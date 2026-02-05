Neuquén: Rolando Figueroa abre el juego al MPN para blindar su reelección

Rolando Figueroa, en Aluminé, con el exintendente de Chos Malal Hugo Gutiérrez. Se le abre el juego al MPN para competir en 2027.

El Movimiento Popular Neuquino ( MPN ) apuesta a una redención con el electorado por medio del gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , que le abre los brazos a todos los sectores para alcanzar su reelección en 2027. La estrategia para acumular votos en los municipios quedó blanqueada en un reciente encuentro en Aluminé , con exintendentes del partido fundado por los hermanos Sapag .

La charla, de la que participaron unas 50 personas, tuvo como eje promover la reactivación de la tropa emepenista en los distritos, siempre debajo del paraguas protector de La Neuquinidad . Según pudo saber Letra P , Figueroa habilitó en todas las localidades la competencia de más de un candidato a intendente, siempre y cuando ello agregue caudal de votos a su candidatura.

El gobernador sabe que para continuar en el poder no hay otra estrategia que traccionar desde el interior profundo a los centros urbanos más importantes, donde La Libertad Avanza concentra sus números más importantes.

La reunión no fue una postal de nostalgia, si no un mensaje con proyección a 2027 y una advertencia de que, sin territorio ordenado, la reelección puede transformarse en un suplicio. Pesa el antecedente de la instancia nacional de medio término, cuando la escudería presidencial se quedó con dos senadurías y sumó músculo en la Cámara de Diputados .

El gobernador se encontró con medio centenar de dirigentes que supieron administrar municipios y que hoy miran con expectativa el nuevo esquema de poder. Allí bajó una definición estratégica para reactivar la tropa emepenista en los distritos, pero en el marco del sello que articula su construcción política.

Rolando Figueroa Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

El mandatario habilitó un esquema flexible para promover la competencia local, incluso con dos o tres listas en un mismo lugar, siempre que el resultado final sume a su candidatura provincial. La consigna es clara: acumular votos aún a costa de tensiones internas, pero evitando fugas hacia otros frentes.

Esta vez, Figueroa abrió el debate, opinó del futuro del Movimiento Popular Neuquino y dejó correr la discusión sobre unidad, consensos y reglas de juego.

Voto a voto y sin margen para errores

"Triplicar esfuerzos" fue la consigna que dejó el gobernador, convencido de que el escenario será desafiante. Con su jefe de gabinete, Juan Luis Ousset, como testigo, habilitó el regreso al ruedo de cuadros del MPN en localidades gobernadas por espacios afines, como Chos Malal o Junín de los Andes, distritos que suelen ser decisivos cuando existe una elección ajustada en Neuquén, Zapala, San Martín de los Andes, Plottier, Centenario y el resto de la región capital.

El análisis del resultado de 2025 también estuvo sobre la mesa. Para Figueroa, la boleta libertaria evitó confrontar con La Neuquinidad, pero ahora La Libertad Avanza buscará hacer valer votos propios, aunque sin apurarse. Por eso, el calendario y la fecha bien despegada de la ebullición nacional serán claves para la estrategia local.

Rolando Figueroa Rolando Figueroa durante una recorrida en Zapala.

En paralelo, el gobernador pidió militar un mensaje sensible para exponer la amenaza que, según su mirada, implica un eventual avance del gobierno nacional sobre las empresas públicas provinciales. El Banco Provincia, el Instituto de Seguridad Social, el Entre Provincial de Energía y el Ente Provincial de Aguas y Saneamiento aparecieron como banderas a defender en los próximos meses. “No vienen por mí, vienen por nuestras empresas”, fue la frase que resonó entre los presentes.

La advertencia no fue casual. En la charla posterior, ya sin el gobernador, varios coincidieron en que si La Libertad Avanza logra imponerse en dos o tres ciudades grandes, el proyecto provincial podría quedar seriamente condicionado.

El MPN, entre la unidad y el riesgo de la interna

Aunque no se barajaron nombres para cargos partidarios, algunos dirigentes le pidieron al mandatario que evalúe figuras de confianza como la de Ousset, todavía afiliado al MPN. En esa línea, el exdiputado Osvaldo Llancafilo se sumará a las recorridas provinciales para aceitar el armado.

El partido atraviesa un momento peculiar por la inminente renovación de autoridades, elección que todavía no tiene fecha definida. Se evalúa empezar a definir el calendario en marzo, pero con una premisa compartida por la mayoría de los sectores: una interna sería lapidaria. La apuesta es a una lista de unidad que evite un desgaste innecesario.

“A nadie le sirve que eso suceda”, blanqueó el exintendente de Chos Malal Hugo Gutiérrez, consultado por Letra P. Sus declaraciones coincidieron con las de otros asistentes, como el anfitrión, el actual legislador y exintendente de Aluminé, Gabriel Álamo; el exintendente de Junín de los Andes Carlos Corazzini; Sandro Badilla, de Villa Pehuenia; y Carlos Castelblanco, de Picún Leufú, entre otros.

“Tenemos un mismo objetivo y Rolando Figueroa tiene los mismos criterios del MPN. Vamos a resurgir como partido en los próximos años, hay que aunar esfuerzos ante un gobierno nacional ausente”, sumó Corazzini a este medio.

Antes de eso, Figueroa tiene previsto reunir a su armado puro de La Neuquinidad —donde conviven Comunidad, Frente Grande, Kolina, intendencias y legisladores—, y volver a encontrarse en marzo con los exintendentes del MPN.

El gobernador necesita territorio, orden y más votos. Y el MPN, si quiere seguir siendo parte de la mesa de negociación, deberá acumular para que Figueroa sea reelecto.