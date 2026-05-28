Elecciones en la Universidad del Comahue: el voto contra Milei torció la balanza a favor de Christian Lopes

El voto contra Javier Milei torció la balanza a favor de Christian Lopes en la Universidad del Comahue

El voto contra el recorte de Javier Milei a la educación superior se hizo sentir en las elecciones de la Universidad Nacional del Comahue , donde el sector más alejado alejado al gobierno libertario sostuvo la conducción del rectorado. La lista oficialista encabezada por Christian Lopes y Lorena Higuera se impuso con el 53% de los votos.

Futuro UNCo , la lista encabezada por el actual secretario de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la universidad, se presentó como la continuidad de la gestión de Beatriz Gentile , la rectora que el año pasado encabezó la lista de Fuerza Patria en las legislativas nacionales en Neuquén por pedido de Cristina Fernández de Kirchner y rompió lanzas con el oficialismo de Rolando Figueroa .

Sin alineamientos explícitos, la lista opositora que integraron Carlos Alejandro Espinosa , decano de la Facultad de Turismo, y Ana María Basset , su par de Ingeniería, intentaron mostrarse como una alternativa de gestión más vinculada a los gobiernos de Neuquén y Río Negro y al desarrollo productivo regional, anclado principalmente en el desarrollo de Vaca Muerta .

"Estamos orgullosos de poder seguir defendiendo la universidad pública”, dijo Lopes, en medio de los festejos al hablar con la local Radio Calf Universidad.

Con 17 unidades académicas repartidas por Neuquén y Río Negro, la UNCo está cruzada por los debates en torno a lo que sucede en el corazón productivo de la Argentina libertaria. Por esa razón, ambos espacios reconocieron la importancia de pensar la universidad en relación a los desafíos por venir en la región, en un sentido trasversal.

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En esos debates es donde se cruzan los caminos con las políticas provinciales, con Figueroa y Alberto Weretilneck y con los intendentes de las 12 ciudades en las que se ubican las sedes universitarias: Neuquén, Zapala, San Martín de los Andes, Chos Malal, General Rocal, Cipolletti, San Carlos de Bariloche, Viedma, Cinco Saltos, Villa Regina, Choele Choel y San Antonio Oeste.

Aunque hubo acusaciones de uno y otro lado, no hubo alineamiento público de los partidos políticos tradicionales en uno u otro armado, que a su vez sufrieron los reacomodamientos internos típicos de la vida universitaria. Sin embargo, la vieja disputa entre Gentile y Figueroa sobrevoló la elección y se posa en el horizonte inmediato del desafío de las nuevas autoridades.

Reconociendo una relación más distante con los gobiernos locales que su contrincantes, Higuera, una dirigente académica ligada a la Facultad de Humanidades y con trayectoria sindical dentro de la universidad, dijo al diario Río Negro que, más allá que el gobernador pudiera “tener su candidato”, “una cosa es una decisión personal que él puede tener y otra cosa es pensar la gobernanza”.

“Entiendo que después que finalice el proyecto electoral, cualquiera de los gobiernos va a apostar a esa gobernanza, independientemente de sus deseos personales”, agregó en una frase que puede resumir la mirada respecto de la relación que deberá comezar a reconstruirse a partir de mañana y se institucionalizará el 12 de junio, cuando las nuevas autoridades asuman la gestión.

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En esa tarea de reconstrucción, Higuera ya dijo que “el primer desafío es poder generar canales de diálogo con todos los claustros, con todas las unidades académicas, con el sector estudiantil para generar una gobernabilidad que nos permita proyectarnos los próximos cuatro años”.

Ese lapso coincide con el proyectado para que el complejo Vaca Muerta llegue a su esplendor. Razón por la cual, además de municipios, despachos gubernamentales y recorrida por los claustros universitarios, a la gestión entrante también le espera una serie de encuentros ineludibles con los responsables del sector privado que viene empujando las inversiones en las únicas dos provincias que muestran números positivos en el país de Milei.

Un voto contra Javier Milei

Como en la mayoría de las elecciones universitarias de las que Letra P viene dando cuenta, la presencia libertaria fue prácticamente inexistente. Sin embargo, la figura de Milei marcó el pulso de una campaña que la mayoría de los sectores definieron como apática y de baja intensidad.

En una de sus últimas intervenciones previas a la elección, Gentile hizo referencia a un “tiempo de crueldades” y afirmó que “la universidad pública está para transformar el presente cuando es amenazado y para escribir el futuro cuando es incierto”. Según números oficiales, en la UNCo renunciaron 275 docentes y no docentes entre 2024 y 2025.

A poco menos de dos semanas de la cuarta Marcha Federal Universitaria que movilizó a universitarios de todo el país contra el recorte presupuestario de Milei, 11 de las 17 unidades académicas renovaron autoridades a través de acuerdos amplios que confluyeron en listas de unidad.

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El oficialismo se impuso en el claustro docente, entre los graduados, donde la participación fue un tanto menor a la esperada, y entre los estudiantes, donde la oposición obtuvo más votos. A la inversa, en el claustro no docente la victoria fue para el espacio opositor, aunque hubo más votos para el oficialismo.

Sucede que con el objetivo de federalizar la representación y equilibrar el peso de todas las sedes y facultades, en la UNCo se aplica un sistema de doble ponderación. Es decir que el voto de cada elector tiene un valor distinto dependiendo de su claustro y de la unidad académica a la que pertenezca.

Así, el resultado oficial advierte que sobre el total de los 275 puntos de voto ponderado en juego, Futuro UNCo consiguió 145,3 mientras que Impulsar se hizo con un total de129,6 de acuerdo a los datos del escrutinio provisorio, contabilizadas el 98,2% del total de las mesas.

Futuro UNCo Elecciones Universidad Nacional del Comahue El oficialismo celebró en la Universidad Nacional del Comahue.

En el tramo que definió rector y vice, el oficialismo ganó en el Centro Regional Universitario Bariloche, en el Centro Regional Universitario San Martín de los Andes y en las facultades de Ciencias Agrarias, Ciencias de la Educación y Psicología, Ciencias Marinas, Humanidades, Ciencias Médicas, Ciencias y Tecnología de los Alimentos, Derecho y Ciencias Sociales y en la administración central. La oposición ganó en el Centro Regional Universitario Zapala, Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur, y en las facultades de Ciencias del Ambiente y la Salud, Economía y Administración, Informática, Ingeniería, Lenguas y Turismo.

El sistema electoral también contempla la existencia de una segunda vuelta en caso de que ninguna de las listas supere el 50% de los votos positivos. En 2018 y 2022, fue necesaria esa instancia de ballotage, que la menor dispersión de candidaturas evitó este año.