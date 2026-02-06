El atlas federal de Axel Kicillof: quiénes arman para el gobernador en cada provincia

El armado federal del bonaerense Axel Kicillof empieza a tener nombres y apellidos. Desde la Patagonia hasta el Litoral, intendentes, legisladores y exfuncionarios del peronismo de las provincias del interior se mueven para construir el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con horizonte en una candidatura presidencial 2027 .

Mientras el gobernador prepara el arranque de su agenda federal -previsto para la segunda quincena de febrero-, en La Plata armaron una estrategia para la construcción territorial con tres pilares: respeto a los armados locales, articulación con intendentes y legisladores del interior y alianza con el sindicalismo que aporta estructura territorial donde el peronismo perdió fuerza. La consigna es construir desde abajo, apoyándose en lo que ya existe.

El punto de partida son los gobernadores , aunque el mapa está lejos de estar completo. Kicillof consolidó un núcleo duro de mandatarios cercanos: Ricardo Quintela en La Rioja , Gildo Insfrán en Formosa , Gustavo Melella en Tierra del Fuego y Sergio Ziliotto en La Pampa . Juntos, conforman el six-pack anti- Javier Milei . Con el resto, intenta tender puentes, pero le cuesta. Cada gobernador atiende su juego: sufren el acoso de Milei en sus provincias, miran sus propias reelecciones y negocian directamente con la Casa Rosada. En el entorno bonaerense apuestan a que el escenario cambiará a medida que se acerque 2027 y que muchos de los que hoy no lo reciben terminarán confluyendo en un armado nacional opositor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2019395586546356488?s=20&partner=&hide_thread=false LIBERTARIOS VS. FEDERALES De la Sota rechazó la reforma laboral en medio del ruido entre Llaryora y la CGT



https://t.co/i5PbfMF0cx

@YaniPassero pic.twitter.com/wZVJyvbsnv — LETRA P (@Letra_P) February 5, 2026



En esa construcción territorial hay algunas figuras clave de la mesa política kicillofista. Andrés Larroque viaja por el interior y recibe en La Plata a referentes de distintas tribus del peronismo que se acercan al MDF. Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores, y Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura, también articulan territorialmente. Victoria Tolosa Paz, desde el bloque de Unión por la Patria en Diputados, intenta acercar a un grupo de federales al proyecto.

Córdoba en la mira

Córdoba presenta un caso aparte. Cualquier proyecto federal peronista necesita anclaje en la segunda provincia del país, pero la relación entre Kicillof y Martín Llaryora no pasa de un diálogo cordial. El gobernador cordobés enfrenta su propio dilema: aspira a la reelección en 2027 en una provincia donde Milei cosechó apoyo masivo y mantiene respaldo. Llaryora negocia con la administración central mientras sufre el avance territorial de La Libertad Avanza, con quien disputa el mismo electorado. En La Plata describen el vínculo como “bueno, igual que con otros gobernadores”, pero sin proyección política conjunta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2019388034509336916?s=20&partner=&hide_thread=false PAZ O GUERRA PJ bonaerense: pese a la unidad en construcción, Kicillof acelera el armado de listas sección por sección



@Macarena_ram https://t.co/jRblosguMG — LETRA P (@Letra_P) February 5, 2026



Mientras, Kicillof alimenta otros vínculos dentro del peronismo cordobés. La referencia más clara es la del exsenador Carlos Caserio. Fue presidente del PJ provincial hasta que se abrió del cordobesismo en 2019 para respaldar a Alberto Fernández, enfrentándose a la estrategia de Juan Schiaretti. Hoy articula el armado kicillofista en la provincia. También se mueve en esa línea el intendente de Cosquín, Raúl Cardinalli. Médico cirujano, ganó la intendencia por un punto con el apoyo de Caserio y fue quien invitó al gobernador bonaerense al Festival de Cosquín en enero. Caserio confía en que otros sectores del peronismo cordobés terminarán sumándose al proyecto cuando Milei los ponga en la mira.

