PJ bonaerense: Axel Kicillof espera un operativo clamor para tomar el control del partido

La definición por la conducción del PJ bonaerense se estira, mientras el gobernador de Buenos Aires , Axel Kicillof , espera un operativo clamor para aceptar la propuesta de Máximo Kirchner de ser el próximo presidente del partido. Lejos de haber un acuerdo cerrado, por el momento siguen las negociaciones y reina el hermetismo en todos los sectores.

En Gobernación afirman que, a pesar de los trascendidos de un supuesto OK de Kicillof, eso está lejos de concretarse y esperan que haya un consenso amplio de todos o casi todos los sectores que forman parte de la vida institucional del PJ para que el gobernador acceda. Allí podrían ubicarse a algunos gremios y organizaciones sociales sin una profunda gravitación en la decisión final, pero de quienes en calle 6 quieren recibir un respaldo.

Si bien hay negociaciones abiertas por los cargos en juego, como el consejo directivo, las secretarías y los congresales, entre otros, Kicillof quiere que el partido acompañe las políticas del gobierno provincial. Para ello, son clave los apellidos que formarán parte de la nueva conducción. Este domingo 8 de febrero es la fecha límite para la presentación de listas y el15 de marzo se realizará la elección interna si no hay acuerdo previo, o el recambio de autoridades si lo hay.

Más allá de lo que pase entre el kicillofismo y el kirchnerismo, los sectores más representativos dentro del partido, en Gobernación quieren un consenso amplio para entronizar a Kicillof. Y por otro lado, obtener los lugares clave para que el partido le responda y lo respalde. Este punto es clave porque el gobernador entiende que el partido no puede ser un espacio de internas permanentes, sino un lugar desde donde se apoye su gestión y se trabaje en conjunto.

En ese sentido, si Kicillof toma la conducción, pretende tener el control de los principales organismos que luego determinan alianzas y estrategias electorales. Sería una manera de fortalecer la estructura interna, alinear a buena parte de los sectores pensando en una eventual candidatura presidencial para 2027, difícil de encarar si los distintos sectores no cierran la interna y el partido no lo acompaña.

Cerca del gobernador esperan que se repliquen los apoyos como el que en las últimas horas realizó el MDF de Quilmes

-distrito gobernado por La Cámpora-, que expresó en un comunicado la propuesta de “avanzar hacia una unidad doctrinaria y programática, con la convicción de que debe ser Axel –o quien él designe– el próximo presidente del Partido Justicialista bonaerense”. La carta difundida señala algo de lo que el kicillofismo pide: “Necesitamos un partido que acompañe sin fisuras al gobierno provincial, defienda sus políticas y mantenga abiertas sus puertas a todos los sectores del movimiento”.





mdf quilmes El comunicado del MDF de Quilmes.



Los apoyos que faltan

El entorno de Kicillof habla de una serie de gremios y organizaciones sociales que aún no se han manifestado al respecto de la candidatura. El MDF es acompañado por una buena cantidad de sindicatos, aunque no todos forman parte de la vida política del partido y, si lo hacen, no tienen mayor incidencia. A pesar de ello, el gobernador entiende que no es un acuerdo entre dos sectores, sino que debe incluirlos a todos.

Con la nueva conducción de la CGT, Kicillof está ante un replanteo sectorial. Hasta el recambio de autoridades de la central obrera, el exsecretario general, Héctor Daer, tenía un acuerdo global con el gobernador, que concluyó con la candidatura de Hugo Moyano (h) al Congreso, al igual que con Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores. El sector referenciado en Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la nueva CGT, no se ata a ese acuerdo y quiere replantearlo, ser parte de la nueva discusión.





Kicillof Magario CGT La CGT junto a Axel Kicillof.



Ese espacio nuclea a gremios pesados como UOCRA y Luz y Fuerza. No obstante, no es un espacio que tenga mayor incidencia en el PJ bonaerense. El partido quedó, en su mayoría, representado por los sectores de la política, sin demasiada apertura a esos otros espacios. En la mesa chica hoy no hay un representante de los gremios con la fuerza de discusión que tienen los delegados de Kicillof y Máximo Kirchner.

Lo que se pone en juego en el PJ bonaerense

Las negociaciones las llevan adelante los representantes habituales de cada sector. Por el kicillofismo lo hacen Gabriel Katopodis, Andrés Larroque, Verónica Magario y Mariano Cascallares, mientras que por el kirchnerismo lo hacen Facundo Tignanelli, Alejandro Dichiara y Federico Otermín. Además de la presidencia del PJ bonaerense, deben definirse las dos vicepresidencias y los consejeros partidarios. El Consejo está dividido en las ocho secciones electorales y las tres ramas, gremial, mujeres y juventud.

Leonardo Nardini y Maximo Kirchner Máximo Kirchner propuso a Kicillof como nuevo presidente del PJ bonaerense.

El Congreso es presidido por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, un órgano clave en la vida institucional del partido: designa autoridades la Junta Electoral, aprueba el reglamento, autoriza las alianzas electorales, entre otras funciones. En tanto que el Consejo provincial está compuesto por 32 consejeros titulares y 16 suplentes, cuatro titulares y dos suplentes por cada sección electoral y por 15 consejeros titulares y nueve suplentes adicionales. De esos habrá cinco titulares y tres suplentes que representarán a la mujer, cinco titulares y tres suplentes a la juventud, y cinco titulares y tres suplentes a los gremios.

La importancia del Consejo radica en su rol como órgano ejecutivo clave en el distrito electoral más grande del país, donde se convoca a elecciones internas de renovación de autoridades partidarias y se establecen las estrategias electorales que le fije el Congreso provincial, entre otras atribuciones.