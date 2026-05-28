LEGISLATURA BONAERENSE

Alexis Guerrera cruzó al Gobierno por el proyecto de zonas frías: "Va incrementando el déficit social"

El diputado cuestionó la modificación de los subsidios al gas y alertó por el impacto económico en 90 distritos.

Por Letra P | Periodismo Político
Alexis Guerrera cruzó al Gobierno por el proyecto de zonas frías: Va incrementando el déficit social

Alexis Guerrera cruzó al Gobierno por el proyecto de zonas frías: "Va incrementando el déficit social"

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, cuestionó el avance de la reforma de la ley de zonas frías impulsada por Javier Milei y advirtió sobre el impacto que tendría en la provincia de Buenos Aires: “Con el argumento del déficit cero nos muestran un falso equilibrio que va incrementando el déficit social”, afirmó.

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Letra P | Lorena Hak
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La iniciativa de La Libertad Avanza (LLA), aprobada la semana pasada en Diputados, propone excluir del régimen de subsidios a 90 municipios bonaerenses cuyos usuarios reciben actualmente descuentos de entre 30% y 50% en las tarifas de gas. El proyecto todavía tiene que ser debatido en el Senado.

El dirigente del Frente Renovador sostuvo que el equilibrio fiscal “se puede encontrar en otras cosas y no en perjudicar a las y los bonaerenses”.

Zonas frías y el impacto en la provincia de Buenos Aires

Durante la sesión ordinaria de este jueves en la Legislatura bonaerense, Guerrera, aseguró que "en tiempo récord se construyó el Gasoducto Néstor Kirchner que permitió un gran ahorro cuando se importaba energía, pero con el argumento del déficit fiscal se frenó la obra hacia el norte y vamos a gastar 1300 millones de dólares importando cuando somos productores de gas”.

El diputado también sostuvo que la reforma “tiene un objetivo primordial: la provincia de Buenos Aires” y convocó a los representantes bonaerenses a dejar “de lado las diferencias” para rechazar la medida.

Alexis Guerrera 2

Alexis Guerrera apuntó contra el ajuste del Gobierno

En otro tramo de su intervención, el exministro de Transporte aseguró que existe “una intención deliberada que se sostiene desde hace dos años de restarle recursos a la Provincia”. Según planteó, el proyecto no apunta únicamente a mejorar las cuentas públicas, sino que busca generar “malestar en la sociedad”.

Asimismo, advirtió sobre el impacto de los incrementos tarifarios registrados desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. De acuerdo con Guerrera, el servicio de gas acumula una suba de 700% durante la gestión libertaria, con fuerte repercusión en los sectores trabajadores y de menores ingresos.

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