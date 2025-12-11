Buenos Aires: Mario Ishii eligió a una sanitarista en su reemplazo y congeló la pelea por la sucesión

Buenos Aires: Mario Ishii, y una tercera vía para la intendencia que pone en pausa la pelea por la sucesión

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii , juró este lunes como senador en la legislatura de Buenos Aires y pidió licencia en el municipio con una novedad: a cargo de la intendencia quedará de manera interina la actual directora de Epidemiología, Lorena Espina , dejando fuera de la cancha a las dos figuras políticas que sonaban para ocupar su sillón: Roberto Caggiano y Pablo Mansilla .

El primero es director de Vialidad bonaerese; el segundo, secretario de Gobierno del municipio. Ambos pelean por ser el sucesor del histórico barón del conurbano en José C. Paz en 2027, cuando por la ley que pone tope a las reelecciones indefinidas Ishii no pueda volver a pelear por la intendencia. “Lo de Lorena da equilibrio”, afirma a este medio un dirigente peronista del distrito.

La flamante intendenta interina es licenciada en Salud Pública y se desempeñó hasta ahora como directora de Epidemiología en el municipio y había ocupado el segundo lugar en la lista de concejales de 2023 que le dio a Ishii un nuevo mandato al frente de la intendencia que conduce desde 1999.

Ya ocupó el interinato en otras ocasiones cuando el intendente pidió licencia, teniendo en cuenta que quien había encabezado la lista de concejales, Caggiano, ocupa el cargo de director de Vialidad en el gobierno de la provincia de Buenos Aires .

De perfil bajo y técnico, en José C. Paz hay quienes la ven como una salida inocua que deja en pausa la interna que se avecina por la intendencia en 2027 entre Caggiano y Mansilla, ambos en la línea sucesoria de Ishii. El primero encabezó la lista de concejales en 2023, el segundo fue tercero. Ambos sonaban para quedarse al frente del municipio con el jefe comunal sentado en una banca del Senado bonaerense.

La sucesión de Mario Ishii

En José C. Paz es vox populi que la sucesión de Ishii recaería en alguna de esas dos figuras que forman parte del circulo de confianza del intendente. Roberto “Roni” Caggiano, y su hermano Roque, saliente presidente del Concejo Deliberante local, lideran gran parte de las agrupaciones peronistas del distrito y se fueron turnando uno y otro durante seis elecciones consecutivas como primeros candidatos a concejales en el distrito.

Mansilla es un hombre de extrema confianza de Ishii y además de ser secretario de Gobierno del municipio es vicepresidente del PJ local. Antes ocupó otros cargos como la secretaría de Seguridad y la de Acción Directa.

Cerca del intendente tratan de aplacar las versiones sobre una estrategia que busque pausar la interna al menos hasta 2027 y no inclinar la balanza hacia ninguno de los dos sectores. “No hubo una pelea por la sucesión, tenemos que respetar la lista como venía, al no estar Caggiano por su cargo en provincia asume Lore, no hay más que eso”, intenta suavizar la fuente, no sin hacer una aclaración: “Igualmente todo es provisorio”.

Mario Ishii en el Senado y en José C. Paz

Pese a que ocupará una banca, como muchos de los intendentes en uso de licencia, Ishii estará igualmente en la diaria del municipio. Así lo hizo saber en declaraciones a la prensa durante la jura de los nuevos concejales del distrito, que estuvo cruzada por disturbios entre peronistas y libertarios.

“Si hace falta voy a estar todos los días en José C. Paz”, dijo Ishii, aunque también marcó cuál será su objetivo en la Cámara Alta, con críticas directas a la gobernación conducida por Axel Kicillof: “Para el Senado las expectativas son lo que necesitemos nosotros, yo pienso que debo ir al Senado porque necesitamos traer las cosas que no están trayendo, nosotros necesitamos que el Senado trabaje también en función de cosas de José C. Paz, el último tiempo no han bajado obras y no han bajado recursos, pienso que algo ha pasado que tenemos que ir a buscar”.