El Gobierno pide un perdón del FMI por las reservas y un desembolso de u$s 1000 millones para el Banco Central

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) inició en Buenos Aires la segunda revisión del acuerdo con Argentina , en medio de negociaciones por el incumplimiento de la meta de reservas y la expectativa de obtener un waiver y un desembolso cercano a u$s 1000 millones, mientras el Gobierno enfrenta pagos al organismo con tenencias netas en terreno negativo.

La misión llegó a Buenos Aires en la mañana de este jueves para iniciar las discusiones vinculadas a la segunda revisión del acuerdo vigente con la Argentina bajo el Servicio Ampliado del Fondo (EFF).

El organismo confirmó la visita y el alcance de las reuniones. “Como parte de nuestro compromiso continuo, una misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi se encuentra actualmente en Buenos Aires para las discusiones relacionadas con la segunda revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo y la consulta del Artículo IV para Argentina”, señalaron fuentes oficiales.

La delegación mantendrá encuentros con funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central , en un contexto en el que el Gobierno busca avanzar en la aprobación de la revisión para habilitar un nuevo desembolso.

El principal punto de discusión gira en torno al incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales durante 2025 y la posibilidad de reformular ese objetivo dentro del programa.

Según estimaciones del mercado, el Gobierno espera que la aprobación de la revisión permita destrabar un desembolso cercano a u$s 1000 millones que quedaría parcialmente compensado por los pagos de intereses al propio organismo. Según analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el país no alcanzó el objetivo "de manera significativa", lo que obliga al equipo económico de Toto Caputo a tramitar un waiver (perdón) formal.

Sucede que este jueves se concretaría el pago trimestral de cargos e intereses al FMI por alrededor de u$s 833 millones, lo que podría reflejarse en una caída equivalente de las reservas brutas del Banco Central.

Datos difundidos por el economista Hernán Letcher muestran que, al 31 de enero de 2026, las reservas internacionales brutas alcanzaron los u$s 44503,1 millones, mientras que las reservas internacionales netas se ubicaron en u$s -3286,4 millones, manteniéndose en terreno negativo desde fines de octubre del año pasado. Bajo la metodología del propio FMI, las reservas netas se ubicaron en u$s -1.800,9 millones.

Letcher señaló, además, que “luego de la revisión y waiver, cuando el FMI desembolse los u$s 1000 millones (compensados en parte con el pago de intereses), de todas formas los cálculos de reservas netas seguirán siendo negativos”.

Waiver, metas y estrategia oficial

El Gobierno busca que el Fondo apruebe un waiver -una excensión- por el incumplimiento de la meta de reservas de diciembre, estimado en más de u$s 10.000 millones, apoyado en el proceso de compra de divisas iniciado por el Tesoro a comienzos de 2026 y anunciado oficialmente por el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el director del organismo Federico Furiase.

bausili furiase dólar bandas Santiago Bausili y Federico Furiase explican los cambios en las bandas del dólar.

En ese marco, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostuvo que el programa de compras de dólares podría funcionar como argumento para la aprobación del waiver, aunque persisten dudas sobre si esa estrategia formó parte de las condiciones exigidas por el propio organismo.

No obstante, el Gobierno presentará como "excusa" o atenuante el giro de estrategia iniciado en enero de 2026. En lo que va del año, el Banco Central realizó compras netas por u$s 1158,7 millones, impulsado por un incremento estacional y la nueva dinámica de adquisición de divisas del Tesoro.

Según cálculos privados, Argentina debería acumular cerca de u$s 12843 millones antes del 31 de marzo para cumplir con el objetivo originalmente acordado con el FMI.

Calendario y expectativas

Durante enero, la Argentina ya abonó alrededor de u$s 808 millones al FMI. Para el resto de 2026 quedan pendientes pagos por aproximadamente u$s 3605 millones, con vencimientos previstos principalmente en mayo y agosto.

En caso de aprobarse la revisión actual, el organismo podría liberar nuevos fondos del préstamo vigente, lo que permitiría compensar parcialmente los compromisos financieros del año.

La llegada de la misión del Fondo coincidió con movimientos en los mercados financieros. Esta semana se evidenció una presión sobre los activos argentinos, con suba del riesgo país, que se encuentra en los 519 puntos básicos, tras haber caído la semana pasada hasta perforar el piso de 500, y caídas en acciones argentinas en Wall Street.

En paralelo, el debate sobre las proyecciones macroeconómicas también forma parte del escenario. Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, afirmó que el FMI proyectó un crecimiento promedio del 4% para 2026 y señaló que, “para que dé eso punta a punta, la actividad tendría que crecer casi un 8%; sería el mejor año desde 2010”.