"Que hablen menos y trabajen más", el spot cumbiero de Hechos con la Pantera Rosa

Manuel Passaglia.

El candidato a diputado bonaerense por la Segunda Sección, Manuel Passaglia, presentó un spot de campaña con estética pop, una cumbia conocida y la presencia de la Pantera Rosa, en alusión directa al color del partido Hechos. El video busca diferenciarse en el cierre de una campaña marcada por los cruces y las críticas entre los principales espacios.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Notas Relacionadas RUMBO AL 19 DE JULIO Manuel Passaglia será candidato a diputado y el partido Hechos cruza la frontera de San Nicolás Por Juan Rubinacci

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1961858889479024704&partner=&hide_thread=false [POLÍTICA] Al ritmo de "Le hace falta un beso", y con referencias a "La Pantera Rosa", el spot de Hechos. https://t.co/RmEpZzT3zg pic.twitter.com/YMPg7XzeGD — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 30, 2025 Cumbia, color y un mensaje directo El tema elegido para musicalizar el video es “Le hace falta un beso”, del cantante mexicano El Chapo de Sinaloa, en su versión de cumbia popularizada por Agapornis. Con letra adaptada, el estribillo dice: “Hace falta Hechos, que se hagan obras, y hagan funcionar esta ciudad maravillosa”.

En paralelo, las imágenes muestran a vecinos y vecinas tomando mate, caminando por el barrio y haciendo compras, siempre con prendas rosas. Así, el color de la boleta se convierte en símbolo de identificación visual.

Una Pantera Rosa al ritmo de la campaña El personaje animado de la Pantera Rosa, incorporado al video, aporta un elemento lúdico al mensaje político. “Que nos hablen menos y trabajen más”, remata la canción, en una crítica implícita a la dirigencia actual.

boleta hechos Desde el espacio de Passaglia señalaron que “la idea fue salir de lo gris y lo agresivo de la campaña para ofrecer algo alegre, distinto y esperanzador”.

San Nicolás como ejemplo de gestión El spot también busca capitalizar la gestión de Passaglia en San Nicolás, donde fue intendente. “Parte de esa transformación puede verse en el video, porque la intención es mostrar que lo que hicimos en San Nicolás queremos llevarlo a toda la Segunda Sección”, expresaron desde su equipo. El material fue publicado esta semana y rápidamente logró viralización en redes sociales, sobre todo por el tono descontracturado y el uso humorístico de recursos visuales.

Compartir en:









Notas Relacionadas