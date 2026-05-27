El TEG de Santiago Caputo y los Menem: cómo se divide la Casa Rosada en la guerra interna

La pelea sin retorno entre Santiago Caputo y los Menem , Martín y Lule, dividió en tres partes desiguales a la Casa Rosada . Como en un tablero de TEG, el tradicional juego de tácticas y estrategias bélicas, los principales integrantes del oficialismo se vieron obligados a tomar posiciones por uno de los dos sectores ante el silencio y la mediación pasiva del presidente Javier Milei .

Por conveniencia política o alineamiento orgánico, ministros y secretarios toman parte en un vínculo completamente roto. Sin embargo, hay quienes todavía se mantienen neutrales, amparados en la línea directa que tienen con la Quinta de Olivos, desde donde, de todos modos, no emerge la orden para alinear la política. Una fuente 100% mileísta describió el escenario ante este medio de esta forma: "La conducción no existe. Hay un gobierno de Karina (Milei) y un gobierno de Caputo".

Sin siquiera tener en cuenta las posiciones dentro de ambas cámaras del Congreso o de algunas legislaturas provinciales, sobre todo la de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, los Menem tienen de su lado a un número relevante de funcionarios, que se paran de ese lado de la disputa interna no tanto por la persuasión de los riojanos sino por el ordenamiento detrás de ellos que exige la jefa de ambos, Karina Milei .

Por esta orgánica razón, se paran en territorio menemista el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y los ministros Juan Bautista Mahiques (Justicia), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa) e incluso Diego Santilli (Interior), más allá que cada uno de ellos tiene sus propios motivos.

mahiques adorni

Por caso, Mahiques llegó a la administración libertaria por recomendación de Santiago Viola, el operador judicial que reporta a los Menem, y es sencillo advertir tanto sus ataques como sus defensas ante el caputismo por el simple razón de su pertenencia partidaria.

En tanto, Monteoliva buscó refugio político en la hermana del jefe de Estado como estrategia para intentar emanciparse de la conducción de Patricia Bullrich, algo que logró sólo en parte, si se tiene en cuenta que la enorme mayoría de los secretarios y asesores de su cartera todavía responden a la senadora. Parecido a lo que sucedió con su par de Justicia, Presti llegó al Gobierno justo cuando comenzaba el ascenso implacable de Karina e iniciaba el declive constante del asesor presidencial.

DSC_8918 Martín Menem con el asesor presidencial Lule Menem y el secretario parlamentario de Diputados, Adrián Pagán.

A diferencia del resto, la posición de Santilli está más cerca de la frontera. Si bien desde su llegada al oficialismo, el dirigente del PRO intentó hacer equilibrio entre ambos bandos, el karinismo lo adoptó a la fuerza. Sus primeros acercamientos a la Casa Rosada, cuando todavía era un diputado amarillo, los mantuvo gracias al caputismo. El Colorado evita ser dañado por sectores que lo exceden en peso e influencia, para encaminarse lo más indemne posible hacia una muy probable candidatura a gobernador bonaerense.

Si bien Adorni ascendió de vocero oficial a jefe de Gabinete por una charla privada entre los Milei y Caputo en la Quinta de Olivos, cuando Guillermo Francos ya estaba afuera de su despacho, desde el minuto uno se mantuvo alineado a El Jefe y, por añadidura, a la estructura de poder que controlan los riojanos. Paradójico si se tiene en cuenta que el blindaje que Milei le aporta a Adorni se debe, en una porción importante, a la necesidad presidencial de bloquear la llegada de Lule a la Jefatura de Gabinete.

El mapa en favor de Santiago Caputo

Dejando de lado a todo el sistema digital libertario, que van desde los programas de streaming más vistos en este ecosistema hasta las agrupaciones militantes sin pasado peronista, Caputo cuenta con aliados como los ministros Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) y Toto Caputo (Economía).

Si bien Lugones reemplazó a Mario Russo en octubre del 2024, desde el inicio de la gestión era el hombre que tomaba todas las decisiones dentro del Ministerio de Salud, siempre con el respaldo explícito de Caputo. El ministro es, además, padre de Rodrigo, un viejo amigo y socio del asesor en sus años de consultor multifunciones, quien a su vez colocó en el área que maneja su padre a Guido Giana, un viejo conocido de los Lugones y de Caputo del Sanatorio Güemes.

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Pero el principal aliado del denominado "arquitecto del triunfo" libertario del 2023 es su tío ministro. Otra vez, la familia y los amigos alinean las fidelidades, a tal punto que más allá de las diferencias de los Caputo con los Menem, hay muchos otros movimientos que se leen al interior del Gobierno como coordinador por esta familia. Una de esas veces fue cuando el titular del Palacio de Hacienda habló en una reunión de mesa chica del "ruido político" que generaba en la economía el escándalo Adorni.

Quirno es el tercer ministro de peso en la cantera caputista. No sólo pasó del la Secretaría de Finanzas a la Cancillería en reemplazo de Gerardo Werthein, un enemigo declarado de Caputo, sino que también comenzó a adoptar el lenguaje propio de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que auspicia el asesor. El mensaje que más llamó la atención fue un retuit del 25 de Mayo al troll libertario Piti, que aludía al "equipo Rocket", como llaman a los Menem.

Se suman también quienes integran los organigramas de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), parte del directorio de YPF y la Secretaría de Energía, que si bien está dentro de Economía reporta de manera directa al Salón Martín Fierro de Balcarce 50.

santiago-caputo-maria-ibarzabal-y-lule-menem-a-la-V2CHBVOVWNCCNIG2U6DY2ZT544.PNG Ibarzabal junto a Caputo, que está hablando con Lule Menem (de espalda).

Si de lealtades se trata, hay otros dos personajes relevantes en la administración libertaria que integran el primer círculo de confianza de Caputo: María Ibarzábal, la secretaria Legal y Técnica que el asesor protege como uno de sus principales tesoros políticos, y Sebastián Amerio, el procurador del Tesoro a quien no dudaría en poner hasta en uno de los sillones vacantes de la Corte.

Los neutrales en la guerra entre Caputo y los Menem

Por ahora no están parados ni de un lado ni del otro el ministro Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), la ministra Sandra Pettovello (Capital Humano) y la senadora Patricia Bullrich (Seguridad), porque mantienen una línea directa con el primer mandatario.

Pese al quiebre dentro de la Casa Rosada, que expuso este mapa libertario con divisiones políticas, los protagonistas del conflicto y sus aliados optaron por maquillar sus diferencias y hacer como si nada hubiera sucedido en las últimas semanas. "Lo lógico sería que el Presidente tome una decisión y expulse a uno de los dos, pero este Gobierno no funciona así. Van a hacer como que no pasa nada hasta que sea insostenible otra vez", razonó una fuente con despacho en Balcarce 50 en la previa de la última reunión de mesa política.

Bullrich Pettovello y Sturzenegger

La demencia que fingen Caputo y los Menem no se debe a las secuelas propias de la guerra interna, sino a esta lógica de administrar el caos como se pueda, al menos mientras el jefe de Estado continúe ensimismado en sus dos únicas preocupaciones: la continuidad del modelo libertario y los lazos internacionales, sobre todo con Estados Unidos e Israel.