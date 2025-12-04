Fútbol de Ascenso: Dagatti volvió a la vidriera política en Río Cuarto con la venia de Llaryora y De Rivas

Guillermo De Rivas encabezó el acto de reconocimiento a Estudiantes de Río Cuarto por el ascenso al fútbol grande de AFA. Agustín Calleri hace entrega de una placa conmemorativa de la Provincia, y la recibe Alicio Dagatti. Juan Manuel Llamosas no estuvo presente por motivos de agenda; tampoco Martín LLaryora.

Empatados en influencia y cercanía a Chiqui Tapia , el “León del Imperio” le ganó a Deportivo Madryn, de los mellizos Sastre. En 180 minutos encontró el camino para volver a Primera División después de cuatro décadas.

Fue dominio deportivo. La política viene ahora y Dagatti no desaprovechó el buen momento para salir a flote y recuperar la visibilidad que el mundo delictivo le arrebató. El poder provincial y municipal le había dado la espalda y no escondían las muestras de incomodidad con este aliado del Círculo Rojo. El acto homenaje a los jugadores ascendidos fue la excusa para recomponer vínculos.

Esa buena nueva despertó una ola de celebraciones y fanatismo, que movilizó a la ciudad y contrastó con el fluctuante acompañamiento de hinchas y socios al Celeste durante esta campaña 2025.

Dentro de ese cuadro, este martes se produjo un hecho en el límite entre la política y la dirigencia deportiva, que podría calificar como acto de redención en favor de Dagatti.

¡Felicitaciones a @EstudiantesRio4 por el ascenso a Primera División! Saludos al plantel, a Alicio Dagatti, a los directivos, al cuerpo técnico de Iván Delfino y a todos los hinchas y socios del Celeste. ¡Enorme campaña y más que merecido logro!

El reconocimiento de las administraciones de Llaryora y De Rivas se focalizó en el logro deportivo de Estudiantes, pero lo excedió por mucho.

De Martín Llaryora a Guillermo De Rivas, todos detrás de Dagatti

Uno de los primeros en enviar un mensaje celebratorio, con especial atención a la conducción del club aunque sin nombrar a Dagatti, fue el gobernador de Córdoba. “Quiero compartir con ustedes esta alegría, aunque sea a la distancia. Quiero felicitar a los jugadores, al cuerpo técnico, especialmente a la comisión directiva, a sus dirigentes, a todos los que apoyan, a los hinchas”, escribió Llaryora. Además, prometió seguir apoyando la campaña del León de Río Cuarto en la Liga Profesional.

De Rivas, que encabezó el acto protocolar del martes en el Palacio Municipal, destacó enfáticamente la labor de Dagatti como dirigente del club que hace apenas unos días instaló un equipo de Río Cuarto en la Primera División de AFA.

“Los clubes necesitan dirigentes que sueñen, que pongan objetivos grandes. Solamente los tenaces, los soñadores y aquellos que, independientemente de las circunstancias, siempre le meten para adelante. Y por eso (quiero) felicitarte, Alicio, porque parte de aquel sueño que empezó con el Federal B. Esto no se logra sin dirigentes”, subrayó el intendente en medio del reconocimiento a los futbolistas y la conducción celeste.

¡Arriba el #deporte cordobés! Este domingo, @EstudiantesRio4 logró el ascenso a la primera división del fútbol argentino.



Felicitaciones a los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y a toda la hinchada que no dejó de acompañar a su querido club.



Es un orgullo ver la pasión de… — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 30, 2025

De Rivas también ponderó los beneficios que el logro de Estudiantes reportará para la ciudad, al colocarla en el mapa del fútbol grande. En este sentido, dijo sentirse orgulloso de que el nombre de Río Cuarto empiece a sonar en todo el país, pero también advirtió que ahora el desafío es “estar a la altura, porque ustedes nos pusieron ahí”.

Muy generoso se mostró Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, que además es hincha del León del Imperio, quien recordando el mensaje de Llaryora insistió en que la Provincia “va a estar para acompañar a Estudiantes”. “En el caso de que necesiten el (estadio) Kempes, va a estar disponible también”, apuntó. También felicitó públicamente a Dagatti por la conducción del club en esta promisoria etapa.

La victoria operó como la pantalla del prontuario.

También agradeció a Juan Schiaretti y Juan Manuel Llamosas

Pese a todo, pronto quedaría claro que el protagonista del día era el presidente del club que, tras el estigma de la cárcel, reaparecía como artífice de una de las conquistas deportivas más grandes de la ciudad en sus 239 años de historia. Es que, aún sin ser el objetivo declarado, había una reivindicación a la figura de Dagatti, contenida en medio del reconocimiento al plantel y al cuerpo técnico de Estudiantes.

Devolvió todas las gentilezas, saludos y reconocimientos, pero también aprovechó la ocasión para agradecer a quienes ayudaron al club. Nombró a Llaryora y tomó nota de la ayuda que el mandatario prometió públicamente; al exintendente Juan Manuel Llamosas, a De Rivas y al exgobernador Juan Schiaretti. De los oficialismos locales y provinciales de los últimos ocho años, no dejó afuera a nadie.

Qué dijo Dagatti sobre su frente judicial

Cuando terminó la ceremonia protocolar que encabezaron De Rivas y el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, el presidente de Estudiantes ofreció una conferencia de prensa que desembocaría ineludiblemente en la pregunta por el frente judicial. Esquivo al principio, Dagatti terminó abriéndose para sostener que los abogados van a “demostrar mi inocencia”.

Dagatti y Chiqui Tapia Alicio Dagatti, de Estudiantes de Río Cuarto y Chiqui Tapia, presidente de AFA.

También compartió una reflexión sobre su situación personal. “Después de la muerte o de una enfermedad terminal, lo peor que puede haber en la vida es la privación de la libertad. El trabajo de muchos años quedó demostrado. Vino un vendaval y no se cayó una planta. Eso es lo más lo más reconfortante y demuestra la lealtad que yo he tenido siempre con todos”, describió.

La mirada opositora en Río Cuarto

En la oposición, evalúan como un error no forzado de De Rivas el hecho de cederle a Dagatti el Salón Blanco de la Municipalidad para posicionarse como artífice un logro deportivo histórico. No pierden de vista que el presidente de Estudiantes recuperó la libertad hace apenas cuatro meses, después de pasar dos cuatrimestres en Bouwer por la causa del “camión narco”, un envío de carne de uno de los frigoríficos de la familia Dagatti que -descubrieron en el acceso al penal- escondía drogas, alcohol y teléfonos celulares.

Por otro lado, entienden que el ascenso crea una sensación de blindaje, pero el frente judicial sigue abierto, a pesar de que la Cámara de Casación Federal Penal definió que la causa pase al fuero nacional.

Algunos repararon en que la pregunta por la cárcel molestó al empresario de la carne, los negocios inmobiliarios y los medios, pero ninguno trascendió los límites periodísticos. Pese que era una consulta de cajón, tuvo un efecto llamativo en el presidente de Estudiantes, que pareció quedar descolocado.