este domingo o hay que esperar a un ballotage que tiene como fecha estipulada el 21 de septiembre.

Campaña Tincho Ascúa Las caravanas por las ciudades del interior, otra de las constantes de la campaña provincial en Corrientes.

Mientras cruzan encuestas que varían según las conveniencias de quién las muestra, las principales fuerzas políticas hablan de una participación que se proyecta por encima del promedio nacional de este 2025. Votaron ocho provincias. La participación mayor se registró en Formosa y votó el 65,8% del padrón.

Los cálculos menos entusiastas hablan de un número que va entre el 68% y un 70%. Los más esperanzados se animan a vaticinar una participación histórica que superaría el récord de la historia reciente, que alvanzó el 79% en 2017.

Hay 950.320 personas habilitadas para votar, unas 82 mil más que en la elección provincial de 2021 cuando, en medio de la pandemia, sufragó el 73,5% del padrón. Cuatro años antes, en la primera elección que ganó Valdés, participó el 79,15% pero el padrón era de 810.689 perosnas. O sea, 139.631 menos que este domingo. El clima político también era otro.

Cartel por Loan La cartelería electoral convive con el pedido de Justicia por la desaparición de Loan Peña.

Una encuesta de Integrarnos advierte que más de un 20% del electorado no tiene definido su voto. En ese universo, el 5,4% tiene definido que no irá a votar. Otra encuesta de de CB Consultora eleva ese número a 6,4%, aunque también estima una porción mayor que al menos evalúa no participar de la elección. El 5,1% cree que es “poco probable” que lo haga y el 18,7% todavía no lo decidió. En el desglose de la consultora que dirige Cristian Buttie, el 17,6% ve “muy probable” su participación aunque no lo define.

El número final es un enigma.

Una campaña para muchas elecciones

Como ya contó Letra P, la campaña provincial que terminará cuando cierren los centros de votación habilitados para este domingo se hizo pensando en una segunda vuelta electoral. El oficialismo, para evitarla; la oposición, para forzarla y participar de ella.

Además, hay 73 campañas locales que se llevaron adelante pensando en la pelea por las conducciones municipales y que expusieron sus propias lógicas a partir de pintadas, caravanas y batallas por la cartelería callejera, pero lo central es qué pasa con la elección a gobernador.

Cartelería Colombi

Todas las encuestas dan como ganador al candidato del oficialista Vamos Corrientes, aunque en el peronismo afirman que no todo está tan claro y aseguran tener números que dibujan un escenario de paridad extrema, con Valdés apenas un par de puntos por encima de Ascúa.

En los tinglados de Colombi comparten ese diagnóstico, pero ubican al exgobernador por encima del candidato de Limpiar Corrientes. Más cautelosos, en La Libertad Avanza confían en un resultado que sacuda el escenario y vuelva a dejar a todas las consultoras en off side.

El 21 de septiembre es la fecha que el cronograma electoral determina para un eventual ballotage. Para que eso suceda ningún candidato tendrá que ganar superando el 45% de los votos ni aventajar por más de 10% al segundo, sumando más del 40%.