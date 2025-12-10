Reforma laboral: el peronismo recibió a la CGT y sale a buscar seis votos para bloquear el proyecto

EL NUEVO CONGRESO | SENADO

En Unión por la Patria cuentan a 28 propios y a la dupla de Santa Cruz. Necesitan a los partidos provinciales para llegar. Los gremios negaron una negociación.

El peronismo empezó este miércoles las gestiones en el Congreso para bloquear la reforma laboral que Javier Milei enviaría en las próximas horas. El bloque del Senado de Unión por la Patria (UP) recibió a la cúpula de la CGT y acordaron buscar los votos para impedir el proyecto. Estiman que le faltan seis.

La reunión se realizó en el salón del tercer piso del Senado y asistieron por Confederación General del Trabajo Jorge Solá, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, integrantes del triunvirato. También fue Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA e integrante del Consejo de Mayo.

La resistencia del peronismo

Otros gremios presentes fueron Guillermo Moser (Luz y Fuerza); Jose Luis Lingeri, (Obras Sanitarias), José Minaberrigaray (textiles), Paco Flores (Aefip), Maia Volcowinski (Justicia). También asistieron diputados de UP con base en los gremios, como Vanesa Siley (judiciales), Mario Manrique (Smata), Hugo Yasky (CTA) y la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos.

Para mostrar unidad, UP llevó gente de todas sus tribus. Participaron José Mayans, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti -autoridades-; Alicia Kirchner, Jorge Capitanich, Mariano Recalde, Carlos Linares, Florencia López, Fernando Rejal, Fernando Salino y Carolina Moisés.

Estos últimos tres forman parte de Convicción Federal junto al catamarqueño Guillermo Andrada, y nunca confirmaron que serán parte de UP en los próximos años. Aun así, en el bloque los cuentan para impedir la reforma laboral, que nunca fue enviada porque en el Gobierno no definen si incluyen quitar el financiamiento a los gremios.

La interna que complicó todo

Como explicó Letra P, Martín Menem corrigió la versión de Federico Sturzenegger, para no golpear a los sindicatos. Por ese motivo el proyecto nunca llegó al Senado y Patricia Bullrich debió suspender la agenda.

La puesta en escena de la CGT en el Senado confirma que no será fácil acercar posiciones. En la breve rueda de prensa que hubo después de la reunión, Jerónimo negó cualquier negociación con el Gobierno.

Por UP habló el senador Mariano Recalde, quien confirmó que el peronismo dará pelea. “No tenemos ningún proyecto. No hay ninguna propuesta para mejorar el país que sea bajarles los derechos a los trabajadores. Nosotros vamos a pedir una legislación moderna, que tenga en cuenta las licencias por paternidad y el teletrabajo”, anunció el porteño.

Los números del Gobierno en el Senado quedaron complicados para aprobar la reforma laboral y ya hay voces oficialistas que especulan con congelar el proyecto hasta nuevo aviso. Sólo puede prosperar si gobernadores de partidos provinciales se la juegan en este tema por Milei.

Las cuentas del Gobierno

El piso para avanzar que manejan en LLA es de 34 votos, necesitan tres más y no es fácil encontrarlos. La suma tiene al bloque oficialista, a los tres del PRO, al monobloquista Luis Juez y a la decena de radicales. Entre los amarillos está Andrea Cristina, quien responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que también maneja el voto de la exradical Edith Ternezi.

El problema del Gobierno es que, con la CGT en contra, no es gratis pedirles a los partidos locales que se peleen con los gremios de sus provincias. Un caso es Santa Cruz, que tiene como gobernador a Claudio Vidal, quien proviene del gremio petrolero, que también es fuerte en Chubut y Neuquén, representado desde este miércoles por Julieta Carroza.

El gobierno de Córdoba controla el voto de Alejandra Vigo; socia del correntino Carlos Espínola. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, controla el voto de Flavia Royón. La reforma ya tiene en guardia al gremio minero, muy presente en la provincia norteña. La pecera se completa con Misiones, que tiene dos votos leales al líder Carlos Rovira (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut). El Gobierno necesita aliados de este lote de partidos provinciales para tener una reforma laboral. No le será fácil.

