Toto Caputo relajó el cepo a bancos y aseguradoras para colocar deuda por u$s 1000 millones.

Toto Caputo colocó u$s 1000 millones del nuevo BONAR 2029 con una tasa del 9,26%, en lo que fue la primera colocación de deuda en dólares en ocho años y el primer paso para regresar a los mercados voluntarios. La operación contó con bancos y aseguradoras , a las que el Gobierno les allanó el camino con cambios regulatorios.

Los dólares capturados con el bono, emitido bajo ley local, se usará para pagar vencimientos de capital en enero.

La Secretaría de Finanzas informó que “luego de casi ocho años de ausencia en los mercados de financiamiento en moneda extranjera, el Tesoro colocó 1000 millones de un nuevo bono a cuatro años, con cupón del 6,5%, bajo legislación argentina”. Y detalló que “se recibieron un total de ofertas por más de 1400 millones, de un total de más de 2500 inversores”.

El rendimiento al precio de corte fue “una tasa anual de 9,26%, equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración”.

Según el Palacio de Hacienda, “esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de ‘fundamentals’ económicos”.

El Tesoro anticipó que “el resultado de esta colocación será utilizado para el pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030 el próximo 9 de enero”.

El analista Christian Buteler, no se mostró tan optimista: "Hace una semana la provincia de Santa Fe había colocado u$s 800 millones a nueve años con tasa de 8,375% y en noviembre la Ciudad de Buenos Aires había colocado u$s 600 millones al 7,8% a siete años de plazo. El gobierno colocó nada más que u$s 1000 millones a cuatro años y pagó 9.26%", graficó.

"La licitación cerró con una TIR de 9,26%, por debajo de los dos dígitos, objetivo clave para acercarse a una futura emisión bajo ley extranjera", destacó Criteria Inversiones.

Los incentivos detrás de la demanda

En la previa, Portfolio Personal Inversiones (PPI) consideró que “existe un preacuerdo con grandes jugadores que estarían anclando la transacción”. Recordó que el ministro de Economía afirmó que “ya tienen compromisos por u$s 1000 millones a una tasa inferior al 9% y que la intención oficial sería cubrir el rollover parcial del AL29/30 (u$s 1187 millones)”.

Al mismo tiempo, describió que “la tasa luce llamativamente baja frente a los precios secundarios: aun considerando el arbitraje del canje CCL/MEP, el nuevo bono debería rendir cerca de 10,6%”.

En su informe diario, PPI explicó: “Preferimos mantenernos al margen de la licitación primaria dadas las tasas que hoy ofrece el secundario”.

El informe también destacó que para apuntalar la demanda “el Gobierno relajó algunas regulaciones”. Detalló que el Banco Central permitió que “las personas humanas podrán reinvertir cupones aun cuando hayan accedido al mercado oficial dentro de la ventana de 90 días” y que quienes participen “deberán cumplir un parking de 15 días antes de vender esos bonos contra pesos”.

Para bancos, identificó la reducción del plazo mínimo para vender contra pesos bonos adquiridos en primarias a 90 días, medida que “corta el arbitraje entre oficial y MEP que venían capturando”.

El rol de los cambios regulatorios

También la consultora financiera Max Capital destacó que “el Gobierno ya habría asegurado u$s 1000 millones a una tasa de 8,375% en la licitación del nuevo Bonar 29”. En su reporte diario señaló que el modelo de valuación utilizado arrojaba “un YTM semestral de 10,7%”. También afirmó que “el ministro Caputo ya expresó que espera que el bono salga por debajo del 9%, obteniendo alrededor de u$s 1000 millones, buscando enviar una señal para futuras colocaciones”.

El informe enumeró factores clave para el resultado:

La estructura del bono.

El carácter onshore de la licitación.

La posibilidad de comprar grandes bloques.

Cambios regulatorios.

Entre estos últimos, Max Capital puntualizó que el Gobierno habilitó “a las compañías de seguros a apalancar sus posiciones en bonos utilizando caución” y que el Banco Central modificó regulaciones que “aumentan los incentivos a participar, convalidando rendimientos más bajos en la licitación para aprovechar arbitrajes entre mercados”.

La advertencia técnica sobre la tasa real

El economista titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher señaló que, si bien la colocación de u$s 1000 millones “tuvo como objetivo central dar una señal al mercado y anclar expectativas”, el resultado implica que “la licitación corte al 91% de paridad, significa un endeudamiento al 9,26% TNA”, muy por encima del cupón del 6,5% fijado por el Tesoro.

Según planteó, el equipo económico buscó “reducir los rendimientos de los títulos soberanos a través de una tasa de corte ‘forzada’”, apoyándose en medidas regulatorias como “permitir a las aseguradoras endeudarse en dólares en el mercado de caución, solo si con los dólares adquiridos se licitaba el BONAR 2029N”, además de excepciones a la restricción cruzada y la posible participación de “jugadores importantes como fondos extranjeros o del sector público”.