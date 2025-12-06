Córdoba: Javier Milei dejó ¡afuera! a Prunotto y a Llamosas, que vieron el show militar en el fan fest

Javier Miliei, junto a su hermana Karina, prueba la cabina de unos de los 6 cazas F-16 que ayer recibió la Fuerza Aérea en el Área de Material Río Cuarto.

La comitiva de Javier Milei no invitó a las autoridades políticas de Córdoba al acto de presentación de los aviones F-16, encabezado esta sábado por el Presidente en el Área de Material Río Cuarto . Myrian Prunotto y otras referencias oficiales tuvieron que seguir las maniobras militares fuera del predio, desde las gradas, como cualquier hijo de vecino.

Ese destrato lo sufrieron la propia vicegobernadora de Martín Llaryora, todavía de carpeta médica por una operación; el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas , el intendente anfitrión Gian Lucchesi (Las Higueras) y su pares Guillermo de Rivas (Río Cuarto) y Maximiliano Rossetto (Holmberg). Sin permiso para entrar a la base de la Fuerza Aérea, ubicada a pocos kilómetros de la capital alterna, no les quedó otra que verla de afuera.

Hasta las primeras horas de la madrugada de este lunes, los asesores de las autoridades locales buscaban por enésima vez el correo electrónico con la invitación oficial, pero las casillas de email seguían sin recibir el mensaje. Revisaban de nuevo entre los recibidos y las carpetas de spam, donde se aloja el correo no deseado, pero no había nada de nada. Al final, esta mañana optaron por resignarse y desistieron de ser parte del acto central.

Pese al destrato, y de que nadie dio explicaciones por la insólita decisión de Protocolo del Gobierno nacional de dejar afuera a las autoridades locales, los excluidos no se quedaron de brazos cruzados.

Con información fresca durante toda esta semana, Lucchesi se las ingenió para montar una suerte de fan fest en un predio lindante al de la Fuerza Aérea. Especialmente acondicionado para que los curiosos pudieran seguir desde allí la presentación de las armas de guerra, terminó siendo un éxito en términos de convocatoria.

La dirigencia local que no fue invitada tuvo su propio evento, con la gente

Al final, todos se plegaron al avistaje de los aviones caza desde el llano, a la par de vecinos de la ciudad y la zona, y hasta de de otras provincias. Salvo De Rivas, el resto aprovechó el interés que despertó este singular evento para estar acercarse a la gente y, de alguna manera, beneficiarse del efecto derrame de los F-16.

Martín Llaryora se sube a la ola de los F-16 con un tweet

Pese a transitar el postoperatorio de una intervención por una hernia epigástrica, el gobernador Llaryora no perdió la ocasión para subirse a la ola. En un extenso mensaje donde destaca el conocimiento y la capacidad tecnológica de Córdoba, el mandatario expresó su “beneplácito por la llegada al país de los aviones F-16 adquiridos por el Gobierno nacional”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MartinLlaryora/status/1997297657199431924&partner=&hide_thread=false Quiero expresar el beneplácito de la provincia de #Córdoba por la llegada al país de los aviones F-16 adquiridos por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa, destinados a fortalecer y modernizar a nuestra Fuerza Aérea Argentina.



Esta decisión representa un paso… pic.twitter.com/9aH6Ylw5oI — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) December 6, 2025

“Esta decisión representa un paso trascendental para la defensa nacional. Celebro especialmente que sea nuestra provincia la que reciba estas aeronaves para su acondicionamiento, porque aquí contamos con el capital humano, la experiencia y la capacidad técnica que distinguen a los cordobeses desde hace más de un siglo”, dijo el mandatario provincial.

Durante la previa, en el Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial, pusieron en duda la participación de Llaryora por razones médicas. Aunque, más de una fuente, deslizaba con pica que esa era la coartada perfecta para evitar el cara a cara con Milei tras el triunfo violeta el 26-O.

Javier Milei capitalizó los F-16 en su zona núcleo

Para Milei, el evento de este sábado pareció pura ganancia. Más allá de las fidelidades que cosecha en el mundo digital, capitalizó la presentación de los aviones de combate en el centro geográfico del país, que es también su zona núcleo en materia de votantes libertarios.

En el escenario del Área de Material Río Cuarto, Milei se mueve con la comodidad que parece faltarles a sus adversarios cuando pisan terreno castrense. Él mismo se ocupó de aumentar el contraste en su discurso, cuando planteó que quiere “poner la defensa de la Patria en el lugar que se merece” mientras que los gobiernos anteriores habrían dejado “al país indefenso”.

FOTO 14 Javier Milei posó con el personal militar del Área de Material Río Cuarto

No hay que olvidar que la capital alterna de Córdoba, tierra fértil para La Libertad Avanza, le dio a Milei una aplastante victoria de 71% a 29% en el ballotage presidencial de 2023, duplicando la diferencia que le sacó en el país a Sergio Massa, ni que en las elecciones de octubre pasado retuvo un caudal de 41 % de los votos.

Al margen de eso, la llegada de los 6 aviones Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon a la base de la Fuerza Aérea en Las Higueras fue un evento de proporciones. Seguido con especial interés del público en Río Cuarto y la zona, también fue tendencia en las redes sociales durante varios días de esta semana, marcando la atención que los usuarios le dispensaron al arribo de las nuevas armas de defensa.

Paso de comedia de Luis Picat y silencio de Laura Soldano

Llamó por otro lado la atención de los periodistas el despliegue en campo de algunos comunicadores afines o vinculados con el Gobierno de Milei, como por caso el abogado e influencer libertario Alejandro Sarubi Benítez, conocido en X como ASB o Gordo Leyes. Junto a un grupo nutrido, Sarubi siguió, registró y luego celebró en sus redes cada una de las alternativas del show militar.

Otra de las notas del día fue el silencio de la diputada electa Laura Soldano. Abordada por los periodistas, se limitó a responder que no haría declaraciones, incluso cuando se le recordó que está a tres días de asumir su banca en el Congreso. Cabe recordar que durante la campaña también le pusieron la mordaza.

Pero más llamativa resultó la conducta de quien será su par de bancada, el exradical Luis Picat, que en una errática rueda de prensa argumentó que las universidades no perdieron presupuesto, para luego darla por terminada y subirse al primer asiento del micro que trasladaba a la prensa.

Donde no parecen estar de acuerdo con esa tesis en la Universidad Nacional de Río Cuarto, no muy lejos de la base de la Fuerza Aérea donde se desarrolló el acto. Ayer, el paso estruendoso de los F-16 en pleno horario de clase, dio lugar al certero de un docente: “ahí va la plata del financiamiento universitario”.