Sukerman surfea los cambios en Trabajo y avisa que será candidato

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación, Roberto Sukerman, se sostiene tras el temblor en la cartera laboral con la salida del ministro Claudio Moroni el fin de semana pasado. En principio habría aires de continuidad en la estructura ministerial que comandará desde ahora Raquel Kismer de Olmos, por lo que el rosarino completaría su gestión que comenzó hace siete meses. Mientras tanto, no pierde de vista 2023 y avisa que será candidato, probablemente, para la intendencia de Rosario, categoría que ya le fue esquiva en dos oportunidades, la última por escasos votos.

Aquel colchón electoral lo seduce a quien fue ministro de Trabajo y de Gobierno del gobernador Omar Perotti antes de dar el salto al plano nacional. “Voy a ser candidato porque por mi trayectoria puedo aportar al PJ santafesino. Entiendo que debo ser candidato porque los que más votos tienen deben competir”, confirmó a Letra P el dirigente de La Corriente, línea de Agustín Rossi, pero no se arrebata y argumenta que se debe lograr “en base a acuerdos, sin una búsqueda individual”, algo que está muy verde en el peronismo santafesino. “Los que tienen más responsabilidades tiene que empezar a dar el pie para empezar a charlar”, afirmó en un mensaje que puede dirigirse al gobernador.

“Hace 50 años -agregó- que el peronismo no gana en Rosario, fue en 1973 la última vez. No hay que buscar candidatos, hay que ganar y aportar a la victoria”, sostuvo, dando a entender que pretende competir de nuevo en la ciudad. Sukerman cree que en 2019 el gran error del peronismo fue no haber podido realizar determinados acuerdos para ampliar el espacio y por eso terminó siendo candidato único y perdiendo contra Pablo Javkin por apenas un punto y medio.

El cargo

Al margen de todo el análisis y proyecciones, por estas horas está pendiente de los movimientos en Trabajo donde tiene un rol de coordinación interna y externa, y un objetivo encomendado por Moroni: representar al Ministerio por todo el país. Le restan seis provincias por visitar más toda una agenda de gestión que, en principio, podría completar en los próximos meses.

Hay un dato que aporta a la continuidad: Sukerman llegó a Trabajo por el propio Moroni y, según aseguró en su momento, por el presidente Alberto Fernández. Por lo tanto, no sería tan sencillo discontinuar su tarea en caso de que la nueva ministra lo pretendiera. Otro punto que asoma es que fue uno de los nombres de la extensa lista para reemplazar a Moroni. Ese antecedente, como también su alto perfil, son cuestiones que seguramente tendrá en consideración Olmos para diagramar su gestión en los próximos días.

La flamante ministra apenas se presentó en la despedida de Moroni sin tiempo a hablar en privado con los funcionarios. Por eso en la canasta abundan cuestiones para el rediseño o el mantenimiento del organigrama tal como está. Por empezar hay poco tiempo, más aún al acercarse un año electoral. Retocar la estructura y el funcionamiento de la cartera, que consideran en el Gobierno ha sido más que correcto, no parece tan sencillo.

Sukerman es una pieza, una política más que técnica. En su momento, cuando quedó desdibujado de su cargo como ministro de Gobierno santafesino por el propio Omar Perotti, sostenía que “no estaba atornillado al cargo”. Esa frase también aplica a este momento.