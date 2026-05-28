Aceiteros choca otra vez con CIARA por la paritaria: la cláusula de la discordia y el trasfondo político

Los gremios aceiteros de Santa Fe se mostraron en pie de guerra tras el incumplimiento del acuerdo paritario.

Los sindicatos aceiteros de San Lorenzo lanzaron una huelga tras el nulo ofrecimiento de aumento salarial de las patronales. Las empresas argumentan que los haberes del sector se ubican por encima del promedio y acusan a los sindicatos de ocultar detrás del conflicto desatado en Santa Fe una protesta contra la política económica nacional .

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y evitó que los gremios paralizaran los puertos santafesinos en plena cosecha. Aunque el sindicato aceptó la medida, advirtió que sostendrá el reclamo.

Por los puertos de la zona se exporta cerca del 80% de los granos y derivados oleaginosos del país.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros San Lorenzo ( SOEA ) anunciaron el pasado miércoles un paro por tiempo indeterminado luego de que las negociaciones paritarias con las empresas aceiteras no alcanzaran un acuerdo.

Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina.

El acuerdo paritario firmado en enero pasado indicaba un aumento del 13,6% y una cláusula de revisión entre el 27 de abril y el 2 de mayo de este año. Sin embargo, al momento de retomar la negociación, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina ( CIARA ) no ofreció ningún aumento salarial para el período estipulado. Esto desató el malestar gremial .

CIARA rechaza el reclamo salarial

Por medio de un comunicado institucional en formato de video, CIARA esgrimió que los trabajadores aceiteros ganan 67% por encima de cualquier trabajador promedio de otro rubro y que el aumento destinado al primer semestre del año cubre la pauta inflacionaria medida por el INDEC. “El pedido de los sindicatos es desorbitante”, comienza el comunicado.

El titular de la cámara patronal, Gustavo Idígoras, apuntó a Letra P que esperaban una medida de fuerza porque, a su entender, la Federación Aceitera se propone liderar a nivel nacional un proyecto opositor y "sí o sí iban a tratar de ir hacia el conflicto, más allá de la revisión paritaria”.

La cámara descarta que la huelga tenga un origen salarial y subraya que el verdadero destinatario de la medida sindical es el gobierno de Javier Milei y sus políticas económicas.

El paro fue lanzado durante la mañana. Apenas dos horas después de que se conociera la medida de fuerza, el Gobierno declaró la conciliación obligatoria buscando asegurar el normal funcionamiento de los puertos durante los últimos días de llegada de la cosecha gruesa.

La premura oficialista sorprendió tanto a las empresas como a los gremios, aunque en CIARA niegan haber estado en comunicación con autoridades nacionales.

Gustavo Idígoras Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA).

“Con el gobierno nacional no habíamos tenido un diálogo, pero actuaron bastante rápido a la hora de establecer la conciliación obligatoria”, aseguraron en la cámara de la industria aceitera.

La medida tendrá 15 días de vigencia, con la posibilidad de extenderse siete días más. “Esperemos que podamos conversar realmente sobre salarios y no que sea una discusión sobre la política económica”, planteó Idígoras.

Como informó Letra P, el sector agropecuario se encuentra en situación de bonanza y proyecta una cosecha que podría llegar a romper el techo de las 170 millones de toneladas exportadas en la campaña 2025/2026.

Según fuentes gremiales, en la actividad aceitera “los salarios representan apenas 3,3% de las exportaciones del sector”.

Los gremios defienden el salario aceitero

Los gremios aceiteros que tienen a Daniel Yofra como referente principal confirmaron a este medio que acatarán la conciliación obligatoria, pero también coincidieron en que van a exigir el cumplimiento de la negociación salarial.

“Lo único que pedimos es un aumento para que los empleados puedan satisfacer todas sus necesidades”, sostuvo en diálogo con este medio Yofra, secretario general de la federación que se popularizó bajo el nombre de Aceiteros.

aceiteros federacion huelga El 80% de las exportaciones argentinas salen de los puertos de Santa Fe. Según los trabajadores aceiteros, los salarios representan sólo 3,3% de los ingresos de las empresas.

Para el líder sindical, “la CIARA dice que nosotros cobramos un 60% más que los trabajadores privados de otras empresas, pero ellos no dicen cuál es la rentabilidad que tienen respecto de otros sectores”.

Desde hace dos décadas, los convenios salariales del gremio son firmados con esa misma premisa. “Hoy ganamos 19% por debajo del indicador que usamos desde 2012 para fijar los acuerdos salariales con CIARA. No estamos pidiendo que nos den parte de la rentabilidad de sus empresas. Queremos cubrir nuestras necesidades”, insistió Yofra.

Fuentes internas del SOEA señalaron a Letra P que no hubo mayores reuniones entre las organizaciones obreras y los referentes patronales y descartaron que el pedido salarial esté sobredimensionado.

“El salario lo fijan las necesidades y no el mercado, porque el mercado se agarra de variantes que hoy son el dólar y mañana no se sabe. En otro momento fue la sequía, mañana se escudan en la inflación, otro día es por el congelamiento de precios de tal cosa. Exorbitante es la ganancia que tienen estas empresas, no lo que puede llegar a ganar un empleado que quiere vivir dignamente”, sentenció el líder aceitero.

Al referirse al freno a la protesta que dispuso el Gobierno, Yofra señaló la impermeabilidad del Ejecutivo a los reclamos de los trabajadores.

“No sé qué otros compromisos tendrá el Gobierno con estas cerealeras, pero no vamos a dejar de hacer huelga. Siempre sacan apuradamente la conciliación obligatoria según la necesidad que tienen los empresarios”, denunció.

Además, planteó que el gremio llama al paro “porque las empresas ofrecieron 0% de aumento en una negociación. Nosotros planteamos que se cumpla un compromiso de las partes. Si planteamos una necesidad y ellos dicen cero es porque están provocando la huelga”.