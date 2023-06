Roberto Sukerman, el (pen)último albertista santafesino

Roberto Sukerman es el único candidato peronista a intendente de Rosario, pero el movimiento justicialista no luce totalmente encolumnado destrás de su postulación. Soldado del jefe de Gabinete, Agustín Rossi , funcionario del gobierno nacional, cosechó algunos gestos de parte de la tropa del gobernador Omar Perotti , pero en el massismo y en La Cámpora solo hay silencio para con él, hasta ahora. No se preocupa, dice que habla con todos los sectores y hasta se dio el lujo de negociar una interna en las PASO con el centroizquierda Ciudad Futura cuyos términos hicieron ruido puertas adentro de su propio cuartel.

Tras quedar a las puertas del Palacio de los Leones en 2019 -Pablo Javkin lo aventajó por tan solo 8 mil votos-, Sukerman intentó mostrarse como algo más que un mero soldado del rossismo. Así, aceptó el convite de Perotti para convertirse en su ministro de trabajo y estuvo ahí cuando, tras la salida de Esteban Borgonovo, se abrió la vacante en la cartera de Gobierno y Justicia. Eran las épocas en las que el ruido entre el perottismo y la tropa de Rossi quedaba en el off the record. Incluso, se animaban a pedir que todo el ministerio, no solo el cargo, fuera para Sukerman.