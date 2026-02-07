Salta: María Emilia Orozco, la carta libertaria que Javier Milei proyecta para disputar el poder en 2027.

Desde hace tiempo, María Emilia Orozco se mueve como candidata. Protagonista de la avanzada libertaria en Salta durante 2023 y 2025, construye un perfil que combina territorialidad y redes sociales con un discurso alineado con las principales banderas del mileísmo. De cara a 2027, fortalece su alineamiento con el Presidente y le apunta a la silla de Gustavo Sáenz .

Orozco transitó en pocos años un ascenso político acelerado. Es licenciada en Comunicación por la Universidad Nacional de Salta , nacida en Rosario de la Frontera en 1988. Fue concejala capitalina desde 2021, diputada a partir de 2023 y, desde diciembre de 2025, ocupa una banca en el Senado . Su trayectoria estuvo vinculada inicialmente a Ahora Patria , el partido de Alfredo Olmedo , donde se desempeñó como jefa de prensa antes de consolidar un perfil propio dentro del espacio libertario.

Convertida en una ferviente defensora de políticas como la reducción del gasto público, cuestionamiento al rol del Estado, reforma laboral, y confrontación con los gobiernos provinciales, Orozco crece dentro del espacio libertario tiene un respaldo explícito de la conducción nacional. Incluso Karina Milei y Martín Menem viajaron a Salta en abril de 2024 para formalizar el partido y ordenar el armado provincial . Aquel gestio fue leído como una señal política clara a través de la cual la dirigencia nacional descubría su apuesta a consolidarla como referencia en la provincia.

Durante las dos campañas que Salta transitó durante 2025, Orozco recibió el acompañamiento de algunos de referentes más importantes de Las Fuerzas del Cielo , el armado de Santiago Caputo , lo que también expone su buena relación con todas las partes del Triángulo de Hierro libertario.

En sus intervenciones públicas, la senadora insiste en la necesidad de reformas estructurales. En medios nacionales se refirió recientemente a la reforma laboral, donde advirtió que la reactivación económica depende de cambios profundos y que “los gobernadores y los intendentes también tienen que hacer su parte”. Al mismo tiempo, planteó que el Presidente “no es mago” y que sin acompañamiento provincial resulta difícil que las reformas se traduzcan en mejoras económicas concretas.

Ese discurso la ubica en una línea directa con la estrategia política que mantiene en la provincia, donde busca tensionar el poder con el gobernador Sáenz y así disputar liderazgo territorial.

El vínculo con Gustavo Sáenz y la disputa provincial

El vínculo con Sáenz se volvió cada vez más tirante a medida que La Libertad Avanza ganó presencia política en Salta, sobre todo con las victorias contundentes en la capital salteña durante las elecciones intermedias, tanto nacional como provincial, del año pasado.

La tensión quedó expuesta en octubre de 2025, en la previa de las elecciones legislativas. Sáenz respondió entonces con dureza a críticas del espacio libertario. "Los salteños merecen verdad, no mentiras. Estoy cansado del cinismo de algunos dirigentes que critican desde afuera pero antes venían a pedir cargos y apoyo político”, lanzó el gobernador.

El cruce dejó en evidencia una disputa política que, aunque todavía incipiente, proyecta el escenario electoral hacia 2027, donde el oficialismo nacional buscará consolidar candidaturas propias en las provincias. Siguiendo el calendario electoral que tradicionalmente adelanta la discusión en el Norte Grande, Salta podría ser una de las primeras paradas en las que La Libertad Avanza se jugará a dar el próximo paso y poner en la silla de Sáenz a alguien que responda directamente a la Casa Rosada

La polémica por la reunión con Santilli

La construcción de imagen pública de Orozco también generó episodios particulares. Uno de los más comentados ocurrió cuando dirigentes libertarios salteños participaron de una reunión política con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien visitó la sede libertaria en la capital salteña. La senadora no estuvo presente y, en medio de las críticas, circuló en redes una gigantografía suya colocada simbólicamente en la foco general del encuentro.

