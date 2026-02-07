Javier Milei manda una comitiva al Vaticano para activar la visita de León XIV a la Argentina

"Es muy probable que el papa venga a Argentina en octubre". De esta forma, una fuente muy relevante de la Cancillería , confirmó a Letra P que existen gestiones diplomáticas entre el gobierno argentino y el Vaticano para que León XIV incluya a nuestro país dentro de su primer viaje a Sudamérica , que ya tiene a Perú como primer destino confirmado.

Si bien el máximo pontífice hizo público, a fines del año pasado, su deseo de visitar Argentina y Uruguay , las expectativas diplomáticas estaban presentes desde mucho antes. Es que, la administración de Javier Milei venía trabajando en este sentido desde el papado de Francisco , pero las aspiraciones se frustraron con el fallecimiento del religioso en abril de 2025 .

Imaginando un supuesto interés de Robert Francis Prevost , funcionarios del gobierno libertario tienen previsto realizar un viaje a Roma la semana próxima para convencerlo de que agregue a la Argentina en su itinerario. Si bien las fuentes oficiales consultadas por este medio todavía no confirmaron los nombres de la comitiva oficial, estaría integrada por el ministro de Relaciones Exteriores , Pablo Quirno , el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulos , y unos pocos asesores diplomáticos.

La idea de los funcionarios argentinos será convencer a las autoridades vaticanas para que el pontífice sume a nuestro país a su agenda internacional, que tiene Perú como primer destino hacia fines de este año. En la cúpula libertaria hay mucha expectativa con hacer realidad la visita, a tal punto que se menciona la posibilidad de tener reuniones privadas para hablar de temas de protocolo, seguridad y agendas, además de otras exigencias propias de las giras papales.

Las razones de una visita de León XIV a Lima, en Perú, podría explicarse por la relevancia histórica y religiosa de esta capital, que conmemora este año el aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo , el segundo obispo de Lima y figura relevante del episcopado latinoamericano. Pero también porque es el país donde el hoy máximo representante de los católicos sirvió como sacerdote en ciudades como Piura , Chulucanas , Trujillo y Chiclayo .

En el caso de Argentina, podría pesar no sólo la cercanía o la memoria de Bergoglio, con quien su sucesor mantenía un buen vínculo religioso y personal, sino, también las gestiones del gobierno de Milei desde el inicio de su gestión.

De hecho, en la cúpula presidencial recuerdan la decisión del jefe de Estado de acercarse a Francisco en sus años en Roma, a quien visitó junto a su hermana, la secretaria Karina Milei, y pedirle al por entonces secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, que encabezara las primeras gestiones para que el argentino regrese a su tierra natal.

El actual legislador mantiene aún hoy vínculos fluidos con la Santa Sede y la comunidad católica en Buenos Aires.

El Papa quiere visitar Argentina

Si bien Bergoglio murió sin regresar a la tierra que lo vio nacer, pese a haberlo insinuado en varias oportunidades, la promesa de un papa latinoamericano pisando suelo argentino no se disipó.

León XIV, que comparte raíces sudamericanas y un interés pastoral por la región, quiere venir a Argentina, según indicó a Letra P un obispo consultado por este tema. “Él quiere venir, pero los tiempos del Vaticano no son los de la política”, sostuvo esta fuente al periodista Guillermo Villarreal.