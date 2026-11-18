El PJ de Entre Ríos se subió al frente anti-Milei que presentaron Massa y el peronismo federal.

La dirigencia del PJ de Entre Ríos dio el presente casi perfecto este martes en San Fernando . Guillermo Michel , uno de los organizadores del encuentro anti-Milei que tuvo a Sergio Massa como figura estelar, logró sumar a legisladores nacionales y provinciales, intendentes y dirigentes entrerrianos a la propuesta que pretende alejarse de la lógica ambacentrista.

Ese planteo, repetido por varias voces de la dirigencia local, encontró eco directo en el Teatro Otamendi , a donde asistieron figuras centrales del peronismo entrerriano.

El senador Adán Bahl ; los diputados Gustavo Bordet y Marianela Marclay ; el diputado provincial Enrique Cresto ; los intendentes Adrián Fuertes (Villaguay); Ricardo Bravo (Federación); Mauro Díaz Chávez (Aldea San Antonio); Juan Amavet (Santa Anita) y Jaime Vélez (comuna Sajaroff) integraron la nutrida delegación entrerriana.

También asistieron el exintendente de Larroque, Leonardo Hassel ; la diputada provincial Lorena Arrozogaray ; el exrector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) , Andrés Sabella ; los titulares del Frente Renovador Federal (FEF) , Florencia Busti y Nicolás Parera ; y el exsecretario de Cultura Federico Prieto .

El entrerriano Guillermo Michel fue uno de los organizadores del evento en el Teatro Otamendi de San Fernando.

Entre la comitiva, que llegó dispersa, pero que luego se reunió en el hall del teatro y se ubicó en las primeras filas del auditorio, llamo la atención la ausencia de Juan José Bahillo , el candidato que ese sector del PJ impulsa para la gobernación de Entre Ríos. Según pudo confirmar Letra P , el faltazo fue deliberado. El exintendente de Gualeguaychú comenzó a caminar la provincia y busca instalar su candidatura, pero quiere evitar posicionarse como el referente de un único espacio.

"Aquí estan confluyendo muchos sectores"



Gustavo Bordet, diputado nacional por Entre Ríos, se refirió a la ausencia del MDF en el acto por el Día de la Militancia en San Fernando



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“Juanjo es el candidato de todos, está bien que no haya venido”, explicó a este medio un dirigente cercano. Otra voz que trabaja con el candidato sostuvo el mismo argumento: evitar que su presencia en un acto con Massa fuera leída a propósito como la réplica de la interna nacional en Entre Ríos. “Queremos que su postulación refleje la búsqueda de unidad. Por eso cuidamos los gestos”, apuntó otra fuente.

Otra ausente con aviso fue Rosario Romero, la intendenta de Paraná, que acompañó la construcción del peronismo federal desde el inicio. La mandataria municipal estuvo en el segundo acto del espacio en Concepción del Uruguay y fue una de las primeras en pronunciarse a favor de la candidatura de Bahillo. Romero es también una de las voces más fuertes del peronismo entrerriano en su demanda por romper lógicas que “importen” enlatados de construcción política. Este martes no fue de la partida por incompatibilidades con su agenda de gestión, según confiaron a este medio voces de su equipo de trabajo.

El próximo presidente peronista

Para Michel, el acto representó el primer paso hacia la construcción de una nueva mayoría que pueda ponerle freno a la gestión de Javier Milei. “Estamos acá para hablar de los problemas de la gente, de sobreendeudamiento, de inflación y de falta de empleo. Tenemos que pasar de ser oposición a ser alternativa y este es el puntapié inicial”, dijo el diputado en diálogo con Letra P, antes de ingresar al recinto.

El exdirector de Aduanas es hombre de Massa, pero no pronuncia en voz alta los deseos del tigrense. Sin embargo, el legislador está convencido de que “el próximo presidente peronista de Argentina” saldrá entre quienes fueron a San Fernando.

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Sobre la ausencia de Axel Kicillof en el encuentro, reiteró lo que aseguraron otras voces: que Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares fueron invitados, pero que finalmente decidieron no concurrir.

Peronismo amplio

El exgobernador Bordet fue uno de los primeros en llegar al Teatro Otamendi. Entusiasmado con la convocatoria, se mostró optimista y dijo que el encuentro fue un avance hacia la unidad del justicialismo. “Un encuentro con distintos sectores significa poder ir escalando hacia un frente dentro del peronismo, pero también con otras fuerzas políticas”, apuntó.

La convocatoria en el encuentro en San Fernando.

En clave de anticipo de hacia dónde podría confluir este esquema, el diputado sostuvo que la ausencia del gobernador bonaerense responde a que esta es "solo a una primera etapa de construcción". “Son etapas que se van desarrollando. Hoy aquí están confluyendo muchos sectores. Alternativa federal es una parte, pero hay una ampliación y es ahí hacia donde vamos”, señaló.

El rebote en Entre Ríos

El acto tuvo su rebote en la provincia, ratificando el alineamiento de ese sector con el proyecto federal que propone Michel, junto a Juan Manuel Olmos y Victoria Tolosa Paz.

Como contó Letra P, a ese esquema se sumaron rápidamente Bahl, Bordet, Cresto, Fuertes, Romero y también el intendente de La Histórica, José Lauritto, anfitrión del evento de mitad de año en tierra entrerriana. Ahora, con la confluencia que se quiso mostrar este martes, las aguas parecieron quedar más claramente partidas en la provincia.

Mientras este esquema se enfila detrás del armado del massismo, Gustavo Bastián encabeza en la disputa local la representación del armado del Movimiento al Futuro (MDF), que busca conseguir candidato propio de la mano del intendente de San José.