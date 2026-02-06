Los perdedores del acuerdo con Estados Unidos: laboratorios, agricultores, metalmecánicos y textiles

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el canciller Pablo Quirno exhiben el acuerdo comercial bilateral.

Laboratorios locales, productores agrícolas, la metalmecánica y los textiles son los grandes perdedores del Acuerdo de Comer­cio e Inver­sión que la administración de Javier Milei firmó con Estados Unidos , según las primeras evaluaciones que hace el entramado productivo nacional horas después del anuncio que realizaron este viernes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el canciller Pablo Quirno .

La cifra de 100.000 toneladas de exportación de carne no está rubricada y no hay definición sobre la baja de aranceles al acero de Techint y al aluminio de Aluar .

“Nosotros no entendemos nada”, le dijo a Letra P una fuente de la industria farmacéutica nacional respecto de que el acuerdo concederá a los laboratorios estadounidenses la posibilidad de patentar las variaciones menores de sus formulaciones y, así, extender en el tiempo sus derechos de propiedad y el cobro de regalías, que ahora duran sólo 20 años.

Es la disputa entre los laboratorios nacionales, nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), donde están, entre otros, Bagó , Temis Lostaló , Richmond y Roemmers , y las multinacionales agrupadas en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), donde figuran Roche , Novartis y Pfizer , entre otros.

A cambio, el acuerdo establece que Estados Unidos abrirá su mercado de medicamentos a los laboratorios nacionales. “Aprovechenlo, salgan a conquistar ese mercado y de paso cobren más barato acá!”, escribió en Twitter, mordaz, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , y advirtió que el acuerdo “implica una mayor apertura en los sectores textiles. Los precios de la ropa seguirán cayendo”.Argentina siembra trigo y soja, cobra Monsanto

PATENTES (11/13) En términos de criterios de patentabilidad, el tratado también exige que Argentina normalice su situación. Tanto en medicamentos como en semillas.

El tratado bilateral también busca “normalizar el régimen de propiedad intelectual en semillas”. Eso indica que los productores que siembran maíz y soja deberán pagar todos los años regalías por “los eventos tecnológicos” que incluye esa variedad de semilla.

image La siembra de trigo pagará regalías a Estados Unidos

En el país, se usa la denominada “bolsa blanca”, donde el productor reserva de la cosecha anterior la semilla y la usa en la siguiente campaña sin pagar derecho de autor por la invención a Bayer-Monsanto, Syngenta o a Corteva, por nombrar algunas multinacionales.

Estados Unidos, ganador por nocaut

“Las oportunidades del acuerdo son acotadas para Argentina; Estados Unidos baja aranceles para productos farmacéuticos que no estén patentados allá, para productos primarios que ellos no producen, como yerba mate o de metalmecánica, por caso, aeronaves civiles”, precisó a Letra P .Julieta Zelicovich, doctora en Relaciones Internacionales y profesora de la Universidad Nacional de Rosario

“Son sectores de nicho; ni siquiera menciona los limones, que han estado en la agenda bilateral. Frente a eso, Argentina hace una apertura en 200 posiciones arancelarias que sí afectan a sectores sensibles. Se le otorga cuota de mercado en ramas que Estados Unidos es gran exportador y, además, Argentina se compromete con antiguos reclamos de ese país, que esta vez los consigue sin ceder nada a cambio”, dijo Zelicovich.

“El acuerdo es brutalmente asimétrico y favorable a Estados Unidos; Argentina puede celebrar muy poco de los términos del acuerdo, sólo la reafirmación de la alianza política y de subordinación con Donald Trump”, cerró Zelicovich, que también trabaja en Fundar.

MIlei Caputo Trump Javier Milei y Toto Caputo, atados a Donald Trump.

El acuerdo dice que son 20.000 toneladas de carne por trimestre, pero hay que esperar como se aplicará, porque se podría interpretar que la cantidad que no se pueda enviar en el primer trimestre 2026, no es acumulable para el siguiente período.

Adorni admitió este viernes que las 100.000 toneladas de carne con arancel cero de exportaciones a los Estados Unidos es una cifra aún potencial. "Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne", auguró, no obstante. También puntualizó que "provincias como Formosa, Corrientes y Misiones podrán exportar productos forestales sin trabas”.

Martín Rappallini impulsó antes, no festejó ahora

Argentina también se compromete a simplificar los procesos de importación de carne porcina y avícola y sus derivados, dos sectores donde las importaciones “baratas” de Brasil están complicando mucho a la producción local.

También dejará arancel cero para 870 toneladas de almendras, 80 toneladas de pistachos, 80.000 litros de vino, 690 toneladas de papas fritas congeladas, 1370 toneladas de golosinas y 1370 toneladas de pastas untables de cacao y avellanas.

rappallini-uia-2 Martín Rappallini, jefe de la UIA, no celebra el acuerdo con Estados Unidos.

Hasta el cierre de esta nota, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, no había emitido apoyo oficial, a pesar de que había mostrado su respaldo al acuerdo, con el argumento de que “permitirá defender las exportaciones consolidadas de acero y aluminio y compensar la caída del mercado interno incrementando las ventas externas de alimentos, químicos y algunos productos metalmecánicos”.

Paolo Rocca y Madanes Quintanilla siguen esperando

Los ceos de Techint y Aluar esperan que Trump baje los aranceles de 50% que les impuso al acero y al aluminio. Quirno aseguró que “el compromiso de los Estados Unidos está firme, intacto, y será continuamente evaluado para lograr la rebaja de aranceles que esperamos” para esos dos productos.

La industria metalmecánica, que tiene la mitad de sus máquinas sin usar, es una de las derrotadas del acuerdo. “Los principales sectores desafiados serán maquinaria y aparatos mecánicos, Instrumentos médicos, equipos eléctricos...”, analizó la consultora Empiria, de Hernán Lacunza, exministro de Economía de Mauricio Macri.

La firma indicó que “el acuerdo es favorable en el largo plazo, con oportunidades comerciales para productos químicos, maquinaria, oro y plata”.

Pablo Quirno y la autopista de la inversión

El canciller, soldado de Los Picantes de Toto Caputo, afirmó que el acuerdo es la ante­sala a un tra­tado de libre comer­cio y lo defi­nió como una “auto­pista para la inver­sión”.

Fuentes de la UIA indicaron que hay un potencial de acuerdo "interesante": la baja de aranceles de Estados Unidos para productos argentinos puede funcionar como una imán para las inversiones brasileñas, que podrían exportar desde Argentina con esa ventaja.

La Casa Blanca ofrecerá créditos e impulso preferencial para las inversiones estadounidenses en Argentina. Eso le asegura el acceso a insumos estratégicos, como uranio y químicos industriales. Es el lema de Trump: reducir su propia dependencia de China, consolidar nuevos socios energéticos en América Latina e intentar imponerse al país asiático en los mercados del sur.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) festejó el acuerdo, aunque admitió también que “en el corto plazo pueden observarse algunas asimetrías”.

Agregó que, “para la Argentina, el acuerdo implica la eliminación por parte de Estados Unidos de aranceles recíprocos sobre 1675 productos, lo que podría generar exportaciones adicionales por aproximadamente u$s 1013 millones, junto con el otorgamiento del trato arancelario de Nación Más Favorecida (NMF). A esto se suma la ampliación sustancial del cupo de importación de carne bovina al mercado estadounidense, que permitiría alcanzar hasta u$s 800 millones adicionales en exportaciones”.