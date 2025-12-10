Elecciones en la UCR: los protagonistas adentro y afuera de la rosca que define el futuro del Comité Nacional

En un contexto marcado por la falta de liderazgos, la UCR se reunirá el viernes para elegir al nuevo titular del Comité Nacional . Sin referencias claras y una división interna que dispersa fuerzas, algunos protagonistas ya se acomodan para definir la suerte del partido centenario.

El hombre que todos sus correligionarios miran es el mandatario Gustavo Valdés , el dirigente que más consenso genera para tomar las riendas del partido. Afuera del gobierno provincial, después de dos mandatos, preside el Comité Central de Corrientes y acompañará la gestión de su hermano Juan Pablo desde una banca en el Senado provincial.

Valdés había intentado llegar a la presidencia del Comité en 2023, cuando Martín Lousteau terminó logrando la mayor cantidad de adhesiones. Es uno de los cinco gobernadores del partido y viene de revalidar ocho años de gestión con un contundente triunfo en las elecciones provinciales. También fue uno de los pocos mandatarios que se enfrentó y le ganó a La Libertad Avanza en octubre.

El principal problema para su llegada a la presidencia del radicalismo es su propia voluntad. Ya dijo que no está en sus planes ocupar ese lugar y que piensa en aportar “desde Corrientes”. Sin embargo, en su entorno no se animan a asegurar que la decisión sea indeclinable. Entre los correligionarios que lo quieren en la conducción, la expectativa se mantiene.

Martín Lousteau es uno de los protagonistas de los últimos años que se corrió de la discusión. El presidente saliente prácticamente no incide en el debate que definirá su sucesor, en el que los gobernadores y algunos representantes parlamentarios tienen una mayor ascendencia en la opinión de los 106 delegados que definirán al próximo titular del partido centenario.

morales lousteau.jpeg Gerardo Morales y Martín Lousteau.

El ahora diputado abandona el partido marcado por las internas que empezaron a profundizarse en diciembre de 2023, cuando asumió al frente de un partido cuyos referentes se habían dividido por el apoyo a Javier Milei en el ballotage. Junto al exgobernador jujeño Gerardo Morales, su antecesor en la UCR, habían sido la cara del sector que se opuso desde el minuto cero al libertario que comenzaba su trayecto en la Casa Rosada.

Lousteau continuó ese camino desde su banca del Senado, aunque los bloques del partido en ambas cámaras del Congreso se convirtieron en aliados fundamentales para las políticas libertarias. Lentamente, la posición del economista fue quedando al margen y su poder se diluyó hasta ser imperceptible. El último golpe a su autoridad tuvo lugar el fin de semana, cuando un armado provincialista, truncó los planes con los que, otra vez junto al sector de Morales, imaginaba quedarse con la conducción de la Juventud Radical.

Como símbolo de los tiempos, apenas dos días antes el titular de la UCR había jurado como diputado de Provincias Unidas, un interbloque que no integra el partido que (todavía) preside.

Alfredo Cornejo, la otra línea

El bloque de la UCR en la Cámara de Diputados está presidido por Pamela Verasay, la mendocina que responde a Alfredo Cornejo. El único de los gobernadores radicales que no puede ser reelecto en 2027 es otro de los nombres que sonaba para encabezar una propuesta alternativa a la de la actual conducción, a la que desde su Grupo Malbec apoyó dos años atrás.

CORNEJO VALDES.jpeg Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo.

Cornejo es uno de los mandatarios que cedió ante las presiones presidenciales y sumó el aparato radical a las listas de La Libertad Avanza en las elecciones de octubre, llevando al exradical Luis Petri como cabeza de lista. El otro fue Leandro Zdero, aunque el chaqueño sostiene una relación mucho más cercana a Valdés y al santafesino Maximiliano Pullaro. Junto al jujeño Carlos Sadir, estos últimos formaron parte del armado de Provincias Unidas.

La discusión entre esas dos líneas en torno a la relación con Milei parece ser el tema central del debate al interior del radicalismo, aunque las posturas no son tan antagónicas. A pesar de su pelea con la Casa Rosada producto del armado electoral correntino, Valdés sostuvo un perfil dialoguista desde el primer minuto de la gestión libertaria. Y Cornejo, si bien está pintado de violeta, acaba de acercar posiciones al con Ernesto Sanz, uno de sus coterráneos que mayor distancia marcó con el Presidente.

Los mismos de siempre

Ubicado en un segundo plano de la discusión nacional, Sanz viene sosteniendo conversaciones con dirigentes de diferentes provincias, intentando acercar partes para la elección del viernes. Más alejado está Julio Cobos, el otro mendocino que supo ocupar los primeros planos de la vida partidaria, aunque su figura se fue diluyendo con el paso del tiempo.

Ernesto Sanz

Entre los que debaten día a día la vida interna del radicalismo siempre aparecen los porteños Emiliano Yacobbiti, Enrique Nosiglia y Daniel Angelici; el bonaerense Maximiliano Abad; o los cordobeses Mario Negri y Ramón Mestre. A ese lote se suman los jefes territoriales nucleados en el Foro de Intendentes Radicales de cada una de las provincias.

Afuera de la discusión quedaron luego de sus movimientos de los últimos meses los hermanos Facundo y Gastón Manes, dos de los principales animadores de la vida partidaria durante los últimos cuatro años que terminaron del otro lado del alambrado producto del terremoto generado por la irrupción de Milei en la vida política nacional.