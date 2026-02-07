Javier Milei manda una comitiva al Vaticano para activar la visita de León XIV a la Argentina

"Es muy probable que el papa venga a Argentina en octubre". De esta forma, una fuente muy relevante de la Cancillería, confirmó a Letra P que existen gestiones diplomáticas entre el gobierno argentino y elVaticano para que León XIV incluya a nuestro país dentro de su primer viaje a Sudamérica, que ya tiene a Perú como primer destino confirmado.
Si bien el máximo pontífice hizo público, a fines del año pasado, su deseo de visitar Argentina y Uruguay, las expectativas diplomáticas estaban presentes desde mucho antes. Es que, la administración de Javier Milei venía trabajando en este sentido desde el papado de Francisco, pero las aspiraciones se frustraron con el fallecimiento del religioso en abril de 2025.
Imaginando un supuesto interés de Robert Francis Prevost, funcionarios del gobierno libertario tienen previsto realizar un viaje a Roma la semana próxima para convencerlo de que agregue a la Argentina en su itinerario. Si bien las fuentes oficiales consultadas por este medio todavía no confirmaron los nombres de la comitiva oficial, estaría integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulos, y unos pocos asesores diplomáticos.
Los contactos del Gobierno con el Vaticano
La idea de los funcionarios argentinos será convencer a las autoridades vaticanas para que el pontífice sume a nuestro país a su agenda internacional, que tiene Perú como primer destino hacia fines de este año. En la cúpula libertaria hay mucha expectativa con hacer realidad la visita, a tal punto que se menciona la posibilidad de tener reuniones privadas para hablar de temas de protocolo, seguridad y agendas, además de otras exigencias propias de las giras papales.
Las razones de una visita de León XIV a Lima, en Perú, podría explicarse por la relevancia histórica y religiosa de esta capital, que conmemora este año el aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, el segundo obispo de Lima y figura relevante del episcopado latinoamericano. Pero también porque es el país donde el hoy máximo representante de los católicos sirvió como sacerdote en ciudades como Piura, Chulucanas, Trujillo y Chiclayo.
En el caso de Argentina, podría pesar no sólo la cercanía o la memoria de Bergoglio, con quien su sucesor mantenía un buen vínculo religioso y personal, sino, también las gestiones del gobierno de Milei desde el inicio de su gestión.
De hecho, en la cúpula presidencial recuerdan la decisión del jefe de Estado de acercarse a Francisco en sus años en Roma, a quien visitó junto a su hermana, la secretaria Karina Milei, y pedirle al por entonces secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, que encabezara las primeras gestiones para que el argentino regrese a su tierra natal.
El actual legislador mantiene aún hoy vínculos fluidos con la Santa Sede y la comunidad católica en Buenos Aires.
El Papa quiere visitar Argentina
Si bien Bergoglio murió sin regresar a la tierra que lo vio nacer, pese a haberlo insinuado en varias oportunidades, la promesa de un papa latinoamericano pisando suelo argentino no se disipó.