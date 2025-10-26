Votó Pullaro: "La gente hablará y el Gobierno va a tener que registrar lo que digan las urnas"

Live Blog Post

Qué se juegan los gobernadores en las elecciones de este domingo

En Córdoba, Llaryora tiene a su antecesor, Juan Schiaretti, al frente de la boleta. Juntos, se juegan un mano a mano con La Libertad Avanza: el reparto de bancas en la provincia y el debut de su criatura, Provincias Unidas.

En Entre Ríos, Frigerio selló una alianza con Milei y el oficialismo provincial competirá con la camiseta violeta contra un peronismo que llega dividido, pero con la lista oficial del PJ tratando de tomarse revancha de la derrota que lo sacó del poder en 2023. La pelea de fondo es por la tercera banca en el Senado.

En Santa Fe, Pullaro ungió al tope de la lista a su vicegobernadora, Gisela Scaglia, para lidiar contra una oposición provincial dividida encarnada por LLA y por un peronismo unido que busca dar el batacazo. La incógnita está puesta en si habrá escenario de tercios o una pelea de dos en lo más alto de los resultados.