Alianzas en Santa Fe

Santa Fe es otro territorio clave. Leandro Busatto, exdiputado provincial, dejó el rossismo a principios de año para armar frente con el MDF en Santa Fe capital. Lo acompaña Norma López, concejala rosarina que también rompió con Omar Perotti. El armado incluye al Movimiento Evita y aliados de centroizquierda como Ciudad Futura.



Busatto Larroque.jpg Leandro Busatto en un encuentro en la ciudad de Santa Fe donde participó Andrés "Cuervo" Larroque.

En Corrientes, Martín Barrionuevo lidera el espacio Renacer Correntino que se acercó al kicillofismo. Barrionuevo se enfrentó con La Cámpora cuando Teresa García normalizó el PJ provincial y quedó afuera de las listas. Terminó como candidato a vice de Ricardo Colombi. El espacio tuvo su lanzamiento con la presencia de Quintela y Tolosa Paz, que expresó públicamente su apoyo al exgobernador correntino.

MDF en el interior

Alberto Arrúa es diputado por Misiones, extitular del PJ provincial y presidente del bloque Innovación Federal en Diputados. El PJ misionero fue intervenido por Cristina Fernández de Kirchner y Arrúa sancionado por “accionar funcional a políticas ajenas al ideario justicialista”. Su respuesta fue pública: “Ya estamos trabajando en la consolidación del Movimiento Derecho al Futuro Misiones”. En Jujuy, Santiago Hamud, secretario general de la CTA de los Trabajadores, participó del lanzamiento del MDF provincial en diciembre junto a Estela Díaz, la ministra de Mujeres bonaerense.

En Chaco operan dos legisladores provinciales: Sebastián Benítez Molas y Santiago Pérez Pons, este último, exministro de Economía de Jorge Capitanich. Ambos cultivan diálogo con Larroque. En San Juan, Pablo Gómez es secretario general de la JUP Nacional y cercano a José Luis Gioja. Se reunió con Larroque en enero junto a Berenice Iañez.

El mapa en la Patagonia

El mapa del kicillofismo en la Patagonia también va sumando nombres. En Neuquén, Pablo Todero, diputado nacional y extitular de ANSES provincial, tiene vínculos cercanos con el kicillofismo y empieza a perfilarse como uno de las figuras del Movimiento Derecho al Futuro local.

En Chubut, Dante Bowen lanzó el Frente Patria y Futuro que agrupa a intendentes peronistas y ya se referencia en Kicillof. Bowen es intendente de Dolavon y aspira a disputar la gobernación. Junto a él trabaja Luka Jones, el intendente más joven de Chubut. También Norberto Yahuar, exministro de Agricultura que encabeza el Nuevo Espacio Peronista y mantiene vínculo directo con Kicillof desde su paso compartido por el gabinete nacional. Yahuar dialoga con Cristina Álvarez Rodríguez, la jefa de asesores bonaerense. Alfredo Béliz, dirigente gremial y del PJ chubutense, también recorre la provincia para armar una mesa política amplia del MDF.

Weretilneck Alberto Weretilnek prorrogó la concesión de los campos petroleros convencionales



En Río Negro, el armado de Kicillof transcurre por carriles separados a los del gobernador Alberto Weretilneck. Aunque mantienen buena relación, la confluencia política es lejana: Weretilneck construye su propio juego provincial y dialoga con Milei. El puente natural del kicillofismo en la provincia son los hermanos Martín y María Emilia Soria. Martín es senador y exministro de Justicia; María Emilia es intendenta de General Roca. Pedro Dantas, legislador provincial y vicepresidente segundo de la Legislatura, funciona como articulador entre Weretilneck y ese sector del peronismo-kirchnerismo. Dantas mantiene diálogo fluido con Álvarez Rodríguez desde su paso por la Cámara de Diputados. Se reunieron en marzo de 2025 y la foto fue discreta, pero significativa.