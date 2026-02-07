Axel Kicillof, nuevo presidente del PJ bonaerense

Luego de varios días de negociaciones, finalmente Axel Kicillof aceptó ser el nuevo presidente del PJ bonaerense , lugar que los últimos cuatro años ocupó Máximo Kirchner . El movimiento abre una nueva etapa en el peronismo de Buenos Aires y las puertas para que el gobernador inicie su carrera presidencial hacia 2027.

Aunque la propuesta que cambió el rumbo de las negociaciones fue del kirchnerismo, el gobernador sale fortalecido de una disputa que lo podría haber dejado herido. Los objetivos de su sector eran dos: el fortalecimiento de Kicillof para salir a construir el 2027 y un partido en la provincia alineado con la gestión bonaerense. Consiguió ambos.

La idea de quedar al frente del partido no era algo que entusiasmara a Kicillof. Varios intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) se lo sugirieron mucho antes de que lo hiciera Kirchner, pero el gobernador desechó esa posibilidad y en su lugar impulsó a la vicegobernadora, Verónica Magario . Una postulación que encontró más reparos que adeptos en el campamento camporista y en sectores como el Evita expresado en la figura de Mariel Fernández, cuyo nombre circuló por paredones del conurbano con un mensaje tácito: de prosperar la candidatura de la exintendenta de La Matanza -distrito sobrerepresentado, dicen-, la intendenta de Moreno presentaba lista en el PJ . Al mismo tiempo, y con otra perspectiva, en el entorno más cercano al mandatario provincial aseguraban que ese lugar -el PJ bonaerense- le quedaba “chico” a Kicillof, ya que su foco debía estar puesto en salir de los confines de Buenos Aires, antes que encerrarse en la provincia.

Sin embargo, la dinámica de las negociaciones internas y luego la propuesta que lanzó Kirchner, primero dejándolo trascender en los medios y después en la mesa de negociación mediante terceros, cambiaron el rumbo de las cosas. Ante la necesidad de todas las partes de conseguir la unidad, los vetos cruzados a las y los distintos postulantes, y la certeza de que la única manera de lograrlo era que el propio Kicillof encabezara la nómina, el camino tomó un cauce.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Macarena_ram/status/2019550697151426638&partner=&hide_thread=false El MDF de Quilmes sale a respaldar a Kicillof como presidente del PJ.



Se cierra. pic.twitter.com/A2tF1196er — Macarena Ramírez (@Macarena_ram) February 5, 2026



¿Elecciones en el peronismo? Todavía no

La provincia de Buenos Aires nunca tuvo en su historia una interna para elegir a las autoridades partidarias. Solo la hubo a nivel nacional en la batalla Menem - Cafiero por la candidatura presidencial. Tampoco ocurrió esta vez, pese a que hasta último momento, con Carlos Bianco al comando, el MDF cerró listas de consejeros en las secciones electorales para usarlas en caso de interna, o bien en aquellos distritos donde no se pudo conformar la unidad.

El reparto de los consejeros fue un aspecto clave en la negociación. El kicillofismo pretendía que si el propio gobernador asumía el mando del partido, más del 50% de los lugares debían ser para ese sector. La importancia del Consejo radica en su rol como órgano ejecutivo clave en el distrito electoral más grande del país. Es decir: la herramienta para establecer las estrategias electorales de cara a la competencia general en 2027. O lo que es igual, ejercer el pleno liderazgo del partido y sus herramientas, sin quedar atado a los condicionamientos de La Cámpora y el kirchnerismo.



En suma, hubo distintas opiniones cerca del gobernador respecto de si debía asumir el mando o no, pero terminó imponiéndose una postura por la positiva. “Nos cierra a todos”, había adelantado un miembro de la mesa chica de Kicillof a Letra P luego de una reunión en la recta final de las negociaciones. La cosa era cómo terminar de moverse para que su desembarco en el PJ lo fortaleciera y no quedara como una imposición de Kirchner.

Sin margen para la interna

Todos los sectores del peronismo de la provincia de Buenos Aires tienen claro que el internismo constante erosiona al conjunto, pero también a los objetivos de cada sector. En el caso de Kicillof, necesita tener su territorio y la gestión ordenados para poder desde esa plataforma salir a construir la “alternativa federal” que tanto clama, sin la lima constante de los sectores del camporismo más duro.





Maximo Kirchner y Axel Kicillof FP Máximo Kirchner y Axel Kicillof: máxima tensión en el escenario de la derrota.



El kirchnerismo también precisa ponerle un fin, aunque sea momentáneo, a esa disputa, y poder concentrarse en la defensa de Cristina Fernández de Kirchner con una campaña que está por lanzarse en todo el país para denunciar su proscripción y pedir su libertad.

A ambos sectores les es menester, además, centrar su pelea contra Javier Milei y sus políticas. Ya volverá la batalla por la estrategia electoral y las candidaturas 2027. Antes, quedan discusiones pendientes, como la de las autoridades del Senado bonaerense: las vicepresidencias y la presidencia de bloque, que quedaron vacantes por los desacuerdos internos. Magario ya convocó a sesión para el 26 de febrero.

El 2027: tan lejos y tan cerca

La resolución de la interna por el partido pone al peronismo a mirar directamente la elección del 2027 que está a la vuelta de la esquina. Como contó Letra P Kicillof venía posponiendo sus salidas por fuera de la frontera de Buenos Aires hasta que la situación del PJ esté resuelta. Entre mediados de febrero y marzo empezarán las recorridas, la presentación de un programa de gobierno alternativo a Milei y la concreción de alianzas con sectores del peronismo que están alejados, así como de otros sectores no peronistas.

Parece que está lejos, pero la discusión de la estrategia electoral para enfrentar la próxima elección ejecutiva está muy cerca. La mayoría de la dirigencia bonaerense entiende que este año se debería definir el futuro de las reelecciones indefinidas, de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el sistema de votación, tradicional o con Boleta Única Papel, y el desdoblamiento, entre otros. Una nueva etapa ya está en marcha.