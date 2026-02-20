Provincias Unidas se abraza a la estrategia SanCor para sostener un bloque donde todos votan diferente

El bloque de Provincias Unidas en Diputados se desgranó en la votación del proyecto de reforma laboral . Hubo de todo: apoyos, rechazos y hasta ausencias, pero la desprolijidad no inquieta a los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora porque la máxima del grupo se mantiene: Santa Fe y Córdoba imponen las condiciones y sus intereses. El resto, secunda.

En ambos gobiernos provinciales hablan de la “estrategia SanCor” para describir el bloque legislativo del frente federal. El eje suma 18 bancas bajo la tutela de la santafesina Gisela Scaglia , pero dentro del espacio hay nueve votos que valen más que la otra mitad: aquellos que responden de manera directa o indirecta a Pullaro y Llaryora.

El mandatario radical, por ejemplo, tiene un objetivo de fondo por estos tiempos: lograr que la Casa Rosada le pague una deuda millonaria que el Estado nacional mantiene con la caja previsional santafesina, que según los cálculos de la Casa Gris ronda entre los 800 mil millones y los 1,2 billones de pesos.

En pos de ese objetivo, Pullaro no pretende enfrentarse de manera encarnizada con el gobierno de Javier Milei . Más bien todo lo contrario. Por mandato del gobernador radical, Provincias Unidas apoyó el presupuesto 2026 y la baja en la edad de imputabilidad. Este jueves por la noche, el bloque se partió para la votación de la reforma laboral, pero le aportó algunas manos alzadas a La Libertad Avanza (LLA) para nada despreciables.

El Antón Pirulero interno del frente no despierta rencillas internas. Al dúo socialista de Esteban Paulón y Pablo Farías se le valoró sobremanera que avalara la imputabilidad a menores a los 14 años, una bandera que en otro contexto el PS no se hubiese permitido. Por ese motivo, a nadie enojó este jueves que ambos rechazaran la reforma laboral . Es que, por Santa Fe , Scaglia y el dirigente del PRO José Núñez , por convencimiento con la ley y en tributo al gobernador, ya habían aportado sus votos positivos al proyecto oficial. “Los socialistas ya se habían inmolado la semana pasada, no les podíamos pedir más”, se sinceró un legislador del bloque ante la consulta de Letra P .

Los límites internos de Provincias Unidas

“Apenas se formó el bloque sabíamos que esto iba a pasar”, agrega otro diputado del espacio, pese a que en la campaña los gobernadores vendían la idea de conformar una bancada que votara de manera homogénea. Es, entonces, de la única manera que puede mantenerse unido, sabiendo de antemano que, en proyectos que afectan los intereses de la "estrategia SanCor", son Pullaro y Llaryora quienes imponen su parecer a través de las espadas legislativas de ambas provincias.

¿Qué pasa entonces con diputados de renombre o cierta verborragia como los radicales Martín Lousteau y Pablo Juliano? “Tienen que ir a buscar sus cinco minutos, los entendemos, su núcleo duro es chiquito”, describe otro integrante del bloque. Se insiste entonces con que la bancada de Provincias Unidas funciona bajo las directrices de los dos gobernadores, ejecutadas por la cintura que tiene que ensayar Scaglia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloJulianoLP/status/2024621042535428408&partner=&hide_thread=false No es modernización: es ajustar para abajo.

Se metieron con los dueños de la Argentina: los trabajadores.



Vine a decir que esta ley no crea empleos, pero esta es una ley que precariza e intenta instalar el miedo a perder el trabajo.



Pero esta ley nace muerta. pic.twitter.com/aK8EygBRT3 — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) February 19, 2026

Hay más ejemplos. La dupla jujeña que componen Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, que van a la cuenta del gobernador Carlos Sadir, votaron distinto. Rizzotti apoyó el proyecto y su par de bancada lo rechazó. El petrolero chubutense Jorge "Loma" Ávila votó en contra, pese a que el gobernador Ignacio Torres siempre se mostró a favor de una reforma laboral.

Los matices se contemplan, no se emplea obediencia debida, pero el rumbo, en temas que involucren a sus provincias, lo definen Pullaro y Llaryora. “No tenemos margen para laburar de otra manera”, añadió un funcionario de primera línea del gobierno santafesino.

Lo que comparten Pullaro y Llaryora con La Libertad Avanza

En el mismo tren, a Provincias Unidas lo persigue la encerrona de parecerse al kirchnerismo, el mal que pretende evitar. Si el grueso del bloque hubiera rechazado la reforma laboral, hubiese sido apuntado con el dedo por el oficialismo.

Pullaro y Llaryora comparten electorado con La Libertad Avanza en sus provincias. Para qué generar esa contradicción o inquietud entre sus votantes, se preguntan en los campamentos de la zona núcleo. Compartir una votación trascendental con una oposición que es extrema, según la lectura de ambos gobiernos, los acercaría a la “mancha venenosa” K. A nadie le gusta en el centro del país, al menos en este momento, ponerse en la vereda de enfrente de Milei.

Leen en las dos provincias, a la vez, que Provincias Unidas puede permitirse esta libertad interna porque detrás del eje SanCor hay dos distritos con aire y espalda, sin necesidad de la mano salvadora del Gobierno para afrontar deudas o, directamente, pagar sueldos. De esa manera, aun con desprolijidad, el bloque, dicen, tendrá futuro. Por lo menos, hasta dirimir si pondrá un candidato a presidente en 2027 en cancha como prometió, allá lejos, en la campaña 2025.