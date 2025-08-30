"Que hablen menos y trabajen más", el spot cumbiero de Hechos con la Pantera Rosa

El candidato a diputado bonaerense por la Segunda Sección, Manuel Passaglia, presentó un spot de campaña con estética pop, una cumbia conocida y la presencia de la Pantera Rosa, en alusión directa al color del partido Hechos. El video busca diferenciarse en el cierre de una campaña marcada por los cruces y las críticas entre los principales espacios.
El tema elegido para musicalizar el video es “Le hace falta un beso”, del cantante mexicano El Chapo de Sinaloa, en su versión de cumbia popularizada por Agapornis. Con letra adaptada, el estribillo dice: “Hace falta Hechos, que se hagan obras, y hagan funcionar esta ciudad maravillosa”.
En paralelo, las imágenes muestran a vecinos y vecinas tomando mate, caminando por el barrio y haciendo compras, siempre con prendas rosas. Así, el color de la boleta se convierte en símbolo de identificación visual.
Una Pantera Rosa al ritmo de la campaña
El personaje animado de la Pantera Rosa, incorporado al video, aporta un elemento lúdico al mensaje político. “Que nos hablen menos y trabajen más”, remata la canción, en una crítica implícita a la dirigencia actual.
boleta hechos
Desde el espacio de Passaglia señalaron que “la idea fue salir de lo gris y lo agresivo de la campaña para ofrecer algo alegre, distinto y esperanzador”.
San Nicolás como ejemplo de gestión
El spot también busca capitalizar la gestión de Passaglia en San Nicolás, donde fue intendente. “Parte de esa transformación puede verse en el video, porque la intención es mostrar que lo que hicimos en San Nicolás queremos llevarlo a toda la Segunda Sección”, expresaron desde su equipo.
El material fue publicado esta semana y rápidamente logró viralización en redes sociales, sobre todo por el tono descontracturado y el uso humorístico de recursos visuales.