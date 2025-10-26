Las elecciones legislativas nacionales de este domingo en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos convocan a las urnas al 21% del padrón electoral. El peso de las tres provincias de la Región Centro será decisivo en unos comicios donde el gobierno del presidente Javier Milei busca aumentar su poder en el Congreso y plebiscitar el rumbo de su gestión.
Votó Pullaro: "La gente hablará y el Gobierno va a tener que registrar lo que digan las urnas"
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, votó en Hughes, su ciudad natal, a las 9 y afirmó que el Gobierno "va a tener que registrar lo que digan las urnas" para corregir o ratificar el rumbo. "Hoy la gente es la que habla, después los políticos hablamos dos años", agregó.
"Estas elecciones van a tener mayor nivel de participación", auguró Pullaro en diálogo con la prensa y sustentó su pronóstico en una campaña muy intensa y con mucho debate de ideas.
"La democracia y la política se van transformando año tras año en más eslogan que en profundidad. Ojalá pudiéramos volver a discutir y explicar las políticas públicas que vamos a llevar adelante y la lïnea que vamos a defender", añadió el mandatario santafesino al referirse a la modalidad de la campaña electoral.