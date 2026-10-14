Luis Juez mandó a Rodrigo de Loredo a estacionarle el auto oficial y se anotó para la gobernación de Córdoba

Sin vueltas, Luis Juez dijo que quiere ser el gobernador de Córdoba en 2027 y que no cederá ese puesto a la UCR . El senador terminó con el misterio en un video donde ironiza sobre la campaña de Rodrigo de Loredo , que utiliza el DeLorean, el auto de Volver al futuro, como idea fuerza de su estrategia de instalación provincial.

El exdiputado boinablanca regaló a periodistas una réplica del icónico auto con cartas personalizadas donde invitaba a imaginar un futuro con el radical en el gobierno cordobés. Juez grabó un video que envió a la redacción de Letra P donde muestra dos chalecos reflectores y, entre las risas contenidas de la persona que filma, dice que se los quiere hacer llegar a De Loredo. La explicación que sigue es desopilante.

“Estos chalequitos son para el Marty McFly del auto ese, para que me estacione el auto oficial de la gobernación cuando asuma el 10 de diciembre y se pueda mover seguro”, disparó el pícaro Juez, dejando que entre bromas se asome la ambición que había camuflado con conceptos abiertos rumbo a 2027.

A comienzos de este año, Juez dijo que jugaría en el lugar que fuera necesario para romper tres décadas de gobierno peronista. La relación con el libertario Gabriel Bornoroni atravesaba su máximo esplendor, con comilonas los viernes y elogios públicos. En ese momento, el adlátere de Karina Milei mantenía un bajísimo perfil. No había intereses contrapuestos en esa sociedad nacida al calor de la elección de 2025.

Ya con el Adornigate llegando a su desenlace, Juez confesó cierta desilusión con Javier Milei y dijo que no descartaba “buscar la cuarta”. Pasó el Mundial de Fútbol y coqueteó con la intendencia capitalina. El senador empezaba a recuperar la expectativa. Bornoroni largaba su plataforma Qué Abuso y su plan provincial empezaba a rodar. De Loredo ya acumulaba millas en el interior provincial.

Llegó la primavera y Juez habló de un escenario electoral de tercios, como en 2007. Dio a entender que su plan histórico de tumbar al PJ podría tener chances prescindiendo de la UCR. Al medio, hubo una reunión con el gobernador Martín Llaryora que sus socios calificaron como “rara”. Este medio la reveló en exclusiva.

Luis Juez y Gabriel Bornoroni en la Bolsa de Comercio de Córdoba

El cordobesismo dijo que hablaron temas relativos a la agenda parlamentaria. El líder del Frente Cívico dio la puntada que faltaba a este plan de desmarque: le dijo a Llaryora que quiere la silla donde está sentado. El propio jefe del Frente Cívico reveló su versión del diálogo días más tarde, todavía cuidando las formas con LLA.

Paso a paso: el mensaje de Luis Juez a la UCR

Octubre empezó con un marcado clima de campaña que se respira en los discursos de los protagonistas y en los cruces. De Loredo mostró el partido ordenado y lanzó su plataforma de gobierno. Bornoroni busca engordar sus bases con intendentes y dirigentes que supieron prestarle apoyo al senador.

Reducir brutalmente el gasto político. La era de los perosaurios se termina. pic.twitter.com/iLOlYl1Jsp — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) October 14, 2026

Si las elecciones son entre abril y mayo como se especula, los tiempos se acortan.

Como la relación con Bornoroni todavía es buena y falta para conocer el calendario electoral, Juez encaró una estrategia por etapas. En ese plan, mandó a De Loredo a estacionarle el auto de la gobernación. Fue una respuesta directa a un radicalismo que insiste con el frente antiperonista y que quiere encabezarlo. La unidad no parece posible por estas horas.

Alerta en La Libertad Avanza de Córdoba

Con una simple chiste, Juez puso en alerta a todo el sistema político. Hoy hay tres candidatos en carrera por el Panal, como se conoce a la casa de gobierno.

De Loredo no responderá al chascarrillo juecista. En La Libertad Avanza las señales de alerta se encendieron. “Los cordobeses están cansados de las chicanas entre dirigentes”, dispararon desde las filas del jefe de la bancada oficialista en Diputados.

“Bornoroni está ocupado en su plan de gobierno para ofrecer una alternativa seria, no se va a meter en la pelea entre dos dirigentes”, completaron.