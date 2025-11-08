Río Cuarto: De Rivas empuja una suba de impuestos por encima de la inflación y apuesta a vivir con lo propio

Presentado por De Rivas en persona, el cálculo de recursos prevé nuevas obras, el sostenimiento de los programas y servicios vigentes y dos metas transversales: cercanía y eficiencia. Estima un total de $ 229.880 millones para el año entrante y un crecimiento global de 32,5% respecto al 2025.

El gobierno local destaca que le permitirá hacer más de 400 cuadras de pavimento, instalar mil nuevas lámparas led en la calle y ejecutar programas que “protegen a los jóvenes en riesgo”. Prevé invertir más de $24 mil millones en obras y servicios públicos, casi $15 mil millones en materia de salud y alrededor de $7 mil millones en asistencia social.

Hasta ahí, el cálculo general de ingresos y gastos, desde el punto de vista de la gestión. Pero, en el plan “vivir con lo nuestro” lo vidrioso empieza cuando se pone la lupa sobre la recaudación tributaria, donde ya se puede aventurar cuánto más se le exigirá al bolsillo del contribuyente. Desde este ángulo, los números muestran una faceta distinta.

Por ejemplo, y según lo planteó el secretario de Economía, el impuesto inmobiliario tendrá un aumento que oscila entre el 20% y el 40% en 2026. Pablo Antonetti aclaró que ese rango de ajuste tan amplio se explica porque hay diferentes tipos de contribuyentes y porque la valuación de las propiedades modifica toda la ecuación.

La cosa cambia cuando se mira el impacto nominal, y eso es lo que pone de relieve el titular de Economía a la hora de presentar la nueva matriz tributaria. Es consciente de que esa lectura fortalece su argumento de que los tributos estaban muy atrasados y no queda otra que aplicar porcentajes fuertes para ponerlos al día. En el mismo sentido, Antonetti subrayó que más del 60% de los riocuartenses pagarán menos de $15 mil por mes, y que el tope máximo será de $75 mil para el caso de las propiedades mejor valuadas.

Un presupuesto para Guillermo De Rivas y otro para la oposición

Por el contrario, en la oposición aseguran que esos números son engañosos y hacen una cuenta diferente. Dicen que el incremento de entre 20 y 40% se aplica en tan solo tres meses, de octubre a enero, porque la base de cálculo es el mes de septiembre. Discrepan con el secretario de Economía y sostienen que no hay proyecciones de una inflación semejante en un lapso de tiempo tan corto.

En este punto, explican que una comparación interanual arroja un resultado mucho más preciso del impacto que tendrá el aumento de los tributos municipales. En el bloque opositor Primero Río Cuarto, calibran la suba del Inmobiliario en un 74% promedio el año que viene, si se mide enero 2026 contra enero de 2025. Para el caso de la tasa de agua y cloacas que percibe el Ente Municipal de Obras Sanitarias, aseguran que la suba rondaría el 93%.

Más allá de los números, la oposición advierte la debilidad del concepto de fondo, la reestructuración de la matriz tributaria de Río Cuarto. Sostienen que es una explicación idéntica a la invocada por el oficialismo a fines de 2024, cuando instrumentó un alza de 120% en los impuestos locales. Esa es la base sobre la que, ahora, se proyecta el nuevo incremento que le gana a todas las previsiones inflacionarias para el año que viene.

El nuevo escenario y Martín Llaryora

Muchos se preguntan por qué se recurre otra vez a la fórmula repetida de vivir con lo propio y asumir todos los costos. Un primer argumento que se escucha en la política local es que las gestiones anteriores -del mismo signo partidario- disfrutaron de épocas de vacas gordas y fueron permisivos con los impuestos, dejando que se atrasen mucho respecto a la inflación. Al cabo de unos años, la mayoría de los tributos se habrían desinflado.

Sin embargo, hay más consenso en torno a una explicación alternativa. Tiene que ver con un contexto económico degradado en el país, donde la actividad comercial e industrial no para de caer y donde el Estado nacional cortó de cuajo la transferencia de recursos hacia abajo, a las provincias y municipios.

Dentro de este tablero de dificultades, aseguran que el gobierno de Llaryora se comporta de manera muy diferente al de Juan Schiaretti, siempre dispuesto a darle una mano a Río Cuarto cuando estaba apretado financieramente.

Una sintonía diferente a la de Javier Milei

Ahora, la capital alterna debe afrontar los gastos corrientes por su cuenta y orden, sin ninguna clase de tutela del Gobierno provincial. Atrás quedaron aquellas épocas donde había una red de contención para atender las dificultades que pudiera tener el municipio en el día a día. Ese esquema de poder se esfumó a fines de 2023, y explicaría la necesidad de subir impuestos por arriba de la inflación.

Del otro lado de la vereda, en la oposición, cuestionan el nuevo presupuesto de De Rivas porque entienden que adopta la salida más fácil, "la de aumentar impuestos". Les hace ruido que el Ejecutivo local ni siquiera se plantea la alternativa de ajustar el gasto o eficientizar el cobro de tributos y tasas, en sintonía con los lineamientos de Javier Milei.

Hay, finalmente, una lectura política posible, a partir de la distinción entre centro y periferia que contiene el presupuesto 2026. Antonetti sostuvo que el esquema de aumento de tributos tiene espíritu equitativo. En ese plan, indicó que los sectores periféricos recibirán un incremento menor que aquellos que cuenten con todos los servicios municipales.

Se podrían cruzar ese precepto ordenador con la variable del voto y su ubicación geográfica en las legislativas del mes pasado. Allí, Río Cuarto consagró a La Libertad Avanza por una diferencia de 12 puntos sobre Provincias Unidas, a razón de 41 a 29 puntos. Le dio forma así a un resultado que el oficialismo leyó como una derrota digna.

Sin embargo, la diferencia se amplía cuando se hace zoom en el mapa electoral de la ciudad y se pone la lupa en el Circuito Centro, que alberga la mayor cantidad de votantes y se extiende también hacia el sur y el oeste. Allí, la ventaja de los de Milei respecto a la lista de Juan Schiaretti fue del 22% (46% a 24%), casi un calco del resultado de la ciudad de Córdoba.