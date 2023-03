Rosario: Sukerman busca chapa de candidato con guiño perottista

Los camporistas Marcos Cleri y María de los Ángeles Sacnun enviaron un mensaje por no asistir, al igual que la vicegobernadora Alejandra Rodenas y el presidente del PJ, Ricardo Olivera . La presencia que tuvo eco fue la de Mirabella, posiblemente en representación de Perotti, sobre todo por el mensaje. “Un nuevo espacio para encontrarnos en Rosario. Más juntos que nunca Roberto Sukerman”, escribió en su cuenta de Twitter.

La idea del peronismo es converger en una interna amplia en la ciudad para enfrentar al oficialismo que por ahora no define si Pablo Javkin irá por la reelección. Ese esquema, en el que ya se anotó Sukerman, pretende que participe la centroizquierda de Ciudad Futura para no quedar a centímetros de la meta como ocurrió en 2019. Aquella vez este espacio político coqueteó con entrar pero no lo hizo y, a la distancia, hubiese sido determinante en el resultado final.