en vivo ARGENTINA VOTA

Votó Pullaro: "La gente hablará y el Gobierno va a tener que registrar lo que digan las urnas"

Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos representan el 21% del padrón nacional. Ponen en juego 23 bancas en Diputados y las tres entrerrianas del Senado.

Las elecciones legislativas nacionales de este domingo en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos convocan a las urnas al 21% del padrón electoral. El peso de las tres provincias de la Región Centro será decisivo en unos comicios donde el gobierno del presidente Javier Milei busca aumentar su poder en el Congreso y plebiscitar el rumbo de su gestión.

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) también juegan su capital político en el primer turno electoral de medio término de sus gobiernos. En Santa Fe y Córdoba se ponen en juego nueve bancas de cada provincia en la Cámara de Diputados. En Entre Ríos se disputan cinco y las tres que le corresponden al distrito en el Senado.

Este domingo marca el debut histórico a nivel nacional de la Boleta Única de Papel (BUP), un instrumento familiar en Santa Fe y Córdoba, que utilizan este tipo de sistema a nivel provincial desde hace varios años.

En esta nota, las votaciones y los resultados de las elecciones en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos minuto a minuto.

Votó Pullaro: "La gente hablará y el Gobierno va a tener que registrar lo que digan las urnas"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, votó en Hughes, su ciudad natal, a las 9 y afirmó que el Gobierno "va a tener que registrar lo que digan las urnas" para corregir o ratificar el rumbo. "Hoy la gente es la que habla, después los políticos hablamos dos años", agregó.

"Estas elecciones van a tener mayor nivel de participación", auguró Pullaro en diálogo con la prensa y sustentó su pronóstico en una campaña muy intensa y con mucho debate de ideas.

"La democracia y la política se van transformando año tras año en más eslogan que en profundidad. Ojalá pudiéramos volver a discutir y explicar las políticas públicas que vamos a llevar adelante y la lïnea que vamos a defender", añadió el mandatario santafesino al referirse a la modalidad de la campaña electoral.

Qué se juegan los gobernadores en las elecciones de este domingo

En Córdoba, Llaryora tiene a su antecesor, Juan Schiaretti, al frente de la boleta. Juntos, se juegan un mano a mano con La Libertad Avanza: el reparto de bancas en la provincia y el debut de su criatura, Provincias Unidas.

En Entre Ríos, Frigerio selló una alianza con Milei y el oficialismo provincial competirá con la camiseta violeta contra un peronismo que llega dividido, pero con la lista oficial del PJ tratando de tomarse revancha de la derrota que lo sacó del poder en 2023. La pelea de fondo es por la tercera banca en el Senado.

En Santa Fe, Pullaro ungió al tope de la lista a su vicegobernadora, Gisela Scaglia, para lidiar contra una oposición provincial dividida encarnada por LLA y por un peronismo unido que busca dar el batacazo. La incógnita está puesta en si habrá escenario de tercios o una pelea de dos en lo más alto de los resultados.

