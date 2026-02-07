Javier Milei en Santa Fe: cancha favorable, críticas al peronismo y banca fuerte a Romina Diez

El presidente Javier Milei encabezó en Santa Fe un acto con fuerte carga simbólica y un escenario político controlado. En San Lorenzo, el mandatario encabezó la ceremonia por el aniversario del histórico combate con un discurso centrado en la épica sanmartiniana, sin cruces directos con el gobernador Maximiliano Pullaro y con un guiño político a la diputada libertaria Romina Diez .

La visita había estado precedida por una semana de tensión entre la Casa Rosada y la Casa Gris, con choques por la deuda provincial, las rutas nacionales y críticas cruzadas entre funcionarios. Sin embargo, el acto se desarrolló sin roces institucionales y con una tribuna mayoritariamente favorable al Presidente.

Ya desde temprano empezó a notarse la tónica épica que buscaba darle el gobierno nacional al acto. Publicaciones oficiales daban cuenta del traslado del sable corvo, con video incluido. “Un símbolo de nuestra historia, honor y libertad que vuelve al resguardo de quienes heredaron su legado”, sostenía la cuenta de Casa Rosada, marcando el encuadre que pretendía darle al evento.

La escena en San Lorenzo, en un acto popular masivo, acompañó ese clima. Sin banderas partidarias visibles de La Libertad Avanza —primaron las banderas argentinas— la movilización de estructura fue notoria, más allá de un apoyo generalizado. Los aplausos, los cantos y el contacto directo del Presidente con la tribuna configuraron una postal amigable para el oficialismo nacional.

Como venía anticipando Letra P , Diez tuvo su momento en el acto. Fue la encargada, junto a Pullaro, de recibir al Presidente, quien se acercó corriendo hacia las primeras filas para saludar a la gente. Desde ese mismo sector también partieron algunos insultos dirigidos al gobernador, en una escena que expuso el contraste entre el clima favorable a Milei y la tensión política latente con el gobierno provincial.

En el gesto hacia Diez pareció quedar claro que, en lo simbólico, La Libertad Avanza ya mira el 2027 y tiene en su jefa partidaria provincial a una figura con proyección electoral. La diputada se movió con centralidad en la previa y logró una foto de peso político: recibir al Presidente en un acto institucional con impacto histórico. Minutos más tarde, trascendieron imagenes de la diputada junto al Presidente y Karina Milei.

Sin choques con Pullaro, pese a la previa caliente

La previa del acto había tenido condimentos que anticipaban una posible tensión entre Milei y Pullaro. Los dardos en redes sociales del ministro de Economía, Luis Caputo, por la toma de deuda de Santa Fe -replicados por el propio Presidente- generaron una respuesta inmediata desde la cartera económica provincial.

La expectativa estaba puesta en si ese cruce tendría un correlato en la previa o en los discursos, algo que finalmente no sucedió. El acto se mantuvo dentro de un carril estrictamente institucional y sin mensajes cruzados entre Nación y provincia.

En la primera fila, Milei fue flanqueado por Pullaro a un lado y el intendente local Leonardo Raimundo al otro. Junto a ellos se ubicaron figuras del oficialismo nacional como Karina, Diego Santilli -que visitó Santa Fe por primera vez en su rol de ministro-, Manuel Adorni, Martín Menem y otros dirigentes nacionales. Tras ellos, tres tribunas separadas, una de ellas colmada con dirigentes libertarios provinciales y locales.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 21.29.45 Javier Milei y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro compartieron palco en San Lorenzo.

El gobernador, que había anticipado reclamos por rutas nacionales y deuda previsional, no tomó la palabra, lo mismo que el intendente Raimundo, pese a que la costumbre institucional así lo indica. El monopolio de la palabra fue para el primer mandatario, mientras que Pullaro se limitó a compartir la ceremonia sin gestos de confrontación. "Siempre es un honor estar aquí", sostuvo en un comunicado posterior. No hubo espacio para charla con la prensa, ubicada en una tribuna del otro lado del Campo de la Gloria.

Discurso histórico y críticas al peronismo

En su intervención, Milei apostó a un discurso de anclaje histórico, centrado en la figura del general José de San Martín y en el simbolismo del sable corvo. El Presidente presentó la gesta sanmartiniana como "una revolución liberal contra un Estado tiránico" y utilizó esa lectura para trazar paralelos con su propia gestión.

En ese recorrido histórico, el mandatario también lanzó críticas al peronismo, al que responsabilizó por haber “empobrecido” al país, “desprestigiado” a las Fuerzas Armadas y “exprimido” al interior productivo para sostener el aparato estatal. Fue el único tramo del discurso con tono abiertamente político, aunque sin menciones directas al gobierno provincial. "Los argentinos no nos vamos a dejar manipular", dijo ante las críticas de quienes, dijo, "se creen amos y señores de nuestro pasado".

El Presidente defendió el traslado del sable como un acto de “justicia histórica” y aseguró que se trata de “la reliquia material más poderosa de la nación argentina”, además de definirlo como símbolo de la libertad y la soberanía. Con ese eje, buscó inscribir su gestión en una narrativa de continuidad con los próceres de la independencia.