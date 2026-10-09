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EMPEZÓ LA CAMPAÑA

Rodrigo de Loredo desafía al PJ y elige a Ferrero para conducir el bloque radical en la Legislatura de Córdoba

La dirigente deloredista reemplazará a Matías Gvozdenovich y asumirá el miércoles. El cordobesismo exige que tome licencia por la denuncia contra un asesor.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Rodrigo de Loredo pdió que Alejandra Ferrero presida el bloque de la UCR en la Legislatura de Córdoba

Rodrigo de Loredo pdió que Alejandra Ferrero presida el bloque de la UCR en la Legislatura de Córdoba

Alejandra Ferrero, la dirigente que integra el esquema de Rodrigo de Loredo y que cultiva un altísimo perfil opositor al gobierno de Martín Llaryora, será la presidenta de la bancada de la UCR en la Legislatura de Córdoba. La jugada elevará la tensión que se vive en el recinto con el cordobesismo.

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Yanina Babiachuk

La decisión está cerrada políticamente. Fue un pedido expreso del candidato a gobernador, según las fuentes consultadas Letra P. Se formalizará el próximo miércoles, tras la reunión de bloque.

La carta más fuerte de la UCR de Córdoba

Como anticipó este medio, la legisladora era una de las tres opciones que manejaban como reemplazo en el puesto de Matías Gvozdenovich, quien asumió como presidente del partido.

El bloque oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba resolvió no volver a dar cuórum hasta que Ferrero tome licencia como amonestación por tener en sus filas a al asesor Omar Ludeña denunciado por abuso sexual.

Si bien el cordobesismo había dicho que no harían con la referente deloredista lo mismo que la UCR hizo con Ramón Cañito Flores, también con un colaborador implicado en una red de corrupción de menores, cambiaron la estrategia sobre la marcha.

El peronismo quiere que Ferrero de un paso al costado como Flores, pese a los esfuerzos de la dirigente de explicar por qué los casos no son comparables.

La explicación oficial y el dardo de Myrian Prunotto

La UCR rechazará la jugada con el ascenso de la dirigente más cáustica. “No es contra el PJ, es a favor de la legisladora que nada hizo”, resumió la decisión otra fuente del bloque boinablanca.

La justificación matchea con la postura radical que sostiene que no se puede comparar la situación de Cañito Flores con la de Ferrero, que denunció la situación apenas se enteró y pidió a la vicegobernadora Myrian Pruntto la desvinculación de este empleado de planta afectado por la denuncia.

Myrian Prunotto, dura con el alfil de Rodrigo de Loredo

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La segunda autoridad de la provincia apoyó este viernes el pedido de licencia que motoriza el oficialismo en el recinto. Reveló que fue Ferrero la pidió la incorporación de Ludeña por nota -cuestionando la versión del asesor “heredado”- y criticó “la doble vara moral”.

"Ella tenía conocimiento de lo que estaba pasando y se calló la boca", lanzó el torpedo Prunotto en el streaming de La Voz. Prunotto también tiene sed de venganza. Cabe recordar que fue De Loredo quien pidió el juicio político por "mal desempeño e indignidad" tras una seguidilla de escándalos con asesores y empleados fantasma.

La semana cierra con cruces y decisiones de alto voltaje que no hacen más que ratificar que la campaña ya empezó en la provincia y se expresa en la Unicameral, la caja de resonancia natural.

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