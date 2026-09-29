Rodrigo de Loredo lanzó su programa de reformas y acelera por la gobernación con la UCR detrás

Miguel Nicolás, Matías Gvozdenovich, Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer en la asunción de autoridades de la UCR de Córdoba

El legislador Matías Gvozdenovich conducirá la UCR de Córdoba en el momento más desafiante de la carrera política de Rodrigo de Loredo : la búsqueda de la gobernación que rompa la vergüenza del centenario partido que suma casi tres décadas fuera del poder provincial.

"El Ruso" anticipó con sus palabras la clave del evento que terminó siendo la exposición de la plataforma de gobierno y la confirmación de que el expresidente de la bancada boinablanca en Diputados no se baja.

“Tengo una oportunidad”, dijo ya con la voz cascada al cierre del evento que funcionó como plató de lanzamiento.

En el moderno streaming dispuesto en la Casa Radical (que animó la previa con picos de 100 conectados) y, luego en el acto formal, Gvozdenovich repitió en su decálogo presidencial: que limpiará el partido de peronismo infiltrado , que De Loredo es el candidato que mejor mide y que llegarán al Panal en diciembre de 2027.

Entró pateando la puerta: convocó al congreso partidario para que aprueben la conformación de “una alianza lo más amplia posible”, aseguró que competirán en un marco de reglas claras y que expulsará a los radicales que traicionaron los intereses del espacio.

Rodrigo de Loredo lanzó su plataforma de reformas para los primero 30 días de un eventual gobierno radical

“Se acabó la paciencia”, disparó en una Casa Radical colmada que tuvo como figuras “históricas” a Oscar Aguad y a Carlos Becerra. Mario Negri se excusó por un viaje a Buenos Aires.

El intendente de Arias pidió apoyar la candidatura de De Loredo. Realizaba cada una de sus afirmaciones con la fe del converso. Es un deloderista puro, a diferencia de Marcos Ferrer a quien siempre le cupo el beneficio de la duda.

Las reformas de los 30 días

Para De Loredo, no. En el inicio de su discurso, después de recordar que empezó la vida activa en el partido cuando la UCR cedía el poder a José Manuel de la Sota, elogió al presidente saliente como el gran exponente de la resistencia a los extremos, a los embates del cordobesismo y “al clima de época del negocio chico”.

Cada uno de las personas presentes sospechaban lo que se venía. Sin embargo, De Loredo no se quedó en la expresión de deseo y leyó las dos reformas que hará en los primeros 30 días de su eventual gobierno provincial.

En materia institucional y de gestión pública, la propuesta contempla la reducción de la estructura estatal a solo cinco ministerios y la implementación de concursos públicos para el ingreso de personal al Estado. Proyecta limitar las funciones de la Defensoría del Pueblo, eliminar las guardias urbanas, suprimir los privilegios en EPEC y APROSS, y reestructurar el fuero judicial mediante la eliminación de las fiscalías anticorrupción y las adjuntas vitalicias.

A su vez, plantea reformar el Consejo de la Magistratura, cubrir las vacantes del Tribunal Superior de Justicia con juristas de reconocida trayectoria ética, fijar una fecha única e inamovible para las elecciones provinciales y realizar cambios en la Boleta Única de Sufragio.

En el plano económico y fiscal, el plan contempla un incremento salarial del 30% para médicos, docentes, policías y empleados del poder judicial. A nivel tributario, se prevé reducir la alícuota de Ingresos Brutos al 3%, eliminar de manera gradual el Impuesto a los Sellos hasta llevarlo al 0%. La eliminación de la empresa recaudadora de impuestos Kolektor y la proivatización de Caminos de las Sierras fueron otros de los condimentos de la plataforma.

Para Rodrigo de Loredo, el León es la UCR

En el plano político, cuidó al detalle la relación los socios. La invitación corrió por cuenta de Gvozdenovich, pero no hubo de parte de De Loredo ninguna mención al libertario Gabriel Bornoroni o a Luis Juez, que no paró de chicanearlo esta semana después que Letra P difundiera una encuesta radical que marcaba un presunto triunfo provincial por casi el 55%.

Como era de esperarse, las referencias las acaparó el peronismo. “Ahora se dan cuenta que el plan de intervenirnos, quebrarnos y usarnos no hizo más que tocarle los bigotes al león. Este gigante está listo”, desafió De Loredo.

“Nuestro aparato, nuestra organicidad no reparte cosas, bienes, promesas. Reparte ideas y esperanza. Lo que no advierten es que no han puesto de pie en el momento justo en el cual estamos amasando una esperanza inmensa para Córdoba”, cerró.

El acto terminó sin nombres ajenos al partido, con un llamado a la unidad claro, pero también con una muestra de que el radicalismo cree que están dadas las convicciones para no ceder.