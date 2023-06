–Una interna con matices claros.

–Lo que estamos haciendo con esta primaria es garantizarle a la gente que la ciudad va a cambiar y democratizar la decisión de qué cambio quiere: si quiere un cambio mucho más radical, más profundo, más estructural, que sería votarnos a nosotros, o quiere un cambio más tradicional. Yo creo que Sukerman representa más la política tradicional y nosotros representamos una nueva forma de construcción política.

–En el camino tejieron acuerdos con otros espacios del PJ.

–Empezamos a construir una nueva fuerza política que intenta juntar lo mejor de las distintas tradiciones. Lo mejor del peronismo, en el caso del Movimiento Evita, con el que empezamos a hacer una síntesis en ese espacio que está naciendo y se llama Rosario sin Miedo. Es un programa político con sectores del peronismo, pero también del sindicalismo. Nos estamos ampliando hacia el Movimiento Obrero, que para mí es central en la reconstrucción para sacar a Rosario de la crisis. También tenemos diálogo con el espacio de (el diputado provincial) Carlos Del Frade, que nos apoya en nuestra candidatura a intendente.

–¿La conformación de Unidos para Cambiar Santa Fe apuró el acuerdo entre el peronismo y Ciudad Futura?

–El tablero se reconfigura a partir de que el Partido Socialista tiene la gran defección de irse con el PRO. La dirigencia del socialismo traiciona a sus propias bases y se va con el partido más de derecha que hay en Argentina. Ahí se reconfigura el tablero político. Por eso esto no lo plantearía como una alianza entre Ciudad Futura y el peronismo, sino que está surgiendo un espacio político nuevo. Por eso muchos sectores del progresismo que se quedaron sin referencia también nos van a votar a nosotros. Acá se está incubando una cultura política diferente. No es menor que en esta propuesta que estamos armando con Eduardo Toniolli para gobernador, con Lucila De Ponti para diputada, con Caren (Tepp), conmigo, hay también una cuestión de nueva generación política. La generación política anterior creo que ya dio lo máximo que podía dar, con sus luces y sombras. Llegó el momento de que la nueva generación tome la posta.

-¿Qué le suma Ciudad Futura al peronismo y qué elementos le aporta el PJ a ustedes?

-Es una fusión muy potente la de Ciudad Futura con las mejores tradiciones políticas del peronismo, y del progresismo que también nos va a acompañar. Me parece que hay un diálogo entre lo mejor de las tradiciones políticas y lo mejor de lo nuevo. Y un reconocimiento mutuo de que no son antagónicas y que pueden ser complementarias.

-¿Quien sea derrotado en la interna hará campaña y se comprometerá con un futuro gobierno?

-Lo que estamos armando es poder hacer una interna medio inédita. Tener un reglamento y que sea una interna limpia, transparente, representativa. Que podamos debatir durante la campaña y no esta cuestión de las chicanas. Uno ve la conformación del frente de frentes y el primer día que cerraron las listas ya empezaron a bardearse por las redes sociales la ex intendenta (en referencia a Mónica Fein) con todos los funcionarios del actual gobierno, una cosa que no está para nada a la altura de la crisis que vivimos. Vamos a hacer todo lo contrario. Y, en el caso de la fuerza que sea derrotada, presentará una serie de cinco políticas públicas que el intendente se comprometa a llevar adelante.