Por qué la CGT no va al paro contra la reforma laboral: presión interna, plan gradual y apuesta al Senado

La conducción de la CGT decidió guardarse su carta más fuerte contra la reforma laboral . Pese a la presión de sectores combativos que reclamaban un paro general inmediato, la central obrera apostó a una estrategia gradual con movilización masiva el miércoles 11 al Congreso , pero reservando la medida de fuerza para más adelante, si el proyecto avanza en el Senado .

La decisión se impuso en la reunión del Consejo Directivo que se realizó este viernes en la sede de Azopardo. Participaron todos los sectores de la central obrera, incluidos los más combativos que venían reclamando medidas más duras. Para distender internamente, la conducción dio vía libre a los gremios para convocar paros por actividad el mismo día 11. La UOM de Abel Furlán , por ejemplo, ya anunció una huelga desde las 10 de la mañana.jor

Jorge Sola, cosecretario general de la central, fue contundente en la conferencia de prensa con la que se anunció la medida este viernes. "La solución es política. La responsabilidad es de los senadores. Tendrán que poner en claro que defienden los intereses de los trabajadores", dijo el titular del gremio del Seguro. Además, enumeró que la central planteó sus objecione s ante “más de 16 gobernadores , 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes. Y dio a entender que el recurso del paro general podría ser utilizado más adelante, si el proyecto llega a Diputados: "Es una batalla larga”, dijo.

La apuesta de la CGT es que la reforma puede frenarse en el Senado sin necesidad de quemar un paro general. La central obrera confía en una confluencia de intereses con los gobernadores, a quienes el capítulo fiscal del proyecto les pega directo en la coparticipación provincial por la rebaja de Ganancias a las sociedades. Con esa jugada legislativa más la presión de una movilización masiva en la Plaza del Congreso, creen que pueden complicarle el cuórum al oficialismo.

El gobierno, sin embargo, se muestra intransigente. No quiere cambiar una coma del proyecto y rechaza cualquier negociación sobre el contenido de la reforma. Esa postura endurece el escenario pero también le da aire a la estrategia de la CGT, que viene haciendo un trabajo silencioso con gobernadores para trabar el tratamiento en el Senado.

Esa gestión legislativa tuvo progresos pero también tropiezos esta semana. La central obrera tenía previsto reunirse con algunos mandatarios provinciales para avanzar en la coordinación, pero esa agenda quedó suspendida en medio de los avances del Gobierno en ese terreno. Un ejemplo concreto fue el caso del correntino Juan Pablo Valdés, con quien la CGT planeaba reunirse. En medio de esas gestiones, Valdés terminó viajando a Buenos Aires para sacarse una foto con el ministro del Interior Diego Santilli en la Casa Rosada. Tampoco hubo foto con el cordobés Martín Llaryora, después de especulaciones sobre una posible cumbre en Córdoba con los triunviros que nunca llegó.

Paro y movilización

Los paros por actividad que convocaron gremios como la UOM cumplen una función táctica dentro de la estrategia. Por un lado, liberan trabajadores que pueden sumarse a la movilización del miércoles 11 y ayudan a inflar la presencia sindical frente al Congreso. Por otro, mantienen la temperatura de la protesta sin llegar al desgaste de un paro general que todavía no está garantizado que sea exitoso.

La UOM fue el gremio que más presionó internamente para que la CGT convocara a un paro general de forma inmediata. Furlán y otros dirigentes del sector combativo, como el aceitero Daniel Yofra, venían reclamando medidas más duras desde hace semanas. La decisión de habilitar los paros sectoriales funcionó como una válvula de escape para distender esa presión interna sin ceder en la decisión de reservar el paro general.

El miércoles 11 el proyecto se debatirá en el recinto del Senado, primer paso antes de pasar a Diputados. Las dos CTA ya convocaron a un paro nacional con movilización para ese día, y la CGT sumará su propia convocatoria a la Plaza del Congreso. La idea es copar la calle con una manifestación masiva que presione sobre los senadores justo cuando arranque el debate.

Las razones de la CGT

La evaluación de la conducción es que todavía hay margen para frenar la reforma en el Senado. Los números son ajustados y el oficialismo necesita sumar votos de bloques provinciales para alcanzar la mayoría. Si los gobernadores calculan que el impacto fiscal del proyecto les complica la gestión de sus provincias, podrían condicionar el apoyo de sus senadores o directamente mandarlos a ausentarse para dificultar el cuórum.

La CGT ya realizó tres paros generales contra Milei desde que asumió, y cada uno tuvo niveles de acatamiento dispares según el sector. Un cuarto paro sin el acompañamiento de todos los sectores, especialmente del transporte, debilitaría la capacidad de negociación de la central obrera y mostraría una erosión de su poder de convocatoria.

¿Paro del Transporte?

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conduce Juan Carlos Schmid, convocó a una conferencia de prensa para el lunes 9. Ahí se espera que anuncien un paro de 24 horas para el miércoles 11. La CATT agrupa a gremios de peso dentro de la CGT como La Fraternidad, Camioneros, Aeronavegantes, lportuarios y marítimos. Si bien la UTA forma parte, el gremio de choferes de colectivos, comandado por Roberto Fernández, podría no plegarse.

Los gremios del transporte fueron los que más presionaron dentro de la central obrera para que se convocara directamente a un paro general.