Lejos de evitar la polémica, Orozco respondió con ironía en redes sociales: “Reíte conmigo. Algunos medios están siempre en lo importante. Gracias por la prensa a mis gigantografías. Vengan a la Casa de la Libertad y sáquense una foto con las Emilias”, escribió, invitando además a afiliarse al partido libertario.

El episodio reforzó su estilo comunicacional, calificado como confrontativo, directo y orientado a sostener presencia pública incluso desde la controversia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaEmiliaOro/status/2014087361768964266&partner=&hide_thread=false Reite conmigo Algunos medios están siempre en lo “importante” Gracias por la prensa a mis gigantografias Veni a la Casa de la Libertad y sácate una foto con “Las Emilias”, les mandamos un besito pic.twitter.com/bmpidKNeqY — Maria Emilia Orozco (@MariaEmiliaOro) January 21, 2026

Tras ganar presencia en la discusión nacional, la figura de Orozco estuvo acompañada por episodios que generaron debate público. Uno de los momentos más comentados ocurrió con su participación en un viaje a Dubái junto a funcionarios vinculados al área de discapacidad durante junio del año pasado. La situación generó críticas por el contraste con los recortes presupuestarios que atravesaba ese sector y motivó cuestionamientos políticos y sociales. Su silencio inicial frente a esas críticas fue interpretado como una estrategia para evitar amplificar la polémica, aunque el episodio quedó instalado en la agenda pública.

Tiempo después, su nombre volvió a aparecer en el debate tras la denuncia política de un supuesto acuerdo con el exconcejal libertario Pablo López, quien atravesaba acusaciones por violencia de género. Aunque no hubo derivaciones judiciales directas hacia la senadora, el caso impactó en la discusión mediática y reactivó críticas desde sectores opositores y feministas.

Una narrativa política en modo La Libertad Avanza

Los posicionamientos ideológicos de Orozco también son motivo de permanente controversia. Sus críticas al rol del Estado, cuestionamientos a la universidad pública y respaldo a reformas laborales y penales impulsadas por el gobierno nacional suelen provocar debates intensos en ámbitos políticos, académicos y sindicales. Incluso, fue declarada “persona no grata” en la Universidad Nacional de Salta, tras apoyar desde la cámara baja el recorte a las universidades nacionales.

Lejos de moderar su perfil frente a esas discusiones, Orozco suele capitalizar la controversia como parte de su identidad política. En distintas intervenciones públicas insiste en que las reformas económicas requieren decisiones “incómodas” y sostiene que gobernar implica “no poder conformar a todos los sectores”.

Maria Emilia Orozco con Karina Milei y Martín Menem Maria Emilia Orozco con Karina Milei y Martín Menem.

Analistas políticos locales coinciden en que la senadora construye su figura desde una lógica comunicacional clara marcada por la presencia constante en redes, mensajes simples y confrontación discursiva. Ese estilo, característico del mileísmo, le permitió consolidar un núcleo de apoyo propio, especialmente entre sectores jóvenes y votantes desencantados con la política tradicional.

Su formación en comunicación aparece como un activo central en esa estrategia. Incluso episodios polémicos terminan integrándose a la narrativa política que busca instalar. La gigantografía durante la visita de Santilli es un caso testigo de ese tipo de reacciones rápidas.

Una gobernadora para Javier Milei

Mientras desarrolla su tarea legislativa nacional, Orozco intensifica recorridas territoriales en Salta, reuniones sectoriales y presencia mediática. Dentro de La Libertad Avanza su nombre circula cada vez con más fuerza como eventual candidata a gobernadora.

Lo cierto es que el oficialismo nacional necesita consolidar liderazgos provinciales propios y Salta aparece como uno de los distritos donde el mileísmo cree tener margen de crecimiento electoral. En ese esquema, la figura de Orozco sintetiza la fidelidad política al proyecto presidencial, con una demostrada capacidad comunicacional y la confrontación directa con el oficialismo provincial.

Si bien, la carrera hacia 2027 todavía es larga, en la política salteña ya se percibe el movimiento de piezas. Y en ese tablero, Emilia Orozco parece decidida a ocupar un lugar central, obligando al saencismo a acelerar las estrategias para no perder su poder político.