Juan Martín: "Río Negro tiene que dejar de ser la tierra de las oportunidades perdidas"

El presidente del PRO en Río Negro, de vacaciones con familia y amigos en Villa la Angostura.

Juan Martín mira el 2026 con la expectativa de generar nuevas alianzas pensando en 2027 como el horizonte más cercano. El titular del PRO en Río Negro se volvió a reunir con Mauricio Macri , y ya proyecto un plan de alianzas para el que partido amarillo vuelva a pelear por la gobernación. Con todo por delante, expone algunos límites.

El titular del bloque amarillo en la Legislatura está de vacaciones en Villa la Angostura con algunos de sus seis hijos. Entre largas caminatas que suele realizar cotidianamente en senderos montañosos cercanos al lago Nahuel Huapi , pasa sus días descansando pero sin perder el hilo a los sucesos políticos de los primeros días del año.

En exclusiva para Letra P , dejó entrever que será un año para generar voluntades y alianzas, de cara a un 2027 determinante. En una reunión en el country Cumelén , coincidió con el expresidente en que el PRO de Río Negro debe generar músculos y ganar robustez. Habló sobre Aníbal Tortoriello y Alberto Weretilneck .

- Tuvo en estos días un encuentro con Mauricio Macri. ¿De qué hablaron?

-Los encuentros con Mauricio son muy ricos porque no siempre uno puede analizar la política con alguien que tiene la experiencia de haber sido Presidente. Eso siempre implica un plus de conocimiento que es muy valioso. Durante el encuentro, hicimos un repaso de la situación nacional, donde vemos un gobierno que logró estabilizar la macroeconomía, pero que todavía debe hacer que se note en el bolsillo de la gente y que está teniendo problemas para traer inversiones por cuestiones que tienen que ver con lo institucional, que es algo que para el PRO resulta muy importante.

Juan Martin y Mauricio Macri Mauricio Macri y Juan Martín coincidieron en el exlusivo country Cumelén, en Villa la Angostura.

- ¿Tiene Macri una mirada respecto a la provincia de Río Negro?

- Nosotros compartimos un diagnóstico hace ya tiempo, coincidimos en que Río Negro tiene un enorme potencial y que tiene que dejar de ser la tierra de las oportunidades perdidas.

Construcción "con los parecidos"

- ¿Cómo será el 2026 para el PRO?

-Nosotros tenemos un mandato claro de los rionegrinos que en las elecciones provinciales 2023 nos dijeron que debíamos ser la principal oposición al gobierno provincial y por eso tenemos el bloque opositor más numeroso de la Legislatura. En este sentido definimos una posición, que sostenemos con los valores que nos caracterizan como espacio político, que son la seriedad, responsabilidad y siempre haciendo propuestas superadoras. En este 2026 vamos a seguir honrando ese mandato, trabajando como siempre, caminando la provincia y escuchando las necesidades reales de los rionegrinos para convertirlas en iniciativas concretas.

- En los últimos días del año, Gabriela Picotti se fue del bloque. ¿Pueden irse otros legisladores?

- Por lo que uno puede interpretar de las razones que dio, los motivos del alejamiento de Gabriela son más personales que políticos. Por eso, no veo que haya más desprendimientos en el horizonte. De todas maneras, en el PRO no obligamos a nadie a quedarse. Somos todos grandes y cada uno sabe qué es lo que hace y lo que representa. Y, fundamentalmente, somos un espacio abierto al diálogo y a la construcción con los parecidos, por lo que hasta te podría decir que, más que irse, eventualmente hasta pueden sumarse legisladores.

Las alianzas del PRO

- ¿Es muy apresurado aventurarse a pensar en posibles alianzas dentro del espacio?

- El PRO siempre tuvo un espíritu acuerdista. De hecho, llegó a la Presidencia de la Nación conformando Cambiemos. Falta un montón para 2027, pero si me apuras, ya te digo con quién no tenemos ninguna afinidad, que es el peronismo, en esta versión colonizada por la izquierda kirchnerista.

image Juan Martín, presidente del PRO Río Negro.

- ¿El PRO está más cercano al oficialismo o al espacio de Tortoriello?

- No me animo a decirte porque nos tienen acostumbrados a cambiar de idea depende el día. Está Weretilneck, que en una época era el más kirchnerista de los gobernadores y ahora plantea algunas cosas sensatas, acordes con el nuevo tiempo que vive el país. Tortoriello, por otro lado, empezó con Odarda, hizo campaña para Larreta, ahora dice que es libertario pero fundó un partido propio al que ni siquiera se afilió. Más adelante veremos si podemos coincidir con alguien en torno a lo importante, que son los valores. Para nosotros, la defensa de las instituciones, el trabajo en equipo, el compromiso con los que trabajan y producen son innegociables.

- ¿Qué opina de estos años de Weretilneck?

- Creo que es un gran político con una enorme capacidad para reinventarse. Lo que es muy claro es que la provincia necesita una mejor gestión. Tenemos excelentes médicos y los hospitales destruidos; docentes formados y con vocación, mientras el sistema educativo está secuestrado por los gremialistas; policías que se juegan la vida todos los días y patrulleros que se caen a pedazos. Podríamos vivir mucho mejor con otra calidad de gobierno.

La candidatura de Lorena Villaverde como límite

- ¿Qué opinión tiene respecto a La Libertad Avanza, aún presidida por Lorena Villaverde en Río Negro?

- Recuerdo cuando teníamos todo casi listo para presentarnos juntos a las elecciones, hasta con un compromiso programático firmado. Hubiese sido lo lógico, porque en la mayoría de las cosas pensamos muy parecido, pero los armadores de La Libertad Avanza insistieron con la candidatura de Villaverde, que para nosotros fue un límite. El tiempo nos terminó dando la razón y esas cosas por las que decidimos ir solos cobraron estado público, incluso se supieron muchísimas más. Finalmente, Villaverde no asumió como senadora, pero creo que el hecho de haberla llevado como candidata hizo que el gobierno perdiera la posibilidad de tener dos senadores en lugar de uno.

- ¿Cómo sigue la relación con el espacio?

- No me voy a meter en la interna de otro partido. La Libertad Avanza deberá ver cómo resuelve una situación que, evidentemente, le sigue trayendo problemas. A favor del futuro podría adelantarte que en el PRO leímos las declaraciones del senador Fullone como muy buenas, llamando a consolidar el espacio e invitando a que los que le hicieron mal a La Libertad Avanza den un paso al costado.