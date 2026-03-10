Santa Cruz: Claudio Vidal le hizo un guiño al kirchnerismo y detonó su interna con Fabián Leguizamón

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, y una grieta que se agranda con su vice, Fabián Leguizamón.

La distancia política entre el gobernador de Santa Cruz , Claudio Vidal , y su vice, el dirigente radical Fabián Leguizamón , se agranda por estas horas. El detonante fue la designación de Rocío García en la vicepresidencia segunda de la Legislatura , una decisión que para el presidente de la cámara atenta contra la prédica antikirchnerista que llevó a la dupla al gobierno provincial.

La movida ubicó a la legisladora de Unión por la Patria , exministra de Alicia Kirchner y expareja de Máximo Kirchner , en la línea de sucesión gubernamental, y abrió una brecha entre dos dirigentes que hacen bandera con el discurso de cortar los vínculos con el sector que gobernó Santa Cruz durante tres décadas.

Para el vicegobernador, esa designación evidencia un pacto existente entre el jefe del poder Ejecutivo y el sector político contra el que el electorado se expresó en las elecciones de 2023.

“La relación institucional con el gobernador es buena”, aseguró Leguizamón, que ejerce la gobernación mientras Vidal participa del Argentina Week, la gira que busca inversiones en Nueva York . Sin embargo, agregó enseguida: “Tenemos diferencias en la política”.

Esas divergencias se expresan en el relacionamiento con otros espacios, en particular con el kirchnerismo . “García es la exesposa de Máximo Kirchner, la madre de sus hijos. Darle un lugar en la carrera sucesoria, para nosotros que en la campaña marcamos esa diferencia, es un mensaje confuso para la sociedad”, le dijo Leguizamón a Letra P .

Fabián Leguizamón Fabián Leguizamón hizo públicas sus diferencias políticas con Claudio Vidal.

Con trayectoria en la Unión Cívica Radical y tres décadas en la vereda opuesta al kirchnerismo, el vicegobernador entiende que la jugada legislativa tiene un costo político. Ser permisivo en este tipo de cosas “sin hacer un planteo político es dar concesiones y la gente que nos acompaña en gran medida votó contra la continuidad del kirchnerismo” en la provincia del sur de la Patagonia, sostuvo en diálogo con este medio.

La alianza entre Claudio Vidal y Fabián Leguizamón

Las diferencias políticas que ahora quedan expuestas tienen origen en una alianza que fue netamente electoral, un acuerdo que desde el primer día de gobierno ubicó a cada uno en su lugar específico.

Hoy cada cual se maneja en su espacio: Vidal al frente del gobierno y Leguizamón en una cámara en la que no tiene diputados propios. Más allá del pacto, “políticamente tenemos nuestras diferencias”, remarcó el vicegobernador.

La denuncia de un acuerdo

Claudio Vidal también suele apelar a la pelea discursiva contra el kirchnerismo, como recientemente quedó de manifiesto en su cruzada contra la mitad de los jueces del Tribunal Superior de Justicia, a quienes acusó de permanecer “atrincherados en privilegios” después de ser “cómplices del saqueo” durante 30 años.

Como contó Letra P, el gobernador sostuvo que “los Kirchner, madre e hijo, han operado un golpe judicial en Santa Cruz”, y los interpeló: “¿Cuál es el límite CFK? ¿Cuál es el límite Máximo? ¿Son capaces de hacer llegar a Santa Cruz a la intervención federal?”.

Más allá de las palabras, desde la mirada de Leguizamón la decisión de darle a la diputada García un lugar de relevancia institucional es una prueba de un pacto de gobierno.

Claudio Vidal y Fabián Leguizamón Vidal y Leguizamón, socios de una alianza electoral que no esconde sus diferencias políticas.

“Lo que marca son los hechos. Empezar a visualizar que hay un acercamiento que es preocupante para nosotros”, sostuvo el vicegobernador y añadió que hay muchos funcionarios de segunda línea que provienen del kirchnerismo. “Los hechos valen más que mil palabras”, sostuvo.

La línea sucesoria

Las versiones sobre un enfrentamiento entre los máximos representantes del gobierno comenzaron a rodar el 1º de marzo, cuando Leguizamón se ausentó de la apertura de sesiones ordinarias que debía presidir.

Luego del acto, aclaró que su ausencia respondía a motivos de salud, aunque en el mismo comunicado manifestó que la designación de García contradecía el mandato expresado por el pueblo santacruceño, que avaló una fórmula que hizo campaña con la consigna de “diferenciarse claramente de ese espacio político”.

En esta línea, señaló que durante más de 30 años los cargos en la Legislatura jamás fueron otorgados a las minorías, “con la excepción del año 1996”, un antecedente que “permite dimensionar el carácter excepcional de la decisión actual”.

Con La Libertad Avanza al acecho del voto anti-K, el desmarque del vicegobernador puede interpretarse en clave de futuro electoral, como aventuró: “Falta mucho para 2027, pero tenemos una responsabilidad partidaria de poner en relieve al radicalismo”.