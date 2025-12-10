Río Cuarto: la renuncia del titular de Obras Sanitarias expuso la interna del gabinete de Guillermo de Rivas

Juan José Osés renunció al Ente Municipal de Obras Sanitarias de Río Cuarto (EMOS) en medio de una interna a cielo abierto con el secretario de Economía , Pablo Antonetti . La disputa dejó al descubierto la primera interna grande en el gabinete del intendente Guillermo de Rivas .

En su último acto, Osés le apuntó directamente al titular de Hacienda, a quien vinculó con una avanzada para quedarse con una de las cajas más importantes de la ciudad .

Osés en persona se encargó de dejar claros los motivos de su renuncia, que atribuyó a una virtual intervención de Economía sobre su área. “Nos están pidiendo que los recursos del ente puedan manejarlos ellos y que pasen a rentas generales. Entonces, no tiene propósito que sigamos avanzando en nuestra gestión”, argumentó.

En el mismo sentido, el funcionario saliente precisó que, de un tiempo a esta parte, el acceso a la información del sistema contable del EMOS se fue restringiendo cada vez más para las autoridades del mismo ente. Llegado este punto, Osés consideró que el hecho de “no tener el control de la contabilidad” hace inviable el funcionamiento del directorio y equipara al organismo desconcentrado con una dependencia más del Ejecutivo local.

Así reflejó la Municipalidad de Río Cuarto la aceptación del intendente Guillermo De Rivas de la renuncia de Juan José Osés.

La repentina salida de Juan José Osés en medio de una pelea por el manejo de los recursos reinstala la pregunta por el estado de las cuentas del municipio. La gestión De Rivas viene de aplicar una suba de impuestos de entre el 60 y 70% para el año próximo, mientras la oposición denuncia que además aplicará recortes en vivienda, salud y asistencia social.

El resultado del ejercicio financiero, un indicador de la salud de las cuentas municipales, señala que el déficit acumulado al 30 de septiembre de 2025 alcanza los 6.000 millones de pesos. Hasta ahora, lo mantiene en niveles manejables a fuerza de suba de impuestos, ajuste del gasto y toma ocasional de deuda.

Un poco de aire en la segunda caja de Río Cuarto

Quizá por eso la caja del EMOS, segunda fuente de ingresos locales, se convierte en una caja más que importante. De acuerdo al último informe de recaudación tributaria de la secretaría de Economía local, el ente recaudó 1.052 millones de pesos en octubre último, y con esto quedó solo por detrás de la tasa sobre la actividad comercial.

Osés con cjales 2 En una de sus últimas acciones como director de Emos, el 26 de noviembre pasado, Juan José Osés convocó a una reunión a los concejales. Dijo que no fue nadie del oficialismo.

A diferencia de comercio e industria, que prácticamente empató con la inflación, el tributo por agua y cloacas del EMOS mejoró su recaudación un 68% en términios interanuales, muy por encima del aumento general de precios que mide el INDEC.

Además, hace dos meses, en la ampliación del presupuesto, el ente declaró ante el Concejo Deliberante más de 3.800 millones de pesos de ingresos por encima de lo previsto. En aquella oportunidad, el cuerpo legislativo le otorgó a Antonetti más poder para manejar fondos hasta el momento vedados a Economía.

Una interna abierta en el gabinete de Guillermo de Rivas

Una vez derrotado en su pulseada con el secretario de Economía, Osés reveló detalles explosivos de la trastienda de su renuncia. Dijo que “arteramente, miembros del directorio del ente, con un trabajo mancomunado con la secretaría (de Economía), llevaban adelante algún tipo de tareas que no figuran en ninguna de las reuniones del directorio. Trataron de transformarlo en una secretaría”.

Se refería al director operativo, Ramiro Congestre, y a la directora técnica, Jorgelina Bucciarelli, exjefa de despacho de la Secretaría de Economía y referenciada políticamente con Antonetti. Ambos integran el directorio por el oficialismo.

Sabotajes e intrigas en Río Cuarto

En una serie de declaraciones incendiarias, Osés sostuvo que los problemas de falta de presión de agua que padeció la ciudad a fines de octubre no se produjeron por fallas técnicas de ningún tipo, sino que “fueron inducidas” (léase saboteadas), apenas unos días antes de las elecciones legislativas. También aseguró, entre otras cosas, que le cajoneaban la gestión de cobro de las deudas de grandes contribuyentes con capacidad de pago, hasta que terminaban prescribiendo con el tiempo.

Riocuartense de 59 años de edad y referenciado en el peronismo filo K, Osés es contador público y tiene una larga trayectoria en la actividad privada. Había asumido la función pública a mediados de 2024, llegado desde el sector metalúrgico, donde comandó las firmas Arbro, Steel Tiger y fundó Decsa, una empresa que presta servicios para la industria petrolera con fuerte crecimiento en los últimos años.

Osés con el decano de Ingeniería Germán Barros Juan José Osés, junto al decano de Ingeniería de la UNRC, en la presentación del masterplan 2037.

El portazo del funcionario deja a medias su ambicioso plan de obras a 12 años, para incorporar un total de 100 mil vecinos a la red de cloacas y extender los acueductos de la ciudad más de 40 kilómetros, con una fuerte inversión pública y en asociación con el sector privado.

Entre los desafíos que se había planteado como director general, Osés apuntó a bajar el déficit del ente y mejorar los índices de cobro de servicios. En este sentido, el funcionario saliente dijo que cuadriplicó la recaudación propia, que pasó de $370 millones a $1.500 millones mensuales, para reinvertir $ 3mil millones en un año y medio de gestión.

Solo hay un ganador, el secretario de Economía de Río Cuarto

La salida de Osés empodera a Antonetti, el secretario de Economía que ocupa el cargo desde 2016 y acompañó a Juan Manuel Llamosas en sus dos períodos como intendente. Con 25 años de experiencia en la gestión pública, el hombre de los números es el gran ganador. Curiosamente, uno de los primeros cargos que ocupó Antonetti fue la dirección del EMOS durante la gestión de Alberto Cantero, tal como indica su currículum vitae.

Más allá de este episodio puntual, lo cierto es que Antonetti ya había logrado acumular una cuota de poder muy importante dentro del gabinete de De Rivas. En medio de una crisis sin precedentes, buena parte de la gestión consiste en administrar la escasez, terreno donde el secretario de Economía se mueve como pez en el agua. Hoy en día, tiene la última palabra en una amplia gama de decisiones del gobierno municipal.

Se fue el aliado de Guillermo De Rivas

Osés era una pieza clave para una de las líneas directrices del intendente, que apuntaba a la necesidad de imprimirle a la gestión una nueva dinámica, marcada por la articulación público-privada.

De todos modos, esa impronta todavía mantiene sus representantes en el gabinete. Uno es Esteban Carranza, secretario de Desarrollo Económico y director de Ascentio Technologies, una firma que ofrece servicios a un sector tan particular como el de la ingeniería espacial. También Federico García, el joven subsecretario de Desarrollo Económico llegado desde el Centro Empresario, Comercial y de Servicios.

Un dato relevante surge cuando se repasan las alianzas políticas del gobierno local. De los nueve precandidatos que había en el peronismo, Osés fue el único que se integró al equipo de De Rivas, con un rango equivalente al de subsecretario. Un acuerdo diferente es el que mantiene Mauricio Dova, cuyo espacio logró la banca de Florencia Stinson en el bloque oficialista Hacemos Unidos Por Río Cuarto.