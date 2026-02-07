Héctor Gay: "En la Legislatura bonaerense es tiempo de unicameralidad"

Héctor Gay disfruta de sus nietos en Bahía Blanca . Lo hace especialmente porque viven en el exterior, como sus tres hijos que, con sus diferentes profesiones, se radicaron en países de Europa. El diputado de La Libertad Avanza respalda una reforma constitucional en Buenos Aires , pero considera que eso sucederá luego de un triunfo libertario en 2027.

El exintendente de Bahía Blanca contempla los dos desastres naturales que azotaron a esa ciudad del sudoeste bonaerense en los últimos dos años antes de hacer una valoración de la gestión de Federico Susbielles . También descarta la posibilidad de volver a pelear por la intendencia y se enfoca en el trabajo legislativo que tiene por delante.

Avizora una candidatura importante dentro de dos años para su jefa política, Patricia Bullrich , aunque no la imagina peleando en la provincia. En diálogo con Letra P , Gay afirma que debe haber una reforma electoral en la provincia y que la interna libertaria forma parte de un proceso político. Así, considera clave ganar la provincia para que el programa de Javier Milei tenga éxito.

El exintendente no salió de vacaciones, pero descansa con su familia que vino a visitarlo. Espera algún receso durante el año para visitar a sus hijos y nietos en el exterior. Por estos días sigue de cerca los proyectos del bloque que integra, LLA, para llevar adelante una reforma electoral en la provincia.

-¿Cómo imagina este primer año como diputado?

-Dependerá de la actividad del oficialismo en la medida que dirima sus cuestiones internas. Me parece que en un año no electoral sería un buen paso debatir en serio una reforma.

-¿Como cuál?

-Tiene que adoptarse la Boleta Única de Papel (BUP) porque la experiencia nacional fue muy buena, la gente la adoptó y creemos que llegó para quedarse. Ojalá que haya acuerdos para eliminar los viejos sistemas. También vamos por la eliminación de las PASO, es esencial en este año definir el calendario electoral.

-¿Hay que reformar la constitución provincial?

-Tenemos proyectos, es algo más profundo e imposible para este año, pero queremos posicionarnos para 2028 y 2029 donde pensamos tener un número diferente.

-¿Cuáles serían los principales cambios?

-Son cambios que implican una renovación importante. En la Legislatura bonaerense es tiempo de la unicameralidad, hay muy buenas experiencias en otras provincias. Tenemos que discutirlo para ver si se puede avanzar. Hay varias propuestas.



-¿Bajo qué argumento alientan la discusión sobre la supresión de una cámara?



-Es suficiente una cámara en tiempos en los que se habla tanto del gasto político, sería un buen gesto. Ha demostrado ser eficiente en un breve repaso por las provincias que tienen ese sistema. Por lo menos, hay que estudiarlo, ver las experiencias nacionales e internacionales. Se puede adecuar a la provincia de Buenos Aires.

Ganar Buenos Aires para el éxito de Milei

Gay prefiere libros con contexto histórico o semi periodístico, algo bastante relacionado a su profesión de base, el periodismo. No obstante, está leyendo “Patria”, una novela del español Fernando Aramburu que narra la historia de las familias divididas por la ETA, entre 1980 y 2011. El diputado llegó a un bloque que está atravesado por la interna entre la línea de Karina Milei y Las Fuerzas del Cielo.

-¿Cómo se convive en el bloque en medio de la interna?

-Más allá de los orígenes de cada uno, tenemos en claro que nos une el respaldo a las ideas que está llevando Milei a nivel nacional. No puede tener éxito un programa como el del Presidente si esto no incluye a la provincia de Buenos Aires. Es esencial que 2027 sea un año de victoria electoral independientemente de la interna, es el objetivo central.

-En ambos sectores asoman nombres para la Gobernación, ¿cómo los ve?

-Es prematuro hablar de esto, es legítimo, pero estamos empezando un año no electoral, hay mucho por discutir antes, incluso dentro de la agrupación que tiene muchas falencias por la forma en que fue concebida. Hay que consolidar la fuerza interna, hacer valer lo que se ganó. Es muy temprano.

-Suenan Sebastián Pareja y Agustín Romo en LLA.

-Te agrego a Diego Santilli, que ganó las últimas dos elecciones legislativas. Hay candidatos, pero es prematuro.

-¿Le gustaría Patricia Bullrich en la provincia?

-Creo que Patricia tiene un rol muy importante, se ha ganado la confianza del Presidente y es probable que en el 27 tenga una postulación importante. Pero sinceramente, en lo personal, no la veo jugando en la provincia. Está la Ciudad, mencionan la posibilidad de acompañar a Javier en la fórmula, hay alternativas, pero no la veo en la provincia.

Gay Bullrich Héctora Gay y Patricia Bullrich.



No habrá The last dance en Bahía Blanca

Gay está terminando de ver Bridgerton, la serie que transcurre en la Inglaterra victoriana. Le gustan los policiales, pero se engancha con aquellas que tengan pocas temporadas o capítulos breves. Atrás quedaron las series eternas como Breacking Bad, su favorita. A pesar de disfrutar sus días en Bahía Blanca, le cierra la puerta a un posible regreso a la intendencia que condujo entre 2015 y 2023.

-¿Cómo ve a la ciudad de Bahía Blanca?

-La ciudad tuvo dos dos situaciones climáticas durísimas, un temporal devastador en 2023 del que costó recuperarse en cuanto a la infraestructura, y después en marzo de 2025, la peor inundación de su historia, donde cayeron 300 mm en cuatro horas. Se destruyeron edificios públicos, privados, comercios… las promesas de la provincia aún no se cumplieron.

-¿Qué le parece la gestión de Federico Susbielles?

-Ahora hubo un aumento de tasas muy significativo, por encima de la inflación, que nuestros concejales no acompañaron. Eso generó un malestar en la gente porque son tiempos difíciles, esto involucra a la gestión del intendente. De todos modos hay que reconocer que esas dos situaciones de emergencia complicaron mucho su gestión y se notó el año pasado: perdió las dos elecciones por una diferencia amplia. Le va a costar.





Gay Susbielles Héctor Gay y Federico Susbielles.



-¿Le gustaría un The last dance?

-Es una etapa cumplida, yo defendí mucho la ley vigente de los dos mandatos para un intendente, idea de María Eugenia Vidal, que apoyó Sergio Massa. Me negué a la posibilidad de repetir en 2023 cuando cumplí los ocho años. Superé largamente los 60 años y hoy es necesario en estos puestos ejecutivos dar paso a nuevas ideas y figuras.

-Se viene de nuevo el debate por las reelecciones indefinidas…

-Es necesario tener un recambio en la política, no es bueno eternizarse. Desde ya, no estamos de acuerdo.