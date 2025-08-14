Se rompe la alianza de La Libertad Avanza en Río Negro: el PRO pegó el portazo con denuncias

Juan Martín habla en un congreso del PRO Río Negro. Este jueves rompió con La Libertad Avanza.

La alianza conformada por La Libertad Avanza , el PRO , CREO Río Negro y Republicanos Unidos implosionó con la salida del partido amarillo que conduce el legislador Juan Martín . La partida se dio entre denuncias a Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello , quienes pican en punta para encabezar la lista para el Senado y la Cámara de Diputados .

“No somos iguales a gente a la que basta googlear para saber quiénes son. En estas condiciones, el PRO va a dejar este acuerdo”, lanzó Martín, luego de un encuentro con integrantes de su espacio vía zoom.

Esta decisión genera un antecedente, sobre todo en tiempos de incertidumbre para el PRO de la Patagonia y el resto del país. “Bancamos a Javier Milei , pero no nos vamos a juntar con delincuentes, vagos ni paracaidistas”, insistió el roquense.

El tiro por elevación fue para Tortoriello, viejo enemigo en el macrismo, y a Villaverde, a quien vincula con sectores de la vieja política como el exfuncionario del gobernador peronista Carlos Soria , Julián Goinhex , actual presidente del congreso libertario.

Martín confirmó la salida de la alianza y la presentación de una lista independiente, que fue armada cuando la Justicia Electoral pidió un calendario interno para cada sello que pensaba competir en octubre. Esos nombres se mantuvieron en reserva, pero no saldrían del bloque que comanda en la Legislatura y algunos del armado en los municipios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1955781420796010760&partner=&hide_thread=false #Elecciones2025 Río Negro: Juan Martín se instaló en la meca del PRO para colarse en la boleta libertaria



@arielboffelli https://t.co/nm4SymVW0J — LETRA P (@Letra_P) August 14, 2025

Con la salida del PRO, se incrementa el grupo de partidos que irán en soledad a la elección que renueva tres bancas al Senado y otras dos a Diputados.

El otro sello con posibilidades de competir, y debería presentar sus candidaturas el domingo, es Primero Río Negro, del exintendente de Campo Grande Ariel Rivero.

Rivero se había diferenciado del frente libertario y se jactó de defender al presidente Javier Milei desde antes de 2023, cuando definió una candidatura a la gobernación.

De esta manera se engrosa la grilla de opciones que además tiene asegurada la participación de Juntos Defendemos Río Negro, del gobernador Alberto Weretilneck, el radicalismo y la CC-ARI; y Fuerza Patria, que todavía no definió formalmente sus candidaturas.